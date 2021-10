Voici qui obtiendrait de nouveaux chèques de 1 400 $

Pour un certain nombre de raisons, sans parler de la dynamique fracturée au Congrès en ce moment, la probabilité que le financement soit approuvé pour un quatrième chèque de relance sur le modèle des trois précédents est pratiquement nulle. Il semble cependant qu’il y ait une chance que le financement vienne pour au moins un groupe démographique spécifique – sous la forme d’un nouveau chèque de relance de 1 400 $ pour les personnes âgées.

Une partie de la raison est liée au fait qu’une augmentation record du coût de la vie des prestations de sécurité sociale en 2022 vient d’être annoncée. Lorsque vous ajoutez l’impact de l’inflation record et de la hausse des prix qui grève le budget des ménages pour compenser cette augmentation de la sécurité sociale, l’impulsion pour les législateurs qui doivent aider les personnes âgées est certainement là. Les personnes âgées constituent également un bloc électoral important. Et le fait que nous ne parlions que d’un groupe spécifique de personnes pourrait rendre certains législateurs plus disposés à transférer de nouveaux financements dans ce sens.

Chèque de relance de 1 400 $ pour les personnes âgées

Un contrôle de stimulus, un stylo et un formulaire IRS sont posés sur un clavier d’ordinateur. Source de l’image : Rick/Adobe

Un autre facteur potentiel? Il y a en fait une pression croissante pour obtenir ce nouveau chèque pour les personnes âgées.

C’est différent, bien sûr, des trois paiements directs précédents aux Américains, puisque ceux-ci ont été largement versés. Aux personnes de tous âges, de tous types de revenus et de tous types de démographie. Pendant ce temps, le groupe de défense des seniors League a officiellement demandé au Congrès d’affecter des chèques de relance spécifiquement aux bénéficiaires de la sécurité sociale.

La ligue a envoyé une lettre dans ce sens aux membres du Congrès ces derniers jours. « Nous pensons qu’un stimulus spécial pour les bénéficiaires de la sécurité sociale pourrait aider à couvrir les coûts plus élevés auxquels certains seraient confrontés », indique-t-il, « si le COLA de l’année prochaine les place dans une tranche d’imposition plus élevée, entraînant des taux d’imposition plus élevés sur leurs revenus et des suppléments à leur assurance-maladie Primes de la partie B.

La campagne du groupe dans ce sens a commencé en septembre. Il y a aussi une pétition en ligne que le groupe a préparée. Il se lit comme suit : « Je (et/ou mon conjoint) souhaite que les bénéficiaires de la sécurité sociale reçoivent un chèque de relance d’urgence de 1 400,00 $ pour faire face à cette année inflationniste sans précédent. »

Pourquoi ces vérifications peuvent ne pas avoir lieu

Ces circonstances montrent surtout pourquoi ces contrôles pourraient porter leurs fruits. Cependant, il existe également des preuves qui suggèrent que les contrôles pourraient néanmoins être longs, au mieux.

D’une part, le président Biden n’a pas pu faire beaucoup de progrès ces dernières semaines sur son agenda national. Les démocrates contrôlent bien sûr les deux chambres du Congrès. Mais l’aile progressiste du parti est un peu en guerre avec le centre. Pendant ce temps, Biden ne peut pas se permettre de perdre une seule voix.

Le président lui-même a décrit le problème ainsi dans une mairie de CNN la semaine dernière : « Quand vous êtes président des États-Unis », a-t-il dit, « vous avez 50 démocrates – chacun est président. Chacun. Il faut donc arranger les choses. »