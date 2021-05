Voici tous les nouveaux produits passionnants que Apple vient de sortir vendredi – .

Il y a un peu plus d’un mois, Apple a annoncé une multitude de nouveaux produits lors de son événement Spring Loaded. C’était l’un des événements printaniers les plus notables qu’Apple ait organisés depuis des années, et aujourd’hui – vendredi 21 mai – de nombreux produits qui ont été dévoilés le 20 avril sont enfin disponibles à l’achat.

Dans un geste surprenant, Apple n’a pas réellement partagé les dates de sortie de tous les nouveaux appareils présentés lors de l’événement Spring Loaded, mais la date a été divulguée quelques jours seulement après l’événement. Vers la fin du mois dernier, Jon Prosser a déclaré sur Twitter que l’iPad Pro 2021 sortirait le 21 mai. Non seulement cela s’est réalisé, mais le nouvel iMac et l’Apple TV 4K ont emboîté le pas en atterrissant le même jour. Les trois nouveaux produits sont désormais disponibles sur le site Web d’Apple, sur l’Apple Store et chez les revendeurs agréés.

La plus grande surprise de l’événement Spring Loaded a été le tout nouvel iMac, qui présente un nouveau design radical et se décline dans à peu près toutes les couleurs imaginables. L’iMac 2021 est équipé de la propre puce M1 d’Apple, d’un écran Retina 4,5K 24 pouces, d’une caméra FaceTime HD 1080p et de deux ports Thunderbolt pour des transferts de données rapides et une prise en charge d’écrans jusqu’à 6K. Les tout nouveaux modèles d’iMac sont disponibles dans les sept coloris suivants: vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent.

Le tout nouvel iMac 24 pouces commence à 1299 $ sur la boutique en ligne d’Apple.

En parlant de puces M1, l’iPad Pro 2021 est également doté du silicium d’Apple, ce qui en fait l’iPad le plus rapide jamais fabriqué par une marge assez large. Le modèle 12,9 pouces dispose d’un nouvel écran Liquid Retina XDR, jusqu’à 2 To de stockage interne, d’une extension Thunderbolt, d’un système audio à quatre haut-parleurs, d’un scanner LiDAR, d’une connectivité 5G et d’une nouvelle caméra selfie Ultra Wide avec Center Stage.

L’iPad Pro commence à 799 $ pour le modèle 11 pouces et 999 $ pour le modèle 12,9 pouces sur le magasin d’Apple.

Enfin, l’Apple TV 4K de nouvelle génération a été lancée vendredi, apportant pour la toute première fois un HDR à haute fréquence d’images et une nouvelle fonction de balance des couleurs au décodeur. En interne, la plus grande mise à niveau de la nouvelle Apple TV est l’ajout de la puce A12 Bionic, qui devrait améliorer les performances graphiques, le décodage vidéo et le traitement audio. De plus, la télécommande Siri a reçu une cure de jouvence indispensable qui enFIN laisse le pavé tactile que tout le monde déteste tant. Cela coûte 59 $ à lui seul, vous voudrez peut-être consulter cette alternative à 15 $ sur Amazon si tout ce qui vous intéresse est la télécommande.

L’Apple TV 4K mise à jour commence à 179 $ sur la boutique en ligne d’Apple.

Selon toute vraisemblance, ce sera le plus grand jour de lancement de produit de l’année pour Apple jusqu’à ce que l’iPhone 13 fasse ses débuts en septembre. Au-delà des trois produits mentionnés ci-dessus, Apple a également publié une nouvelle option de couleur violette pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini le mois dernier, ainsi que le tracker AirTag tant attendu. Ceux-ci sont également disponibles sur le site Web d’Apple.

