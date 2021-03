Voici tous les nouveaux spectacles, documentaires et films débarqués sur Netflix ce week-end!

Les restrictions de niveau 5 ne mèneront nulle part de sitôt, avec de nouveaux rapports suggérant qu’un assouplissement ne viendra pas avant juin!

De même, Netflix a une gamme mortelle de nouveaux contenus qui débarquent ce week-end, donc si vous prévoyez un moment calme sur le canapé, voici nos meilleurs choix que vous devez voir:

Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal (Nouveau sur Netflix)

Cette dernière version est un examen qui va au-delà des gros titres axés sur les célébrités et plonge dans les méthodes utilisées par Rick Singer, l’homme au centre du scandale choquant des admissions universitaires de 2019, pour persuader ses riches clients de tromper un système éducatif déjà conçu pour profiter aux privilégiés.

En utilisant une combinaison innovante d’entretiens et de recréations narratives des conversations sur écoute du FBI entre Singer et ses clients, Operation Varsity Blues offre un rare aperçu de la figure énigmatique derrière un stratagème qui expose les efforts que les familles riches feraient pour être admises dans les collèges d’élite, a mis en colère une nation déjà aux prises avec les effets d’une inégalité généralisée.

De Chris Smith et Jon Karmen, les cinéastes derrière Fyre, et avec Matthew Modine dans le rôle de Rick Singer.

Formule 1: Drive to Survive: Saison 3 (Nouveau sur Netflix)

Au cours de la saison la plus dramatique à ce jour, les fans seront à nouveau emmenés dans les coulisses, pour voir de première main comment les pilotes et les équipes se battent pour la victoire dans une année pas comme les autres.

Les fans auront un accès sans précédent dans les coulisses à la saison 2020 qui a vu le sport radicalement arrêté en Australie en raison de la pandémie COVID-19 et redémarrer de manière passionnante en Autriche plus tard cette année.

Des batailles intenses, des rivalités féroces, des podiums inattendus et l’incroyable septième titre mondial de Lewis Hamilton feront de la série l’une des plus bourrées d’action à ce jour.

Sky Rojo (nouveau sur Netflix)

Des créateurs de Money Heist vient cette nouvelle série bourrée d’action avec de l’humour noir et des moments pleins d’adrénaline.

Coral, Wendy et Gina partent en fuite à la recherche de la liberté tout en étant pourchassées par Moisés et Christian, hommes de main de Romeo, proxénète et propriétaire du Club Las Novias.

Ensemble, les femmes se lancent dans une course effrénée au cours de laquelle elles devront affronter de nombreux dangers.

Leur seul plan: rester en vie encore cinq minutes.

Get the Goat (Cabras da Peste) (Nouveau sur Netflix)

La comédie brésilienne Cabras da Peste raconte l’histoire de Bruceuilis (Edmilson Filho), un policier de la campagne qui, pour sauver Celestina, une chèvre considérée comme l’héritage de sa petite ville, se rend à São Paulo.

Là, il rencontre Trindade (Matheus Nachtergaele), un commis de police qui décide de s’aventurer sur le terrain, même si ce n’est pas sa spécialité.

Dans le style des films de copains de flics, mais avec une touche brésilienne, Cabras da Peste a deux policiers aux personnalités opposées qui travaillent ensemble pour résoudre un crime et battre un criminel, tout en développant une amitié très spéciale.

RebellComedy: Straight Outta the Zoo (Nouveau sur Netflix)

Les bandes dessinées de RebellComedy montent sur scène et abordent des sujets tels que les identités erronées, le fait d’être le gamin « drôle » et les étoiles de mer anatomiquement intéressantes.

Zero Chill (nouveau sur Netflix)

La talentueuse patineuse artistique adolescente Kayla est obligée de tout laisser derrière elle lorsque sa famille suit son frère jumeau, Mac, dans une prestigieuse académie de hockey.