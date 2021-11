Voici tous les personnages qui sont morts dans Eternals, et pourquoi ils pourraient ne pas avoir d’importance

Les fans de Marvel sont sortis sous le choc après la fin des scènes post-crédits d’Avengers: Infinity War il y a plus de trois ans. Nous savions que Thanos (Josh Brolin) était un méchant différent de tout ce que les Avengers avaient à affronter, mais nous ne nous attendions pas à assister à la mort de la moitié de nos héros bien-aimés. À l’époque, nous avons expliqué qui a vécu et est mort après Guerre d’infini et pourquoi les décès pourraient ne pas avoir d’importance. Avance rapide jusqu’au début de novembre 2021, la première d’Eternals a livré une autre confrontation massive entre un groupe impressionnant de héros et un antagoniste incroyablement puissant. Sans surprise, certains d’entre eux sont morts, et ce n’est pas un spoiler. Nous savions grâce aux bandes-annonces que l’humanité était sur le point de faire face à une menace encore plus importante que Thanos. Un danger qui a fait intervenir les Éternels de manière très publique, pour la première fois depuis 7000 ans.

Une telle menace mettrait tout le monde en danger, Eternals inclus. Mais avant de vous dire ce qu’Eternals est mort dans le film et pourquoi cela pourrait ne pas avoir d’importance, je dois vous avertir que des spoilers massifs suivent. Vous feriez mieux de regarder le film avant d’aller de l’avant avec ce post.

Pourquoi Eternals n’est pas comme Infinity War

Infinity War est arrivé après une décennie de construction d’histoires. Nous nous sommes attachés à tous les héros, à leur entourage, et même aux anti-héros (tu sais qui tu es, Loki). Ainsi, lorsque Thanos a tué Heimdall (Idris Elba) et Loki au début du film, nous avons été vidés. Marvel nous a pris par surprise, même si nous espérions toujours que Loki a simulé sa mort. Puis Gamora (Zoe Saldana) est morte à mi-chemin du film, et nous étions incrédules. Marvel le faisait vraiment. C’était tuer des personnages principaux pour prouver un point. Et puis la finale des théâtres en sourdine. Ce brillant cliffhanger s’est également avéré être une excellente nouvelle pour les fans. Nous savions que les héros que Thanos a dépoussiérés n’étaient pas morts pour de bon.

Mais avec Eternals, nous n’avons pas le même lien avec les personnages. C’est le film de l’histoire d’origine de ce groupe de super-héros, nous rencontrons donc les personnages tout au long du film, tout comme certains d’entre eux meurent. Leurs morts sont tout aussi déchirantes que celles d’Infinity War. Mais pas pour nous, le public. C’est parce que nous n’avons pas eu le temps de tomber amoureux de ces personnages.

Comme je l’ai expliqué précédemment, Eternals change tout dans le MCU, offrant une tournure énorme en ce qui concerne l’équilibre des pouvoirs dans l’univers. Nous voyons les Célestes et apprenons leur importance dans l’univers. Et c’est précisément pourquoi Eternals doit être une histoire d’origine pour dix personnages. Les héros ont toujours joué dans l’ombre, protégeant les humains des déviants. Ils sortent pour se battre parce qu’il y a une nouvelle menace qui détruira la planète entière.

Toutes les morts des Éternels expliquées

C’est pourquoi Marvel n’avait pas d’autre moyen de raconter cette histoire. Nous rencontrons les Éternels au cours d’événements s’étalant sur quelques millénaires. Nous les voyons combattre les Déviants et eux-mêmes. Et nous les voyons grandir et s’effondrer. Et nous les voyons tous mourir dans un seul film. Il y aurait peu d’attrait pour une histoire d’origine différente pour les Eternals, une histoire où Marvel introduirait moins de membres à la fois, afin que le public grandisse pour les aimer. Au mieux, ils combattraient des Deviants en cours de route, ce qui ne serait guère aussi satisfaisant.

Quand je vous ai dit que les morts d’Infinity War du cliffhanger n’avaient pas d’importance, je vous ai rappelé que les super-héros que Snap de Thanos a transformé en poussière devaient apparaître dans d’autres films Marvel. Ces acteurs avaient des contrats en cours avec Marvel, ce qui impliquait que leurs personnages soient ressuscités. Nous pourrions appliquer la même logique aux morts des Eternals que nous venons d’assister.

Contrairement à ces morts Avengers, il y a une raison différente pour laquelle ces morts éternelles ne sont pas définitives. Et Marvel a intégré cette explication directement dans le film. Mais d’abord, récapitulons les décès dans Eternals.

