Voici qui a rejeté l’offre de remplacer Meghan McCain

The View est toujours à la recherche du remplaçant de Meghan McCain dans le panel. Alors que la série a essayé une série de figures conservatrices ces derniers mois, l’une s’est démarquée plus que les autres auprès des plus hauts gradés de The View. Selon Politico, l’émission était « impatiente » de voir la jeune libertaire Kat Timpf rejoindre le panel. Cependant, Timpf aurait refusé l’offre en partie en raison de la réputation de l’émission auprès des anciens membres conservateurs du panel.

The View a apparemment eu du mal à trouver quelqu’un pour remplacer McCain dans le panel. Elle a quitté la série en août et l’émission a depuis intégré une distribution tournante d’hôtes invités républicains. La personne qu’ils choisissent pour la remplacer devrait remplir certains critères, Politico rapportant qu’elle ne peut pas nier les résultats des élections de 2020, quelqu’un qui flirte avec les théories du complot marginales ou quelqu’un qui a embrassé l’émeute du 6 janvier à le Capitole. Un ancien membre du personnel a déclaré à propos de la recherche: « Ils recherchent vraiment une licorne. Ils veulent quelqu’un qui va se battre – mais pas trop dur, car ils ne veulent pas que ce soit moche et querelle. »

The View voulait apparemment que Timpf soit la « licorne » pour remplir ce rôle. Cependant, elle les aurait refusés en raison des antécédents de l’émission avec d’autres co-animateurs conservateurs, notamment McCain, Elizabeth Hasselback et Abby Huntsman. Son contrat avec Fox aurait également joué un rôle dans le fait qu’elle a tourné The View, diffusé sur ABC, vers le bas. Même si l’un de leurs meilleurs choix aurait décliné l’offre de faire partie du panel, The View est toujours à la recherche d’un républicain conservateur pour rejoindre l’émission après le départ de McCain.

« Nos plans sont en bonne voie alors que nous continuons à chercher la bonne personne pour rejoindre notre panel de femmes intelligentes et dynamiques », a déclaré un porte-parole de The View. « Nous sommes impatients d’accueillir des co-hôtes invités pour des apparitions de retour et d’introduire de nouveaux noms dans le mix au cours de la nouvelle année. » Ces derniers mois, The View a invité des personnes telles que Condoleezza Rice, SE Cupp, Alyssa Farah, Carly Fiorina, Gretchen Carlson et Morgan Ortagus à participer au panel. Alors que Farah reviendra au panel en janvier lorsque l’émission sortira de ses vacances, personne n’a encore décroché la position officielle.