Voici tous les accessoires Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 propriétaires

Les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont les derniers téléphones pliables de Samsung. À première vue, ces téléphones devraient bien faire pour garder Samsung au sommet de la meilleure liste de téléphones pliants pendant un certain temps. Cependant, ce sont des téléphones coûteux, et les protéger est une priorité pour protéger votre investissement. Samsung le sait et propose de formidables étuis et accessoires de première partie pour Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Étuis et accessoires Galaxy Z Fold 3

S’adapte au moule : Housse en silicone



La coque en silicone de Samsung est une excellente option de coque au quotidien pour votre nouveau Galaxy Z Fold 3. Elle a été méticuleusement moulée pour s’adapter parfaitement au téléphone afin d’offrir une excellente protection, une excellente adhérence et un ajustement parfait. De plus, cela aidera à protéger à la fois l’avant et l’arrière du téléphone. Vous pouvez obtenir la couverture en silicone en blanc, noir et vert.

40 $ chez Samsung

Debout pour l’attention: Housse en cuir Flip Stand



L’étui à rabat en cuir est fabriqué à partir de cuir de haute qualité pour s’adapter parfaitement à votre Galaxy Z Fold 3. Il offre une protection complète, même pour la charnière lorsque votre téléphone est fermé. La sangle à l’arrière de l’étui peut pivoter pour que vous puissiez y poser le couvercle avant et relever le téléphone pour une visualisation facile. Vous pouvez obtenir la housse en cuir Flip Stand en noir, vert et camel.

90 $ chez Samsung

Véritable protection : Housse en cuir



Si vous voulez la sensation du cuir mais que vous ne voulez pas d’étui de style folio, alors la housse en cuir répondra parfaitement à vos besoins. Fabriqué à partir de cuir véritable, cet étui offre une protection pour l’avant et l’arrière de votre Galaxy Z Fold 3 tout en épousant toutes les courbes du téléphone. Comme tout cuir de bonne qualité, cet étui ne fera que s’améliorer avec le temps. La housse en cuir est disponible en noir, vert et camel.

80 $ chez Samsung

Coque extérieure robuste : couverture en aramide



La housse en aramide est non seulement fine et légère, mais elle peut également offrir une protection exquise. Cet étui est l’option parfaite pour votre Galaxy Z Fold 3 lorsque vous souhaitez le protéger tout en ajoutant le moins de volume possible. Il a une conception en deux parties pour envelopper avec précision les bords du téléphone et couvrir l’avant et l’arrière de l’appareil pour s’assurer qu’il est à l’abri des chutes.

70 $ chez Samsung

Gardez-le ensemble: Flip Cover avec S Pen



Si vous êtes enthousiasmé par la perspective d’utiliser votre nouveau Galaxy Z Fold 3 comme appareil de prise de notes et que vous voulez être sûr de protéger votre téléphone, alors vous adorerez le nouveau Flip Cover avec S Pen. Non seulement cet étui offre à votre téléphone une protection à 360 degrés, mais il offre également un endroit pour stocker votre édition S Pen Fold. Cela vous permet de garder votre stylo à portée de main afin que lorsque l’inspiration frappe, vous soyez prêt.

80 $ chez Samsung

Puissance du stylet : édition S Pen Fold



Le Galaxy Z Fold 3 est le premier téléphone pliable de Samsung à prendre en charge son populaire S Pen. Cependant, si vous souhaitez profiter de cette fonctionnalité, vous aurez besoin de l’édition S Pen Fold. Son embout spécialement conçu permet d’éviter que votre écran ne soit endommagé pendant que vous écrivez dessus. Lorsque vous avez terminé de prendre des notes ou de dessiner votre prochain chef-d’œuvre, conservez le stylo dans son étui de transport en silicone pratique.

50 $ chez Samsung

Il ne peut y en avoir qu’un : S Pen Pro



Si vous souhaitez passer de votre nouveau Galaxy Z Fold 3 à votre tablette Galaxy Tab S7, le S Pen Pro est celui qui les gouvernera tous. Le S Pen Pro apporte des fonctionnalités telles que Air Actions et ajoute Smart Select pour partager des coupures entre vos appareils. Appuyez simplement sur l’interrupteur lorsque vous souhaitez passer de vos écrans en verre à votre paravent et ne manquez jamais un battement.

100 $ chez Samsung

Meilleures options pour protéger votre Galaxy Z Fold 3

Tout comme le Galaxy Z Fold a évolué avec chaque version, les options de boîtier de Samsung ont également évolué. Avec plus de choix que jamais dans les matériaux et les caractéristiques, il y a un premier choix pour tout le monde. Que vous souhaitiez du cuir ou du silicone, un support pour soutenir votre téléphone ou de l’aramide ultra-mince pour la protection, Samsung a ce qu’il vous faut. De plus, le Galaxy Z Fold 3 est le premier du genre à prendre en charge le S Pen. Malheureusement, il n’y en a pas dans la boîte, mais vous avez des options si vous en voulez un.

Coques Galaxy Z Flip 3

Sangle dans: Housse en silicone avec sangle



La coque en silicone avec sangle pour Galaxy Z Flip 3 de Samsung est un compagnon idéal pour votre nouveau téléphone. Il apporte une protection complète à l’appareil et une touche de couleur contrastée grâce à la sangle intégrée. La sangle a non seulement fière allure, mais sert également de poignée pour permettre une meilleure prise en main lorsque vous utilisez le téléphone. La housse en silicone avec sangle est disponible en bleu marine et blanc.

40 $ chez Samsung

Mettez un anneau dessus: Housse en silicone avec anneau



La coque en silicone avec anneau offre une excellente protection pour votre Galaxy Z Flip 3 d’avant en arrière. Grâce au silicone moulé, il enveloppe votre téléphone d’un matériau doux et adhérent pour le protéger des chocs et des chutes. Il y a aussi un anneau intégré dans le boîtier pour que vous puissiez le soutenir ou simplement mieux le tenir. Vous pouvez obtenir la couverture en silicone avec anneau en noir, vert, lavande, corail, marine ou olive.

40 $ chez Samsung

Protection premium : Housse en cuir



Si vous souhaitez ajouter à la sensation déjà premium de votre Galaxy Z Flip 3, alors la housse en cuir de Samsung conviendra parfaitement. Fabriqué à partir de cuir véritable, cet étui garantira que votre téléphone est protégé contre toute chute accidentelle. Étant donné que l’étui a été moulé pour s’adapter au téléphone au T, vous saurez à peine que c’est sur votre téléphone, à l’exception de la douceur du cuir. Vous pouvez obtenir la housse en cuir en noir, vert ou moutarde.

80 $ chez Samsung

Montrez : Couvercle transparent avec anneau



Le nouveau Galaxy Z Flip 3 de cette année est disponible dans tellement de superbes couleurs que vous ne voudrez peut-être pas cacher celle que vous choisissez. Dans ce cas, le Clear Cover avec Ring conviendra parfaitement à votre téléphone. Vous pourrez garder votre téléphone comme neuf et toujours pouvoir montrer votre style et celui de votre téléphone. Avec l’ajout de la bague intégrée, vous pourrez toujours garder une bonne prise sur votre téléphone.

30 $ chez Samsung

Ultra-mince, ultra-résistant : Aramide Cover



Si vous souhaitez réduire au minimum l’encombrement, la coque en aramide pour Galaxy Z Flip 3 est exactement ce qu’il vous faut. Cette coque ultra-mince et légère protégera non seulement votre nouveau téléphone des dommages, mais vous saurez à peine que votre téléphone a un étui grâce à sa conception moulée avec précision. Avec la finition douce au toucher, lorsque vous remarquerez le boîtier, vous vous sentirez bien.

70 $ chez Samsung

Ne vous retournez pas, projetez votre Galaxy Z Flip 3

Le Galaxy Z Flip 3 est un téléphone superbe et, bien sûr, vous voulez le garder comme ça. Avec son facteur de forme mince pour les superbes nouvelles sélections de couleurs, Samsung offre aux propriétaires de nombreux choix pour le garder en sécurité. Les nouvelles coques en silicone avec sangle ou anneau sont de nouvelles options amusantes pour à la fois protéger et donner à votre coque une touche supplémentaire – il existe même une option claire pour montrer votre choix de couleur de téléphone. Si vous voulez aller haut de gamme, vous pouvez vous procurer un étui en cuir ou en aramide pour un luxe complet.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.