Ajak (Salma Hayek) et Ikaris (Richard Madden) dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Ajak

Le chef et guérisseur du groupe, Ajak (Salma Hayek) est la seule personne qui parle à Arishem de leurs missions. C’est aussi elle qui s’oppose enfin au plan plus vaste, choisissant de défendre les humains plutôt que de les voir mourir pour nourrir l’émergence de Tiamut. Et c’est pourquoi Ikaris (Richard Madden) la tue. Il n’appuie peut-être pas sur la gâchette, mais il lui donne un coup de pouce dans cette direction.

À la grande consternation du public, nous ne voyons pas Ajak au combat dans le présent. Nous rencontrons le personnage via des flashbacks. Mais Hayek a dit qu’elle avait signé un contrat multi-images avec Marvel. Elle reviendra donc probablement.

Gilgamesh (Don Lee) bloque Thena (Angelina Jolie) dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Gilgamesh

L’un des éternels les plus forts est Gilgamesh (Don Lee), ce qui rend sa mort d’autant plus surprenante. Il a gardé Thena (Angelina Jolie) sous contrôle pendant environ 500 ans, protégeant le monde d’elle-même. Et Gilgamesh a eu une énorme influence sur la motivation de Thena à protéger les humains. Après tout, il est mort pour la sauver, elle et les autres, pendant le film. Nous ne savons pas si Don Lee apparaîtra dans d’autres films Marvel, mais il pourrait certainement être ressuscité.

Ikaris (Richard Madden) s’effondre dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Ikaris

Si vous n’avez pas suivi les fuites, vous avez peut-être craqué pour le brillant tour de passe-passe de Marvel dans les remorques. Nous pensions au départ que l’Ikaris (Richard Madden) ressemblant à Superman sera le chef des Eternals qui combattra les Deviants pour aider à sauver l’humanité. Mais c’est Ikaris qui est responsable de la mort d’Ajak. Et il était prêt à tuer tout le monde par loyauté envers les Célestes. Autant il aimait sa famille, autant il était plus déterminé à accomplir la mission que tout le monde. En fin de compte, il n’était pas prêt à tuer celui qu’il aimait le plus. Et il a fini par jouer un rôle dans la neutralisation de Tiamut à la place. Monté par la culpabilité, le personnage de Madden s’est finalement envolé vers le soleil, se tuant apparemment dans le processus.

Pourquoi les morts des Eternals n’ont pas d’importance

L’une des scènes post-crédits taquine que nous verrons plus d’Eternals sur la route, et Marvel note également que les Eternals seront de retour. Il n’est pas nécessaire que ce soit une suite d’Eternals, car ces héros peuvent désormais jouer en public avec les autres Avengers. Ceux qui viennent de mourir peuvent continuer à se reproduire dans des flashbacks qui pourraient être pertinents pour certaines parties de l’histoire. Mais ils peuvent également apparaître dans les prochains films MCU.

La solution la plus simple est le multivers. Il doit y avoir d’autres variantes d’Eternals dans des réalités alternatives, nous pouvons donc toujours obtenir des variantes Ajak, Gilgamesh et Ikaris à partir de là.

Ajak (Salma Hayek) et Ikaris (Richard Madden) dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Mais n’oublions pas que Marvel nous a pratiquement dit que les Eternals ne peuvent pas vraiment mourir. Quand Arishem explique à Sersi (Gemma Chan) quel est son rôle, il lui dit aussi comment il a créé les Deviants et les Eternals. Il lui montre ce qui semble être des copies d’Eternals prêtes à être complétées. Il pourrait faire plus de versions Ajak, Gilgamesh et Ikaris s’il en a besoin. Et, mieux encore, il a tous les souvenirs passés de ces Éternels. Les mémoires sont réinitialisées à chaque fois qu’une planète est détruite.

Ainsi, Arishem pourrait faire revivre Ajak, Gilgamesh et Ikaris et leur donner un ensemble de souvenirs plus anciens. C’est comme avoir un nouvel iPhone qui ressemble à l’ancien modèle. Mais au lieu de restaurer à partir de la sauvegarde la plus récente, vous revenez à une plus ancienne. Vous manquez les souvenirs les plus récents, mais vous obtenez toujours un instantané de votre ancien iPhone à un certain moment. Là encore, Arishem se contenterait d’effacer l’ardoise. Il ne voudrait pas que ces Éternels ruinent une autre émergence.

Marvel a-t-il besoin d’Arishem pour annuler ces morts d’Éternels ? Cela reste à décider.