Voici qui, selon vous, restera au top

Xiaomi a fait de grands progrès au cours des deux derniers mois. La plus grande validation de son succès est venue récemment lorsqu’il a dépassé Samsung pour devenir le premier vendeur de smartphones au monde. C’est un énorme accomplissement par rapport à Xiaomi il y a quelques années à peine.

De nombreux facteurs se sont réunis pour assurer l’ascension de Xiaomi au sommet. Mon collègue Hadlee Simons discute de certaines de ces raisons de l’ascension fulgurante de Xiaomi dans cet article. Mais étant donné l’exploit de Xiaomi à maîtriser Samsung, nous avons pensé demander à nos lecteurs s’ils pensaient que l’entreprise serait en mesure de maintenir sa position de leader sur le marché. Voici comment ils ont voté dans notre sondage et ce qu’ils avaient à dire.

Pensez-vous que Xiaomi peut garder une longueur d’avance sur Samsung ?

Résultats

1 421 lecteurs ont voté dans notre sondage pour exprimer leur opinion sur la capacité de Xiaomi à conserver la première place des vendeurs de smartphones. 66,6% des votants ont pleinement confiance en l’entreprise et pensent qu’elle conservera son titre gagnant, laissant Samsung de côté. Cependant, 33,3% des personnes interrogées sont sceptiques et pensent que l’OEM chinois ne sera pas en mesure de maintenir son avance sur Samsung.

Un écueil potentiel pour Xiaomi soulevé par certains lecteurs est que les téléphones de la marque ne sont pas pris en charge par les mises à jour logicielles pendant la même durée que les appareils Samsung. Certains utilisateurs ont également déploré le manque de disponibilité de Xiaomi aux États-Unis.

Vos commentaires

Gaylord Foacker : Samsung continue de lâcher la balle ces derniers temps avec des téléphones hors de prix, des choix de matériaux moins chers pour des unités moins chères, des pliables fragiles ou cassants, et tout sauf leur 2e plus grande série – la ligne Note. Si Xiaomi était facilement disponible en tant qu’offre de Samsung aux États-Unis, la marge serait encore plus grande.

Stanley Kubrick : Si Xiaomi apportait ses téléphones aux États-Unis avec le même prix qu’aujourd’hui… alors oui, je pense qu’ils pourraient facilement rester au top… pendant quelques années jusqu’à ce qu’ils deviennent arrogants comme TOUTES les entreprises quand elles ont trop de succès. . Ensuite, une autre société prendra leur place.

Patrick Mac : Il y a l’excitation d’obtenir un appareil Xiaomi abordable avec MIUI vif et puis il y a ce « et ensuite ? » sensation qui vient après environ 1 ou 2 ans d’utilisation. C’est là que Xiaomi doit vraiment s’améliorer. Je suis passé de Xiaomi à Samsung parce que j’avais besoin du dernier produit phare, mais dépenser plus de 1000 $ sur Mi 11 Ultra juste pour obtenir 2 ans de mises à jour logicielles et une valeur de reprise inférieure ne ressemblait pas à un bon investissement. Cela dit, Xiaomi est une bonne marque et s’ils amélioraient leur expérience utilisateur, ils élargiraient l’écart. Le dernier classement a été grandement influencé par les nouveaux clients et pour établir la fidélité, Xiaomi doit faire plus pour que ces clients reviennent pour la marque. Libérer des appareils avec des bogues et un support logiciel court peut vraiment nuire à ces chiffres. D’un autre côté, un support logiciel prolongé, un logiciel affiné et de meilleures offres de reprise peuvent également conduire à plus de chiffres. Peut-être qu’ils peuvent aussi convaincre les gens qui sont partis de revenir et de rendre leur première place plus permanente.

A lire aussi : Tout ce que vous devez savoir sur l’achat d’appareils Xiaomi

Marshall : Vous n’aviez qu’à regarder les mid-rangers de Samsung du 2018-19-20 pour savoir pourquoi Xiaomi a mangé autant de son déjeuner ; il y avait trop de compromis, la construction était inférieure à la normale et le prix était trop élevé. En 21, Samsung a un peu repris ses esprits… ses récents efforts de milieu de gamme se sont améliorés et sont disponibles à un prix que vous voudrez peut-être payer. Xiaomi bénéficierait vraiment d’une présence nord-américaine accrue… quelque chose pour vraiment couler des ordures comme ces Doogees et Blackviews. Alors que Xiaomi est capable de rester devant, c’est tout sauf une certitude.

Cosmo Benis : J’ai possédé 3 téléphones Xiaomi et j’adore ce que Xiaomi a à offrir. Le problème est que leur support de bande de réseau américain fait défaut. Quand ils commenceront à soutenir tous les groupes ATT et T-Mobile, ils prendront d’assaut les États-Unis. Je ne peux pas attendre.

Clignote : Samsung n’a qu’à s’en prendre à lui-même pour avoir perdu la première place. Après l’interdiction de Huawei, ils sont devenus complaisants, libérant de mauvais téléphones de milieu de gamme qui étaient trop chers. Cela a ouvert la porte à Xiaomi, Oppo et à d’autres sociétés chinoises. Samsung doit se réveiller s’il veut arrêter son déclin.

IS Money : par tous les moyens, Xiaomi (et ses supporters) devrait célébrer sa victoire (aussi courte soit-elle), mais il vaut mieux croire que nous, les amoureux de Samsung, savons qu’elle va baisser très bientôt.

Joe Black : C’est certainement possible, mais BBK et les tentatives de mise à niveau de « l’interdiction de Huawei » pourraient rattraper Xiaomi assez rapidement.