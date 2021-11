Voici tous les détails dont vous avez besoin pour la première journée communautaire de Pikmin Bloom

Pikmin Bloom, la dernière application du développeur de Pokémon GO Niantic, est sur le point de profiter de son tout premier événement Community Day. Tout comme les événements de GO, le Community Day encourage les fans du jeu à sortir et à se déplacer, en les récompensant avec des bonus spéciaux pendant toute la durée de l’événement.

Si vous avez apprécié tout ce que la nouvelle application a à offrir et que vous souhaitez vous impliquer, voici un aperçu de ce à quoi vous attendre. La première journée communautaire de Pikmin Bloom a lieu le samedi 13 novembre de 9h à 18h, heure locale :

Journée communautaire Pikmin Bloom (13 novembre 2021) :

Les semis de votre jardinière pousseront à 1,5 fois la vitesse habituelle. Les fruits donneront 2 fois la quantité habituelle de nectar. un léger retard jusqu’à ce que le badge soit attribué. Vous devrez vous connecter à Pikmin Bloom au moins une fois au cours des 2 semaines suivant la journée communautaire) La journée communautaire se déroule de 9h00 à 18h00 heure locale le samedi 13 novembre, mais vous pouvez voir Big Flowers commencer à fleurir en pensées à partir de vendredi, et cela se poursuivra tout au long du week-end.

Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de la journée, Niantic a également encouragé les fans à partager leurs progrès en utilisant les hashtags #10KWalkWithPikmin et #CommunityDay sur les réseaux sociaux. Gardez un œil sur ceux-ci pour voir les messages des autres joueurs.

Serez-vous impliqué demain ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.