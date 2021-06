Voici tous les énormes films et émissions à venir sur Disney + cet été – .

Aussi impatients que nous soyons tous de retourner au cinéma cet été, il y aura autant de raisons de rester à la maison et de s’installer sur le canapé. Nous connaissons déjà la longue liste de films de Warner Bros. qui feront leurs débuts simultanément dans les salles et sur HBO Max, et maintenant Disney + jette son chapeau dans le ring avec une impressionnante programmation de films d’été.

Jeudi, Disney a déclaré cet été “l’été de Disney +” avec de nouveaux films et émissions qui devraient sortir chaque semaine d’ici au début du mois de septembre. Tout commence ce vendredi lorsque Raya and the Last Dragon est mis à la disposition de tous les abonnés à la fin de sa fenêtre Premier Access.

Les deux plus gros blockbusters à venir sur le service de streaming de Disney sont sans aucun doute Black Widow et Jungle Cruise. Le film solo Black Widow de Marvel devait initialement sortir en salles en mai dernier, mais a été repoussé pas moins de trois fois en raison de la pandémie. Nous aurons enfin la chance (pour payer 30 $) de le regarder à la maison le 9 juillet. Jungle Cruise, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, ne sera disponible que trois semaines plus tard, alors mettez 60 $ de côté si vous prévoyez de profiter de Premier Access.

Ce sont peut-être les films les plus attendus de la liste, mais ils sont loin d’être les seuls films à faire leurs débuts cet été. Le tout nouveau film de Pixar, Luca, rejoindra la bibliothèque Disney + le 18 juin et vous n’aurez pas à payer d’argent supplémentaire pour le regarder.

Ensuite, il y a toutes les séries originales qui sortiront dans les mois à venir. Loki nous rattrapera avec le dieu filou titulaire le 9 juin, et nous aurons enfin la suite de Monsters, Inc. que nous attendions tous sous la forme d’une nouvelle émission intitulée Monsters at Work le 2 juillet. Disney redémarre également la comédie de Tom Hanks de 1989 Turner & Hooch en tant que série originale avec Josh Peck.

En plus de tous les tarifs originaux, Disney + ajoute également un tas de classiques bien-aimés à sa bibliothèque. Adventures in Babysitting, The Sandlot et Mrs. Doubtfire seront tous disponibles d’ici le 6 août. De plus, d’autres grands films comme The Pacifier, We Bought a Zoo, Ice Age: The Meltdown, Eragon, Tomorrowland et X-Men: Dark Phoenix font leur chemin vers le service de streaming de Disney.

Cela va être un été incroyablement chargé pour Disney +, donc que vous ne soyez pas encore tout à fait prêt à aller au théâtre ou que vous préfériez simplement rester à la maison, il devrait y avoir quelque chose pour tout le monde sur Disney + en juin, juillet et Août. Consultez la liste complète des ajouts ci-dessous :

