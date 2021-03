Voici tous les jeux auxquels vous pouvez jouer gratuitement sur Stadia sans abonnement Stadia Pro

Il existe encore de nombreuses idées fausses sur la plate-forme de jeu cloud de Google, Stadia, même après plus d’un an de disponibilité. Malgré ce que vous pourriez penser, Stadia ne nécessite pas d’abonnement actif pour être utilisé. Au lieu de cela, l’abonnement Stadia Pro offre des avantages optionnels tels que le streaming 4K et un catalogue robuste de jeux Stadia Pro gratuits tant que vous restez abonné. Mais ce n’est pas obligatoire du tout. Vous pouvez simplement acheter les jeux auxquels vous voulez vraiment jouer comme vous pouvez le faire sur PS5, PC, Nintendo Switch ou Xbox Series X.

Cela étant dit, tout comme toutes ces autres plates-formes, il existe des jeux sur Stadia qui sont 100% gratuit pour accéder et jouer. En fait, deux de ces jeux gratuits figurent sur ma liste globale des meilleurs jeux Stadia. Vous n’avez même pas besoin d’acheter de matériel pour le faire si vous disposez déjà d’un smartphone ou d’un PC pouvant accéder à un navigateur Web comme Google Chrome ou Microsoft Edge.

Jeux Stadia gratuits

Voici la liste complète de tous les jeux gratuits sur Stadia auxquels vous pouvez accéder et jouer même sans abonnement Stadia Pro. Il ne s’agit que de trois jeux pour le moment, mais ils valent tous le détour.