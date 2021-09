Voici qui obtient les chèques de relance californiens maintenant – .

Deux résidents sur trois de l’État le plus peuplé des États-Unis sont éligibles pour obtenir un nouveau paiement de relance. C’est selon des rapports sur la vague de chèques de relance californiens qui sortent maintenant, qui verront de nombreuses familles recevoir des paiements de 600 $. Alors que les familles avec personnes à charge peuvent obtenir jusqu’à 1 100 $.

Le premier tour des chèques comprenait quelque 600 000 et a été remis aux résidents californiens éligibles à la fin du mois d’août. Un deuxième lot a envoyé des chèques la semaine dernière à environ 2 millions de résidents californiens. L’administration du gouverneur Gavin Newsom, qui a résisté avec succès à un défi électoral de rappel, a fait pression pour ces chèques de relance de 600 $ plus tôt cette année. Selon les responsables californiens, ils sortent maintenant toutes les deux semaines – et ils représentent une sorte de quatrième paiement de relance pour de nombreux résidents de l’État.

Les chèques de relance californiens sortent maintenant

Ces chèques font partie d’une initiative d’aide globale de 100 milliards de dollars. Celui qui, selon le bureau de Newsom, est considéré comme “le plus grand remboursement d’impôts de l’État” dans l’histoire du pays. “Le plan de retour de la Californie se concentre sur l’aide à ceux qui en ont le plus besoin et sur des investissements majeurs pour relever les défis les plus persistants de l’État”, a expliqué le bureau de Newsom cet été. «Le plan offre un allégement monétaire immédiat aux familles et aux entreprises de la classe moyenne les plus durement touchées par la pandémie, créant le plus grand remboursement d’impôts d’État de l’histoire américaine et le plus grand programme d’aide aux petites entreprises du pays.»

Cela s’inscrit également dans le contexte d’un plus grand nombre de contrôles de relance au niveau fédéral. Ceux-ci devraient se poursuivre jusqu’à la fin de cette année.

La semaine dernière, le troisième paiement de relance du crédit d’impôt pour enfants a été versé à des bénéficiaires aux États-Unis, y compris en Californie. Ces chèques déposent quelques centaines de dollars supplémentaires chaque mois, jusqu’en décembre, dans les comptes bancaires des bénéficiaires admissibles.

L’éligibilité à ces paiements dépend en grande partie d’avoir un enfant de l’âge correct. En attendant, voici qui est éligible pour les chèques californiens.

Paiements californiens – qui les obtient

Source de l’image : Jason Raff/Adobe

L’une des principales exigences est que les destinataires soient des résidents de Californie pendant plus de la moitié de 2020. Et cela inclut d’être un résident de Californie à la date d’émission du chèque de relance.

Les bénéficiaires doivent également avoir déposé leurs impôts 2020 avant le 15 octobre de cette année. Ils ne peuvent pas être réclamés en tant que personne à charge d’un autre contribuable. Et leur revenu brut ajusté en Californie pour 2020 ne devrait pas dépasser 75 000 $.

« En exploitant le plus grand excédent de l’histoire de l’État, nous réalisons des investissements transformateurs à tous les niveaux qui aideront à ramener toutes nos communautés à se remettre de la pandémie – et à verser des dividendes pour les générations à venir », a déclaré le gouverneur Newsom à propos du plan qui inclut ces Californie contrôles de relance.

Le nouveau communiqué du bureau de Newsom continue, affirmant que: “Le gouverneur Newsom pense que la Californie ne peut pas revenir à la normale, car la normale n’a jamais été assez bonne.”