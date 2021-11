Voici qui Cole Hauser attribue le succès initial de l’émission

Ce n’est un secret pour personne que le Yellowstone de Taylor Sheridan a été un énorme succès. Présenté en première sur Paramount Network en juin 2018, tout au long de ses trois premières saisons, le drame occidental est déjà devenu l’un des programmes câblés les plus regardés et a enregistré deux retombées – la série prequel 1883 et la deuxième spin-off 6666 – ainsi que le Sheridan- créé la série Mayor of Kingstown. La série a une chose en particulier à créditer pour son succès, selon la star de la série Cole Hauser.

Hauser, qui incarne Rip Wheeler dans le drame, a réfléchi à la fanfare et aux critiques élogieuses de Yellowstone dans une récente interview avec Cowboys & Indians avant la première de la saison 4 le dimanche 7 novembre. L’acteur a déclaré qu’il avait réalisé que la série était un énorme succès. avec les téléspectateurs juste après la première de la série. Alors que Yellowstone « a commencé comme une émission très populaire » et « de toute évidence n’était pas ce qu’elle est maintenant », Hauser a rappelé comment « il y avait des gens dans tout le pays qui surveillaient de très près dès la sortie des portes ». L’acteur a émis l’hypothèse que Kevin Costner, qui incarne le patriarche de Dutton, John Dutton, était à l’origine de cela, en partie à cause de « l’excellent travail qu’il a derrière lui. Et pas seulement le travail, mais les westerns qu’il a réalisés, comme Dances With Wolves – des trucs merveilleux qu’il a créés. »

« Cela a attiré ce public qui le regarde, je pense, depuis très longtemps. Et puis je pense que cela a saigné dans la foule plus jeune, ce qui a été vraiment cool à voir au cours des deux dernières années », a déclaré Hauser. « Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent me voir et parlent de cette émission qu’il n’y en avait au départ. Je veux dire, j’étais à un match de football au lycée l’autre jour ici en Floride, et j’ai été choqué que des jeunes de 16 ans , 14 ans, 18 ans – hommes et femmes – regardent le spectacle et sont époustouflés et adorent ça. Ce n’était pas comme ça au départ. «

Le succès de Yellowstone est immédiat. Sa première saison a fait de l’émission la série télévisée par câble la plus regardée de l’été 2018, mais son succès ne s’est pas arrêté là. À la fin de la saison 3 en août 2020, Yellowstone a vu 113% de vues en plus par rapport à la saison 2 et a augmenté de 90% la croissance des fans, a rapporté Deadline. La finale de la saison 3 à elle seule a attiré 5,2 millions de téléspectateurs au total en direct + même jour, soit un million de téléspectateurs de plus que tout autre épisode de l’histoire de la série. Cela en a fait la télédiffusion par câble la plus regardée de l’année. Dans l’ensemble, la saison 3 a été la plus regardée sur tous les câbles depuis le début de l’année.

Compte tenu de l’énorme cliffhanger avec lequel la saison 3 s’est terminée, la première de la saison 4 est presque garantie d’avoir autant de succès, sinon plus. Yellowstone revient avec sa première de deux heures de la saison 4 à 20 h HE le dimanche 7 novembre sur Paramount Network.