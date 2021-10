Voici tous les personnages de Nickelodeon All-Star Brawl

in

Image: GameMill Entertainment / Nickelodeon

Bien sûr, Nickeloden All-Star Brawl est sorti dans quelques jours, mais cela ne signifie pas que le cycle de battage médiatique doit se terminer de si tôt. Il a été révélé ce week-end que Toph, de la populaire émission d’animation Avatar, rejoindrait la liste de Nickeloden All-Star Brawl.

Les développeurs derrière le prochain Smash-like ont publié une nouvelle vidéo détaillant comment Toph jouera dans le jeu. En tant que personne qui déteste ouvertement Smash Bros et n’a aucun intérêt pour ce genre de jeux de combat, je ne peux même pas commencer à expliquer si les mouvements ou les capacités de ce personnage sont bons, mauvais, cool, intéressants ou autre. Mais vous pouvez regarder par vous-même et des personnes plus intelligentes que moi peuvent tirer leur propre conclusion.

Toph n’est pas le premier personnage de l’univers animé d’Avatar à apparaître dans All-Star Brawl. Il y a quelques jours à peine, Aang et Korra ont été confirmés dans le jeu via des vidéos de gameplay similaires. Les trois personnages, comme la plupart de la liste de All-Star, ont été divulgués à l’avance grâce aux premiers aperçus de la boîte officielle et de l’écran de chargement du jeu.

Avec la révélation de Toph d’Avatar: The Last Airbender en tant que dernier personnage ajouté à la liste, voici la liste complète des personnages jouables confirmés dans le jeu :

Aang (Avatar : Le dernier maître de l’air)April O’Neil (Teenage Mutant Ninja Turtles)Chat chien (Chat chien)Danny Fantôme (Danny Fantôme)Helga (Hé Arnold !)Korra (La légende de Korra)Léonard (Teenage Mutant Ninja Turtles)Lincoln fort (La maison bruyante)Lucy Fort (La maison bruyante)Michel-Ange (Teenage Mutant Ninja Turtles)Nigel Myrtille (Les épines sauvages)Oblina (Aahh !! De vrais monstres)Patrick Étoile (Bob l’éponge Carré)Homme de pain grillé en poudre (Ren & Stimpy)Ren Hoek (Ren & Stimpy)Reptar (Razmoket)Joues de sable (Bob l’éponge Carré)Bob l’éponge Carré (Bob l’éponge Carré)Chat Stimpy J. (Ren & Stimpy)Toph (Avatar : Le dernier maître de l’air)Zim (Envahisseur Zim)

J’entends, si vous êtes silencieux et sortez, vous pouvez entendre des gens crier que Jimmy Neutron n’est pas sur cette liste. Ou peut-être que c’est juste moi. Au moins, il semble que les développeurs derrière ce jeu soient sérieux pour le rendre bon et même viable sur le plan compétitif.

Bien qu’il puisse peut-être y avoir quelques autres personnages cachés dans All-Star, il est probable qu’ils resteront un secret à découvrir par les fans le jour du lancement, vu que le jeu est bientôt disponible. Très bientôt. Nickelodeon All-Star Smash sort le 5 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch et PC.