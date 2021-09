Voici tous les nouveaux produits annoncés

Mardi prochain, Apple organisera un événement médiatique spécial au cours duquel la société dévoilera l’iPhone 13 et une multitude d’autres produits matériels. Comme l’année dernière, l’événement sera cette année virtuel en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Et comme par les années passées, l’événement de la semaine prochaine ne sera pas uniquement une affaire d’iPhone. Au contraire, il est fort possible que Apple présente une gamme de nouveaux produits, notamment une Apple Watch de nouvelle génération et une nouvelle itération d’AirPods.

Étant donné que la chaîne d’approvisionnement d’Apple est étendue, il est pratiquement impossible pour l’entreprise d’empêcher la fuite des détails sur les produits à venir. En fait, une grande partie de ce qu’Apple annoncera a déjà fuité par petits bouts au cours des dernières semaines et des derniers mois. Et même si cela ne veut pas dire qu’Apple n’aura pas d’annonces surprises pour nous, il va de soi que nous avons déjà une bonne compréhension de ce qu’Apple prévoit de dévoiler lors de son événement iPhone 13 la semaine prochaine.

Fonctionnalités de l’iPhone 13

Bien sûr, nous allons commencer par l’attraction principale de l’événement : l’iPhone 13. La gamme d’iPhone de nouvelle génération d’Apple se composera de quatre appareils et reflétera en grande partie sa gamme d’iPhone 12. Un rapport récent affirme que les prix de l’iPhone 13 resteront cohérents avec ceux de l’iPhone 12 de l’année dernière.

Encoche plus petite

Le design de l’iPhone 13, cependant, sera sensiblement différent de son prédécesseur. Selon plusieurs rapports crédibles, l’encoche de l’iPhone 13 sera nettement plus petite. L’encoche actuelle mesure 34,83 ​​mm de large tandis que l’encoche de l’iPhone 13 aurait une largeur de 26,8 mm.

Une comparaison d’encoche iPhone 12 vs iPhone 13 peut être vue dans l’image ci-dessous :

Comme point d’intérêt, Apple a pu réduire la taille de l’encoche de l’iPhone 13 en déplaçant le haut-parleur de l’écouteur vers la lunette au-dessus de l’encoche.

Affichage amélioré

L’une des fonctionnalités les plus intrigantes de l’iPhone 13 sera l’inclusion d’un écran ProMotion 120 Hz. Cette fonctionnalité ne sera disponible que sur les modèles iPhone 13 Pro. Les écrans avancés permettront aux utilisateurs de profiter d’un défilement plus fluide, d’une réactivité améliorée et d’un “contenu de mouvement plus fluide”.

Si vous craignez que le nouvel écran ait un impact sur la durée de vie de la batterie, Apple a une solution. Selon les rapports, les écrans de l’iPhone 13 Pro basculeront dynamiquement entre les taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz en fonction du scénario d’utilisation.

Meilleure autonomie de la batterie, meilleurs appareils photo et plus encore

Et en parlant d’autonomie, l’iPhone 13 Mini aurait une heure d’autonomie supplémentaire par rapport à l’iPhone 12 Mini. De plus, les autres modèles d’iPhone 13 offriront des capacités de batterie plus importantes.

En ce qui concerne l’appareil photo, chaque modèle d’iPhone 13 est sur le point de voir des améliorations. Chaque modèle d’iPhone 13 sera doté de capteurs améliorés capables de recevoir plus de lumière. En ce qui concerne les détails, la rumeur veut que la gamme d’iPhone 13 d’Apple offrira une stabilisation d’image améliorée, de meilleures performances de caméra en basse lumière et un objectif ultra-large amélioré. Il y a également de fortes chances que l’iPhone 13 prenne en charge le mode Portrait pour l’enregistrement vidéo.

MacRumors a rapporté ce qui suit il y a quelques mois :

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo s’attend à ce que l’ouverture de l’objectif ultra grand angle des ‌iPhone 13‌ Pro et ‌iPhone 13‌ Pro Max passe de ƒ/2,4 à f/1,8, avec un nouvel ensemble d’objectifs à six éléments. Cela permettrait une profondeur de champ plus faible et beaucoup plus de lumière pour entrer dans l’objectif, conduisant à des images considérablement améliorées avec l’objectif ultra grand angle.

Parmi les autres fonctionnalités supposées de l’iPhone 13, citons une option de stockage de 1 To, un affichage permanent et de nouvelles options de couleur. Et tandis qu’Apple explore peut-être un iPhone de nouvelle génération avec un capteur Touch ID intégré, ne vous attendez pas à voir cela sur l’iPhone 13.

AirPod 3

Les AirPod d’Apple ont été largement moqués lors de leur sortie. Des années plus tard, les AirPod ont changé toute l’industrie du casque. De nos jours, la plupart des écouteurs haut de gamme ont essentiellement copié le design de l’AirPod. Et la semaine prochaine, Apple dévoilera enfin la troisième itération de ses populaires AirPod.

AirPods 3 s’annonce comme une mise à niveau importante. Du point de vue de la conception, les AirPods 3 ressembleront davantage aux AirPods Pro d’Apple. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à un design plus compact et à une potence plus courte. De plus, les AirPods 3 seront probablement livrés avec des embouts en silicone, similaires aux AirPods Pro.

Au-delà de l’esthétique, les AirPods 3 offriraient des performances audio améliorées, une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure résistance à l’eau et à la transpiration. Et bien qu’il y ait eu des rumeurs concernant les AirPods 3, y compris la fonctionnalité de suppression du bruit, il va de soi qu’Apple conservera cette fonctionnalité exclusive à la gamme AirPods Pro.

Apple Watch série 7

Et enfin, nous avons l’Apple Watch Series 7. Tout comme les AirPods 3, l’Apple Watch de nouvelle génération d’Apple subira une légère cure de jouvence. Plutôt que des coins arrondis, la prochaine Apple Watch aurait des bords plus plats. Un rendu de ce à quoi pourrait ressembler le portable peut être vu ci-dessous:

Une maquette factice de l’Apple Watch Series 7, basée sur de prétendus dessins CAO, peut être consultée ci-dessous :

Le design général semble plus épais, mais nous devrons attendre mardi prochain pour savoir à quel point cette photo est précise.

Outre un boîtier repensé, la prochaine Apple Watch comportera des lunettes plus petites. De plus, la taille globale de l’appareil sera légèrement plus grande. L’Apple Watch Series 7 serait livrée dans des configurations de 41 mm et 45 mm. Il y a des rumeurs selon lesquelles la plus grande taille de la montre rendra les bracelets de montre existants incompatibles. Les autres fonctionnalités de l’Apple Watch Series 7 que nous verrons probablement incluent un processeur plus rapide et une fonctionnalité ultra-large bande améliorée.

Tout compte fait, l’événement iPhone 13 d’Apple sera un événement à ne pas manquer ce mardi 14 novembre.