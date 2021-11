Voici tous les jeux disponibles sur Google Stadia

Meilleure réponse: Google Stadia a été lancé en 2019 pour permettre aux joueurs d’accéder aux jeux qu’ils aiment sans avoir besoin d’une console ou d’un PC de jeu dédié. Depuis son lancement initial, le nombre modeste de jeux jouables de Stadia continue de croître, avec une tonne de nouveaux titres disponibles dans les mois à venir et bien d’autres à l’horizon.

Plus de jeux Stadia à venir

Bien que Stadia ait initialement reçu un accueil mitigé, le service a réussi à rester et à devenir une plate-forme de jeu viable. Cela ne fait pas de mal que Stadia puisse être utilisé avec une variété de contrôleurs et d’autres accessoires, ce qui en fait une plate-forme étonnamment bienvenue. Stadia a fait ses preuves avec d’excellentes versions de grands jeux AAA tels que Assassin’s Creed Valhalla, Baldur’s Gate 3 et Cyberpunk 2077, pour n’en nommer que quelques-uns.

En attendant, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des nouveaux jeux qui seront annoncés, ainsi que des nouvelles sur les exclusivités.

La meilleure expérience

Contrôleur Stadia

Une prise ferme sur ce qui est nécessaire

La manette Stadia est tout ce dont vous avez besoin pour utiliser Stadia si vous possédez déjà le Chromecast Ultra. Vous pouvez également l’utiliser sur vos autres appareils et profiter du bouton Google Assistant intégré. Obtenez celui de couleur Wasabi si vous le pouvez. C’est merveilleux.

Ce sont les meilleurs jeux Stadia disponibles pour jouer dès maintenant en 2021

Grâce à la flexibilité de Stadia, vous pouvez facilement jouer à tous vos jeux préférés sur votre téléviseur, votre téléphone, votre ordinateur, votre ordinateur portable ou votre tablette. Un abonnement Stadia Pro comprend des jeux gratuits, mais vous pouvez en acheter encore plus, allant des titres AAA aux indies et aux exclusivités de plateforme. Voici nos choix pour le meilleur là-bas que vous ne voudrez pas lâcher.

Stadia fonctionnera désormais sur ces appareils Android TV

Google permet à davantage de matériel Android TV de diffuser des jeux vidéo du cloud vers votre téléviseur via Stadia. Voici tous les appareils Android TV qui le prendront officiellement en charge.