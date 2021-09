Voici tout ce qu’Apple n’a pas annoncé lors de son événement iPhone 13

in

L’événement d’Apple en septembre comprenait le dévoilement de l’iPhone 13, de l’Apple Watch Series 7, de l’iPad mini 6 redessiné, et plus encore. Cependant, il y avait un certain nombre de choses absentes. Regardons tout ce qu’Apple n’a pas annoncé lors de son événement iPhone 13.

Tout ce qu’Apple n’a pas annoncé lors de son événement iPhone 13

AirPod 3

Dans une tournure intéressante des événements, les AirPods 3 ne sont pas arrivés au lancement de l’iPhone 13. Les rapports du fiable Ming-Chi Kuo ont déclaré s’attendre à de nouveaux écouteurs entièrement sans fil au troisième trimestre, mais il s’avère qu’Apple pourrait les pousser au quatrième trimestre cette année ou plus tard.

Nouveaux Mac Apple Silicon

MacBook Pro 14 et 16 pouces



Nous ne nous attendions pas à ce que les nouvelles machines MacBook Pro 14 et 16 pouces arrivent à l’événement iPhone 13 d’Apple, mais les derniers rapports indiquent que nous devrions les voir dans les « prochaines semaines ».

Les nouveaux ordinateurs portables offriront toute la puissance aux pros avec la dernière version d’Apple Silicon, devraient inclure le retour des E/S, MagSafe, et plus encore.

Mac mini

Rendu par Jon Prosser x RendersByIan

Parallèlement aux nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro, Apple préparerait un Apple Silicon Mac mini plus puissant avec plus de ports et un nouveau design.

Date de sortie de macOS Monterey

Alors que le lancement officiel d’iOS 15 est prévu pour le 20 septembre, Apple n’a pas précisé quand s’attendre à la prochaine version du logiciel Mac, macOS Monterey.

Avec les nouveaux Mac en préparation pour le quatrième trimestre, nous pouvions voir Apple retarder le lancement de Monterey jusque-là. Notamment, l’une des fonctionnalités phares du système d’exploitation, Universal Control, n’a toujours pas été entièrement disponible pour être testée dans la version bêta de macOS Monterey.

Apple Watch surprise

Très intéressant, l’Apple Watch Series 7 est arrivée sans le tout nouveau design carré qui a été rapporté par plusieurs sources.

En revanche, voici des rendus de ce qui était attendu :

En plus de conserver le même design arrondi, il n’y a pas grand-chose de différent avec l’actualisation de cette année, à part un écran plus grand et une charge plus rapide. Il utilise même ce qui semble être le même processeur que l’Apple Watch Series 6.

Ce qu’Apple n’a pas annoncé de conclusion

Les tout nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces et Apple Silicon Mac mini mis à niveau qui arriveront cet automne seront probablement les versions les plus attendues. Mais les AirPods 3 pourraient accélérer le phénomène social que nous avons vu créé par les modèles existants.

Quant à l’entrée d’Apple dans le monde AR/VR, elle n’est pas attendue avant 2022 ou au-delà.

Qu’est-ce qui vous réjouit le plus de voir le lancement dans les prochains mois ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

