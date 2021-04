Voici tous les jeux disponibles sur PlayStation Now

Bien que PlayStation n’ait pas de service comme Xbox Game Pass, il dispose toujours d’un service d’abonnement qui propose des tonnes de jeux sous la forme de PlayStation Now. Le service propose des centaines de jeux PS2, PS3 et PS4 prêts à jouer à la demande, et est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et même sur PC pour ceux qui souhaitent l’utiliser là-bas. Actuellement, plus de 800 jeux sont disponibles sur le service, avec de nouveaux titres ajoutés chaque mois et allant de certains des meilleurs jeux PS4 sortis à des titres plus de niche.

Liste des jeux PlayStation Now

Sorties PlayStation Now d’avril 2021

Les Avengers de Marvel

Source: Square Enix

Marvel’s Avengers n’a peut-être pas été le succès que certains fans attendaient, mais il s’agit toujours d’un jeu d’action-aventure épique à la troisième personne mettant en vedette certains des super-héros les plus emblématiques du monde. Dans le jeu, vous jouerez avec une liste étonnamment grande (et toujours croissante) de super-héros alors que vous défendez la Terre de toute une série de méchants.

Borderlands 3

Source: Jeux 2K

La franchise extrêmement populaire de tireurs de butin est de retour et propose autant d’armes, de chaos et de blagues que les deux jeux originaux. Dans Borderlands 3, vous choisirez de jouer en tant que l’un des quatre nouveaux chasseurs de coffre-fort, chacun avec ses propres arbres de compétences, capacités et styles de jeu. Tout comme Marvel’s Avengers, vous pouvez jouer à ce solo ou en groupe avec des amis pour vous frayer un chemin à travers le monde et vaincre les ennemis.

La longue obscurité

Source: Hinterland Studio Inc.

Diffusez vos jeux

PlayStation Now (abonnement de 12 mois)

Jouez où vous voulez.

PlayStation Now permet aux utilisateurs de diffuser 800 jeux différents sur leur PlayStation 4 ou leur PC, dont une bonne partie peut être téléchargée directement sur votre console. Avec une bibliothèque en constante évolution, c’est une excellente option si vous ne voulez pas acheter un tas de jeux.

