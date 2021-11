Voici qui fabrique les plus beaux téléphones Android

Robert Triggs / Autorité Android

Les spécifications et fonctionnalités, les prix et l’assistance sont tous des facteurs qui contribuent à la qualité d’un smartphone. Mais il y a un facteur supplémentaire à considérer : l’esthétique. Nous avons vu récemment de superbes smartphones avec diverses finitions, coloris et châssis, mais quelle entreprise est responsable des appareils les plus attrayants du marché ?

Nous avons posé cette question à nos lecteurs dans un récent sondage. Voici qui, selon vous, fabrique les plus beaux téléphones Android.

Qui fabrique les plus beaux téléphones Android ?

Résultats

Ce sondage a recueilli plus de 10 000 votes depuis sa mise en ligne le 3 novembre. Naturellement, de nombreux lecteurs sont convaincus de leur choix préféré dans ce sondage particulier. En disant cela, seules trois marques ont franchi la barre des 10 %, deux s’étendant bien loin du reste du domaine.

La société responsable des plus beaux téléphones Android, selon nos lecteurs, est Samsung. La firme coréenne a recueilli 30,6 % des voix. Pas trop loin derrière, Google a remporté 28,3 % du soutien de nos lecteurs. Les deux entreprises ont récemment lancé des appareils attrayants, la série Note 20 de Samsung et le Galaxy Z Flip 3 étant sans doute parmi les plus frappants. Alors que les Pixel précédents présentaient un style plus conservateur avec des coloris attrayants, la série Pixel 6 peut contenir les designs les plus immédiatement reconnaissables de 2021.

Bien que Samsung et Google recueillent le plus de soutien, 58,9% des lecteurs pensent que d’autres marques ont des appareils plus attrayants dans leurs écuries. Sony occupait la troisième place avec 10,7% des voix. Après la firme japonaise étaient OnePlus (7,2%), Xiaomi (5,9%) et Huawei (5,8%).

Enfin, Asus, Oppo, Vivo, Nokia, Realme et Honor ferment la marche avec 9,8 % des voix.

Plusieurs lecteurs ont continué à défendre leur marque préférée dans les commentaires, tandis que d’autres ont nommé des marques alternatives comme Essential et HTC. Lisez plus de prises chaudes ci-dessous.

Vos commentaires

Jim : C’était une conclusion courue que Samsung serait le gagnant ici aux États-Unis. La plupart des autres téléphones ne sont même pas vendus ici. Vous ne traitez pratiquement qu’avec Samsung et Google ici aux États-Unis, c’est pourquoi ils sont 1-2. Si ce sondage était en Chine, en Europe ou en Indonésie, je parierais que vous obtiendriez des résultats totalement différents. Nick V : Avant la série Pixel, j’aurais choisi Samsung, mais Google a proposé un excellent design pour la série 6. Joe Black : Autre — chaque artiste conceptuel avec Maya ou 3DCAD. Imaginez des Samsung, des pommes, etc., ressemblant à ces concepts que les gens imaginaient. Alors, qui fabrique les plus beaux téléphones Android ? Non, compagnie. Androidfan : Mate 40 Pro est magnifique. JK : Sony — principalement pour l’affichage sans trou, encoche ou coins extrêmement arrondis ; Je préfère avoir ces lunettes minces que des solutions compliquées comme des caméras motorisées ou sous-écran. Adam Irvine : Les journées de conception HTC me manquent. Adam Cain : L’Essential PH-1 est de loin mon téléphone Android préféré. Le mien a été retiré et j’aimerais qu’il y ait quelque chose comme ça pour mon prochain téléphone. JR VR : Huawei à un kilomètre.

C’est tout pour ce sondage. Merci d’avoir voté et commenté. Êtes-vous d’accord avec les résultats? Selon vous, quelle entreprise fabrique les plus beaux téléphones Android ? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous.