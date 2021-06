Voici tous les appareils qui prennent en charge Amazon Sidewalk

Meilleure réponse: Les appareils intelligents qui prennent en charge Amazon Sidewalk incluent les appareils Amazon Echo, les caméras de sécurité Ring, les éclairages extérieurs, les capteurs de mouvement, les trackers Bluetooth Tile, les serrures intelligentes Level et les CareBands.

Qu’est-ce qu’Amazon Sidewalk ?

Amazon Sidewalk est un réseau partagé qui aide les appareils intelligents de votre maison à mieux fonctionner à l’intérieur comme à l’extérieur. Le programme est toujours en cours de déploiement, mais les appareils qui prennent actuellement en charge Sidewalk incluent les appareils Amazon Echo, les caméras de sécurité Ring, les lumières extérieures, les capteurs de mouvement, les trackers Bluetooth Tile et les serrures intelligentes Level. Les CareBands, qui sont des appareils portables créés pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence, seront également pris en charge.

En activant Amazon Sidewalk, qui est gratuit, vos appareils peuvent rester connectés même lorsque vous êtes en dehors de la portée Wi-Fi de votre maison. Si l’un de vos appareils est déconnecté, Amazon Sidewalk l’aidera à se reconnecter à votre routeur et à rester en ligne, et cela peut également simplifier le processus de configuration de nouveaux appareils.

Comment fonctionne Amazon Sidewalk ?

Le réseau partagé de Sidewalk est en fait rendu possible grâce aux appareils Sidewalk Bridge, qui incluent des appareils Echo tels que l’Amazon Echo (4e génération), les Ring Floodlight Cams et les Ring Spotlight Cams. Chacun de ces appareils fournira une petite partie de la bande passante Internet (à une vitesse maximale de 80 Kbps et plafonnée à 500 Mo par mois) qui est rassemblée pour créer un réseau partagé à faible bande passante.

Amazon utilise ensuite Bluetooth et un spectre de 900 MHz pour étendre cette couverture à d’autres appareils connectés. Donc, si vous vivez dans une communauté avec un réseau Amazon Sidewalk solide, vous pourrez aider votre voisin à retrouver son chien perdu ou à localiser un portefeuille que vous avez laissé tomber dans la rue, en supposant que ces articles ont des trackers Tile ou un autre appareil qu’Amazon Supports de trottoir.

Tous les appareils prenant en charge Amazon Sidewalk

Les appareils suivants, également considérés comme des appareils Sidewalk Bridge, prennent en charge Amazon Sidewalk et l’activeront automatiquement (bien que vous puissiez vous désinscrire) :

Ring Floodlight Cam (2019) Ring Spotlight Cam Wired (2019) Ring Spotlight Cam Mount (2019) Echo (3e génération et plus récent) Echo Dot (3e génération et plus récent) Echo Dot pour enfants (3e génération et plus récent) Echo Dot avec horloge ( 3e génération et plus récent) Echo Plus (toutes les générations) Echo Show (toutes les générations) Echo Spot Echo Studio Echo Input Echo Flex

En plus des appareils Sidewalk Bridge, d’autres appareils populaires tels que les trackers Tile, les serrures intelligentes Level et les CareBands prendront en charge Amazon Sidewalk. D’autres appareils devraient être ajoutés au fil du temps à mesure que le programme se développe.

Pouvez-vous vous désinscrire d’Amazon Sidewalk ?

Oui. Si vous hésitez à utiliser Amazon Sidewalk ou si vous êtes préoccupé par la confidentialité et la sécurité d’Amazon Sidewalk, il est facile de se retirer. Voici comment désactiver les appareils Echo et Ring.

