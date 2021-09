Voici quelques-uns des originaux les mieux notés du streamer

Chacun a ses propres idées sur les émissions qui devraient comprendre une liste des meilleures séries Netflix. Le mien, par exemple, aurait certainement Narcos ainsi que le spin-off Narcos: Mexico quelque part dans le classement. Alors que d’autres incluraient sans aucun doute les favoris des fans mondiaux de Netflix, comme The Crown. Soit dit en passant, ma liste contiendrait également des séries internationales presque parfaites que vous devriez vérifier si vous ne l’avez pas encore fait, y compris le drame coréen Crash Landing on You ainsi que le thriller policier suédois Snabba Cash.

Certes, bien sûr, ma liste et probablement la vôtre aussi finiraient sans aucun doute par être assez subjectives. Quelqu’un vous demande ce que vous pensez être certaines des meilleures séries Netflix, et vous répondrez probablement avec ce que vous avez le plus aimé, n’est-ce pas ? Ci-dessous, cependant, vous trouverez un classement Netflix d’un genre différent. C’est un aperçu un peu plus objectif de certaines des séries les mieux notées actuellement disponibles sur le streamer. Plus précisément, basé sur les scores Rotten Tomatoes.

Meilleurs scores de Rotten Tomatoes pour la série Netflix

L’une des choses intéressantes à propos de la liste ci-dessous est qu’elle couvre vraiment tous les genres. Il y a des plats internationaux, des séries animées, des comédies romantiques et plus encore. Premier sur la liste ci-dessous, Call My Agent !, est en fait si bon qu’il fait l’objet d’un remake britannique. Celui qui serait rempli de camées vedettes, notamment de Helena Bonham Carter, Dominic West et plus encore.

En attendant, voici une mesure aussi bonne que n’importe quelle autre pour vous aider à déterminer ce que vous allez faire ensuite sur Netflix. Sans plus tarder, voici quelques-uns des originaux du streamer avec les notes les plus élevées sur Rotten Tomatoes.

Maître de Aucun — 93% sur les tomates pourries

Synopsis de Netflix : “L’acteur Dev, sa copine d’enfance Denise et leur groupe éclectique d’amis naviguent dans l’amour, les carrières, les problèmes sociaux et plus encore dans cette série acclamée.” Avec : Lena Waithe, Naomi Ackie et Aziz Ansari, entre autres.

Appelle mon agent! — 97% sur les tomates pourries

Synopsis de Netflix : « Dans une grande entreprise parisienne de talents, les agents se démènent pour garder leurs clients vedettes heureux – et leur entreprise à flot – après une crise inattendue. » Avec : Camille Cottin, Thibault de Montalembert et Grégory Montel.

Se sentir bien — 100 % sur les tomates pourries

Synopsis de Netflix : « Mae Martin, comique de stand-up, mène une nouvelle relation passionnée et désordonnée avec sa petite amie, George, tout en faisant face aux défis de la sobriété. » Avec : Mae Martin, Charlotte Ritchie, Lisa Kudrow et plus.

Giri/Haji — 100 % sur les tomates pourries

Synopsis de Netflix : “Le devoir familial envoie un homme de loi à Londres pour rechercher son frère assassin de la mafia alors qu’une guerre des yakuzas menace d’engloutir Tokyo. La confiance est encore plus difficile à trouver. Avec : Takehiro Hira, Kelly Macdonald, Yosuke Kubozuka et plus.

fou — 100 % sur les tomates pourries

Synopsis de Netflix: “Amy, une employée de bowling et la non-conformiste Raquel, donnent un coup de pied à de sérieux démons tout en faisant face à leurs démons intérieurs alors qu’ils naviguent au début de la vingtaine.” Avec : Cara Theobold, Susan Wokoma, Riann Steele et plus.

Sang de Zeus — 100 % sur les tomates pourries

Synopsis de Netflix : « Un roturier vivant dans la Grèce antique, Heron découvre son véritable héritage en tant que fils de Zeus, et son objectif : sauver le monde d’une armée démoniaque. Distribution : Derek Phillips, Jason O’Mara, Claudia Christian, et plus encore.

tiret & lys — 100 % sur les tomates pourries

Synopsis de Netflix : “Les opposés s’attirent à Noël alors que Dash cynique et Lily ensoleillée échangent des messages et osent dans un cahier rouge qu’ils font la navette autour de New York.” Distribution : Midori Francis, Austin Abrams, Dante Brown, et plus encore.

Le club des baby-sitters — 100 % sur les tomates pourries

Synopsis de Netflix : “Les livres bien-aimés d’Ann M. Martin reçoivent une mise à jour moderne dans cette série qui suit un groupe de petites amies et leur entreprise de baby-sitting locale.” Distribution : Sophie Grace, Momona Tamada, Shay Rudolph, et plus encore.