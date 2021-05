Voici tous les jeux disponibles gratuitement sur Google Stadia Pro dès maintenant

Google a lancé Stadia il y a un peu plus d’un an, permettant aux joueurs d’accéder à certains de leurs jeux préférés sans avoir à posséder une console ou un PC de jeu. Bien que Stadia puisse être utilisé en tant que service gratuit, Google propose un abonnement Stadia Pro pour 9,99 $ / mois, qui donne aux abonnés l’accès à des remises spéciales, des options de streaming 4K mises à niveau, ainsi qu’un ou plusieurs jeux gratuits à réclamer par mois. Une fois que vous avez réclamé un jeu dans Pro, il vous appartient de le conserver tant que vous êtes abonné, de la même manière que PlayStation Plus fonctionne.

Les jeux gratuits avec Pro peuvent ensuite être joués tant que votre abonnement Stadia Pro est actif, mais ne peuvent être réclamés que pendant une durée limitée, alors assurez-vous de revenir chaque mois au fur et à mesure que nous mettons à jour la liste des jeux disponibles. Si vous annulez ou suspendez votre abonnement Pro, puis décidez de vous réabonner à l’avenir, tous les jeux précédemment revendiqués retourneront dans votre bibliothèque. Certains des meilleurs jeux Stadia ont été proposés sur Pro dans le passé, alors assurez-vous de réclamer chaque jeu chaque mois.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Voici la liste complète de tous les jeux Stadia Pro actuellement disponibles, cette liste n’inclut pas les jeux qui sont disponibles gratuitement pour tout le monde tels que le contenu du jeu de base de Destiny 2 et Super Bomberman R Online – considérez ces bonus supplémentaires.

Liste complète des jeux Google Stadia Pro pour mai 2021

Ary et le secret des saisons AVICII Invector Crayta: Premium Edition Cthulhu sauve Noël Everspace F1 2020 Figment Floor Kids Gunsport Hitman: The Complete First Season Hotline Miami Hotline Miami 2 Human: Fall Flat Stadia Edition Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition Les orcs de Little Nightmares II doivent mourir! 3 Pac-Man Mega Tunnel Battle PIKUNIKU PixelJunk Raiders PlayerUnknown’s Battlegrounds – Breakthrough Edition Reigns République Resident Evil 7 biohazard Gold Edition SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated SteamWorld Dig SteamWorld Dig 2 SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech Submerged: Hidden Depths Superhot: Mind Control Supprimer Trine 4 Ys VIII: Lacrimosa of DANA

Chaque mois, de nouveaux jeux rejoindront la liste des titres gratuits tandis que d’autres pourraient partir. Il est important de réclamer les jeux que vous souhaitez avant leur départ, alors assurez-vous de vous rendre sur votre compte Stadia et de le faire tous les mois. Vous pouvez rapidement réclamer des titres Pro sur l’application mobile pour plus de commodité.

Quels sont les autres avantages de Stadia Pro?

Alors que Stadia est disponible en tant que service gratuit pour les joueurs, Stadia Pro est livré avec des fonctionnalités améliorées que vous ne pouvez obtenir qu’en vous abonnant au service. Cela inclut la possibilité de jouer à des jeux à une résolution supérieure à 1080p. La version gratuite de Stadia est limitée à 1080p et 60FPS, mais les abonnements actifs à Stadia Pro pourront jouer à des jeux avec une résolution allant jusqu’à 4K, prendre en charge HDR et recevoir une prise en charge du son surround 5.1 sur tous les téléviseurs connectés au système audio approprié.

Outre l’amélioration des graphismes et de la qualité sonore, les utilisateurs de Stadia Pro bénéficient également de remises exclusives sur certains jeux disponibles à l’achat dans la boutique Stadia. Les remises en elles-mêmes ne sont pas incroyablement élevées, mais c’est un bon bonus supplémentaire en plus des jeux gratuits et du support 4K. De plus, tous les jeux que vous achetez qui sont en promotion restent dans votre bibliothèque même si vous laissez votre abonnement Pro expirer ou décidez de l’annuler, contrairement aux jeux Pro gratuits. Vous pouvez vous rendre sur le site de Stadia pour en savoir plus sur l’inscription à Stadia Pro si vous êtes intéressé. Il y a un essai gratuit d’un mois pour découvrir sans frais l’un des jeux de la liste ci-dessus.

De plus, Stadia propose souvent des périodes promotionnelles de «jeu gratuit» pour les jeux non Stadia Pro. Ils ont tendance à en avoir un ou deux par mois, généralement, mais ils ne sont pas garantis.

Les jeux Stadia Pro sont-ils gratuits pour toujours?

L’avantage de Stadia Pro est qu’il n’y a pas de limite de temps ni de limite pour la durée pendant laquelle les jeux que vous revendiquez restent gratuits. Tant que vous maintenez votre abonnement Stadia Pro actif, les jeux sont disponibles et jouables une fois que vous les avez réclamés sur votre compte. Cependant, il est important de garder à l’esprit que si vous décidez de désactiver votre abonnement Stadia Pro, vous n’aurez plus accès aux jeux jusqu’à ce que vous vous réabonniez.

Tout ce dont tu as besoin

Manette Stadia

Une prise ferme sur ce qui est nécessaire

La manette Stadia est tout ce dont vous avez besoin pour utiliser Stadia si vous possédez déjà le Chromecast Ultra. Vous pouvez également l’utiliser sur vos autres appareils. Obtenez la couleur Wasabi si vous le pouvez, c’est magnifique.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

recherche le sur Google

Voici les meilleurs jeux Stadia disponibles pour le moment en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, téléphone, ordinateur, ordinateur portable ou tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, des titres AAA aux exclusivités indépendantes et à la plate-forme. Voici nos choix pour les meilleurs que vous ne voudrez pas abandonner.