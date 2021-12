Voici tous les jeux disponibles gratuitement sur Stadia Pro dès maintenant

Google a lancé Stadia il y a un peu plus d’un an, permettant aux joueurs d’accéder à certains de leurs jeux préférés sans posséder de console ou de PC de jeu. Bien que vous puissiez utiliser Stadia en tant que service gratuit, Google propose un abonnement Stadia Pro pour 9,99 $/mois, qui permet aux abonnés d’accéder à des remises spéciales, à des options de streaming 4K améliorées et à un ou plusieurs jeux gratuits à réclamer par mois. Une fois que vous avez réclamé un jeu dans Pro, il vous appartient de le conserver aussi longtemps que vous êtes abonné, de la même manière que PlayStation Plus fonctionne.

Tant que votre abonnement Stadia Pro reste actif, vous pouvez jouer à tous les jeux Pro gratuits que vous réclamez. Mais vous ne pouvez réclamer des jeux spécifiques que pour une durée limitée, alors assurez-vous de vérifier chaque mois pendant que nous mettons à jour la liste des jeux disponibles. Si vous annulez ou suspendez votre abonnement Pro, puis décidez de vous réabonner à l’avenir, tous les jeux précédemment réclamés retourneront dans votre bibliothèque. De plus, certains des meilleurs jeux Stadia étaient proposés sur Pro dans le passé, alors assurez-vous de réclamer chaque jeu chaque mois.

Voici la liste complète de tous les jeux Stadia Pro actuellement disponibles. Cette liste n’inclut pas les jeux disponibles gratuitement pour tout le monde, tels que le contenu du jeu de base de Destiny 2 et Super Bomberman R Online – tenez compte de ces bonus supplémentaires.

Liste complète des jeux Google Stadia Pro pour décembre 2021

ARK: Survival Evolved AVICII Invector Blue Fire Cake Bash Control Ultimate Edition Crayta: Premium Edition Cthulhu Saves Christmas Darksiders II: Deathinitive Edition The Darkside Detective Destroy All Humans DIRT 5 DreamWorks Dragons: Dawn of the New Riders DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure Epistory – Typing Chronicles F1 2020 The Falconeer: Warrior Edition Figment Floor Kids Foreclosed Giganotosaurus: The Game GRIME Hello Engineer — Early Access Hitman: The Complete First Season Hundred Days – Winemaking Simulator Ice Age: Scrats Nutty Adventure Il est venu de l’espace et a mangé notre cerveau Journey to the Savage Planet : Employé du mois Edition Kemono Heroes Killer Queen Black Legend of Keepers : Carrière d’un maître de donjon Little Big Workshop The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III Little Nightmares II Mafia III : Definitive Edition Moonlighter MotoGP20 Orcs Must Die ! 3 PAW Patrol the Movie: Adventure City Calls PixelJunk Raiders PlayerUnknown’s Battlegrounds – Breakthrough Edition République Saints Row IV SteamWorld Dig 2 SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech Street Power Football Terraria Transformers: Battlegrounds Trine 4 Wave Break Wreckfest Ys VIII: Lacrimosa of DANA

Chaque mois, de nouveaux jeux rejoindront la liste des titres gratuits tandis que d’autres pourraient partir. Il est important de réclamer les jeux que vous souhaitez avant qu’ils ne partent, alors assurez-vous de vous rendre sur votre compte Stadia et de le faire tous les mois. Vous pouvez rapidement réclamer des titres Pro sur l’application mobile pour plus de commodité.

Quels sont les autres avantages de Stadia Pro ?

Alors que Stadia est disponible en tant que service gratuit pour les joueurs, Stadia Pro est livré avec des fonctionnalités améliorées que vous ne pouvez obtenir qu’en vous abonnant au service. Cela inclut la possibilité de jouer à des jeux à une résolution supérieure à 1080p. La version gratuite de Stadia est limitée à 1080p et 60FPS. Néanmoins, les abonnements Stadia Pro actifs joueront à des jeux avec une résolution allant jusqu’à 4K, prendront en charge HDR et recevront une prise en charge du son surround 5.1 sur tous les téléviseurs connectés au bon système audio.

En plus de l’amélioration de la qualité graphique et sonore, les utilisateurs de Stadia Pro bénéficient également de remises exclusives sur une sélection de jeux disponibles à l’achat dans la boutique Stadia. Les remises elles-mêmes ne sont pas incroyablement élevées, mais c’est un bon bonus en plus des jeux gratuits et du support 4K. De plus, tous les jeux que vous achetez à prix réduit restent dans votre bibliothèque même si vous laissez expirer votre abonnement Pro ou décidez de l’annuler, contrairement aux jeux Pro gratuits. Vous pouvez vous rendre sur le site de Stadia pour en savoir plus sur l’inscription à Stadia Pro si cela vous intéresse. Il y a un essai gratuit d’un mois pour découvrir gratuitement l’un des jeux de la liste ci-dessus.

De plus, Stadia propose également des périodes promotionnelles de « jeu gratuit » pour les jeux non Stadia Pro. Ils en ont généralement un ou deux par mois, mais ce n’est pas garanti.

Les jeux Stadia Pro sont-ils gratuits pour toujours ?

Ce qui est bien avec Stadia Pro, c’est qu’il n’y a pas de limite de temps ni de limite de temps pendant laquelle les jeux que vous réclamez restent gratuits. Tant que vous gardez votre abonnement Stadia Pro actif, les jeux sont disponibles et jouables une fois que vous les avez réclamés sur votre compte. Cependant, il est important de garder à l’esprit que si vous décidez de désactiver votre abonnement Stadia Pro, vous n’aurez plus accès aux jeux jusqu’à ce que vous vous réabonnez.

