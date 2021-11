Voici qui devrait vraiment investir dans Dogecoin

À ce stade du jeu, je ne peux m’empêcher de penser que les crypto-monnaies ont complètement sauté le requin. Bitcoin (CCC :BTC-USD) vient d’atteindre un nouveau sommet historique au-dessus de 68 000 $, entraînant d’autres altcoins pour le trajet. Bien que j’hésite à donner des conseils de tout jeter maintenant (car qui sait jusqu’où ils peuvent aller), je pense qu’il est sage de réduire votre exposition crypto et de ne jouer que des jetons spéculatifs comme Dogecoin (CCC :DOGE-USD) avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

Cela étant dit, l’opportunité de DOGE peut résider dans votre capacité à juger des tendances comportementales.

Pourquoi tout le monde ne peut pas être riche

« Oubliez ce gars ! Plongeons dans ce marché haussier qui fait rage », j’entends certains d’entre vous dire. Je comprends. Mais je pense que vous devriez considérer les limites du capitalisme sans entraves.

Je suis sûr que vous avez vu les gros titres disant que les plus riches d’entre nous sont ceux qui ont le plus profité de la pandémie. Une fois que suffisamment de richesses seront transférées aux élites raréfiées, il y aura moins de personnes à exploiter. Finalement, les cryptos – en particulier les jetons memes jetables comme Dogecoin – s’effondreront. Nous ne pouvons pas tous être riches parce que la richesse est subventionnée par les pauvres, assez ironiquement.

C’est la raison pour laquelle vous ne choisissez pas d’acheter un Ferrari (NYSE :COURSE), mais Ferrari vous choisit essentiellement. Si tout le monde avait accès à l’un de ces mauvais garçons, la marque ne serait plus spéciale. Ce sont les regards envieux à l’extérieur qui donnent à Ferrari sa puissance et son influence.

Certes, c’est une façon longue de dire que vous devez être extrêmement prudent avec Dogecoin. Oui, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles, en tant que véhicule d’investissement spéculatif, DOGE est attrayant. Contrairement aux projets blockchain de haut niveau comme Ethereum (CCC :ETH-USD) et Cardano (CCC :ADA-USD), Dogecoin met l’accent sur le jeu joyeux axé sur la communauté. Ce n’est pas ici pour sauver le monde ; c’est simplement là pour vous faire de l’argent.

De plus, son prix bas – il se négocie actuellement à moins de 30 cents – permet aux investisseurs la satisfaction psychologique d’acquérir une position significative.

Ce que les fermes à chiots nous enseignent sur Dogecoin

Récemment, un rapport de Bloomberg a noté que Shiba Inu (CCC :SHIB-USD), une crypto spéculative similaire à Dogecoin a entraîné une frénésie d’achat de la race de chien actuelle. Dogecoin, qui a d’abord utilisé la ressemblance d’un Shiba Inu sur son jeton numérique, a été lié à un pic de demande similaire qui a même soulevé des inquiétudes concernant les abus et les mauvais traitements.

Les Shiba Inus ne sont pas comme votre Golden Retriever familial typique. Comme les pièces de monnaie auxquelles ils sont associés, ces chiens de chasse sont têtus et imprévisibles. Ils ressemblent plus à leurs ancêtres loups que de nombreux autres types de chiens domestiques.

Cette tendance soulève non seulement des préoccupations éthiques majeures, mais elle met en évidence l’irrationalité du Dogecoin et d’autres manifestations aléatoires de la blockchain. Honnêtement, pourquoi quelqu’un achèterait-il une race de chien en fonction du nom de son investissement préféré ? ! C’est comme s’inscrire à l’Église de Satan parce que vous avez acheté une Dodge Hellcat.

Pourtant, cette irrationalité est en fait là où l’opportunité peut se trouver pour Dogecoin. Si vous êtes un expert de la pensée de groupe et du comportement humain, vous pouvez éventuellement gagner beaucoup d’argent avec DOGE.

Oubliez les techniques. Oubliez les fondamentaux (on peut se demander si les cryptos en ont). Au lieu de cela, évaluez vos points d’entrée et de sortie en fonction de votre connaissance de l’analyse comportementale. C’est la boussole la plus vraie que nous ayons.

Un commerce pour les audacieux (et les célibataires)

Je dois souligner que l’achat de Dogecoin – ou de tout autre crypto, établi ou indésirable – est extrêmement risqué. Si vous ne savez pas lire les gens, je resterais loin de DOGE. Cela vaut particulièrement pour ceux qui doivent répondre à quelqu’un, disons un conjoint ou un partenaire. Vous pourriez vous retrouver détaché de vos relations les plus importantes.

Mais si vous êtes doué pour évaluer la dynamique comportementale, vous voudrez peut-être jeter un autre coup d’œil à ce jeton mème d’inspiration canine.

Récemment, j’ai regardé cette excellente chaîne YouTube du Dr Todd Grande. Si j’avais l’expertise du Dr Grande en santé mentale et en science, DOGE et les autres pièces liées aux chiens seraient les seuls actifs que j’échangerais.

En fin de compte, investir dans la crypto se résume à votre profil risque-rendement individuel. Si cela ne vous dérange pas de vivre dangereusement et que vous pouvez assumer la responsabilité de vos actes, DOGE pourrait fonctionner pour vous. Mais si vous ne pouvez pas supporter des pertes à deux chiffres sur une période de 24 heures, eh bien, pourquoi avez-vous même lu cet article ?

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE dans DOGE. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.