Voici tout ce qu’Apple pourrait annoncer lors de son événement du 20 avril – .

Le mois dernier, il y avait une rumeur selon laquelle Apple prévoyait d’organiser un événement médiatique spécial le 23 mars au cours duquel la société présenterait de nouveaux modèles d’iPad ainsi qu’une foule d’autres nouveaux produits. En fin de compte, Apple a appris par la suite que la date du 23 mars avait été délibérément divulguée par Apple afin de détecter les fuites.

Maintenant, cela ne veut pas dire qu’Apple n’a pas l’intention de lancer de nouveaux produits ce printemps. Au contraire, il y a de fortes chances qu’Apple organise son événement médiatique spécial le 20 avril, du moins selon Siri. Et vu que Apple a eu un problème pour garder secrètes les fuites de produits ces dernières années, nous avons déjà une bonne idée de ce que nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple introduise très bientôt. Des nouveaux modèles d’iPad et des AirTags aux potentiellement nouveaux AirPod, l’événement médiatique d’Apple ce printemps sera pour le moins intriguant. Jetons donc un œil à ce que nous pouvons nous attendre à voir dans environ une semaine.

Nouveaux modèles d’iPad

Parallèlement aux nouveaux AirPod, il y a de fortes chances qu’Apple introduise de nouveaux modèles d’iPad. La rumeur la plus intrigante indique qu’Apple déploie un tout nouveau modèle d’iPad Pro 12,9 pouces avec un écran mini-LED. La nouvelle technologie d’affichage devrait permettre des appareils plus minces et plus légers tout en offrant une qualité d’image améliorée grâce à une atténuation locale améliorée et un contraste plus élevé. Il y a aussi de fortes chances que le nouveau modèle d’iPad Pro d’Apple soit doté d’un processeur Ax plus rapide et d’une prise en charge de la connectivité 5G.

Il y a aussi une rumeur selon laquelle Apple dévoilera un tout nouvel iPad Mini avec un écran de 8,4 pouces, des lunettes plus minces et un processeur Axe mis à jour. Notez que l’iPad Mini actuel dispose d’un processeur A12 Bionic.

Nouvel iMac

Alors qu’Apple vient de mettre fin aux ventes de l’iMac Pro, il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles un nouvel iMac se profile à l’horizon. Outre les rumeurs qui suggèrent que les nouveaux modèles d’iMac d’Apple seront livrés dans une variété de nouvelles couleurs qui rappellent l’iMac d’origine, l’ajout le plus excitant sera sans aucun doute le nouveau processeur ultra-rapide de la série M d’Apple qui finira par remplacer les chipsets Intel sur tous les Modèles Mac d’Apple. Le nouvel iMac serait le quatrième ordinateur Apple alimenté par M1 après la sortie de l’année dernière du Mac mini, du MacBook Air et du MacBook Pro.

AirTags

Les AirTags font l’objet de rumeurs depuis des années maintenant, et il y a de fortes chances que les trackers de sécurité d’Apple soient enfin présentés lors du prochain événement médiatique d’Apple. En ce qui concerne la taille, John Prosser a déclaré l’année dernière que les AirTags d’Apple étaient légèrement plus grands qu’un bouchon de bouteille. Les AirTags comporteront une technologie radio ultra-large bande pour un suivi de localisation plus granulaire.

Nouvelle Apple TV

On dit qu’Apple travaille sur une nouvelle version de son appareil Apple TV et de nombreuses rumeurs suggèrent qu’il sera dévoilé lors de l’événement d’Apple en avril. Il y a aussi des rumeurs concernant de nouvelles fonctionnalités, mais il n’y a qu’une seule affirmation qui nous tient à cœur. Selon des rapports récents, Apple remplacera ENFIN la Siri Remote de l’Apple TV que tout le monde déteste par une version mise à jour qui, espérons-le, n’a pas de pavé tactile cliquable.

AirPods Pro 2 et AirPods 3

Apple a publié la première itération d’AirPods Pro en octobre 2019 et l’accessoire populaire doit maintenant faire l’objet d’une mise à niveau. Selon les rumeurs, les AirPods Pro 2 pourraient présenter un design plus compact avec une tige plus courte. Il a même été rapporté que les AirPods Pro 2 présenteraient un tout nouveau design sans potence du tout.

Bloomberg en décembre a rapporté:

Pour les nouveaux AirPods Pro, Apple vise à rendre les écouteurs plus compacts en éliminant la tige courte qui dépasse actuellement du bas. Une conception en cours de test a une forme plus arrondie qui remplit davantage l’oreille d’un utilisateur – similaire aux dernières conceptions de Samsung, Amazon et Google.

Les AirPods Pro de nouvelle génération d’Apple pourraient également comporter une nouvelle puce sans fil et une durée de vie de la batterie améliorée.

Il a également été rapporté qu’Apple présentera une version remaniée de ses AirPod d’entrée de gamme lors de son prochain événement. Le nouveau design comportera une tige plus courte et sera livré avec des embouts auriculaires remplaçables similaires à l’AirPod Pro. Notamment, la suppression du bruit restera exclusive au modèle AirPods Pro.

Nous devons noter que les rumeurs les plus récentes suggèrent que les nouveaux modèles d’AirPod d’Apple ne seront publiés qu’au cours du troisième trimestre, nous pourrions donc ne pas voir de nouveaux AirPod lors du grand événement de la semaine prochaine.

iPhone SE 2

Enfin, il y a eu des rapports affirmant qu’Apple sortirait un iPhone SE 2 cette année. Ceci, parmi toutes les rumeurs, est probablement loin étant donné que l’iPhone SE remanié vient de sortir en avril dernier. Il est beaucoup plus probable que l’iPhone SE de nouvelle génération d’Apple arrivera dans le courant de 2022 avec le support 5G, ou peut-être l’année suivante.

