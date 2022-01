Voici tout ce que le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait en 2021

Apple a publié aujourd’hui sa déclaration de procuration annuelle, annonçant qu’elle tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 4 mars 2022. En plus d’annoncer la date de l’assemblée des actionnaires, la déclaration de procuration comprend également quelques informations intéressantes sur les activités d’Apple au cours de la l’année dernière, y compris des détails sur la rémunération des dirigeants et plus encore.

Voici la répartition de la rémunération des dirigeants d’Apple en 2021 :

PDG, Tim Cook : 98 734 395 $ au total

Salaire : 3 millions de dollars Attributions d’actions : 82,3 millions de dollars Rémunération au titre du régime d’intéressement autre qu’en actions : 10,7 millions de dollars Toutes les autres rémunérations : 1,38 million de dollars

Directeur financier, Luca Maestri : 26,98 millions de dollars au total

Salaire : 1 million de dollars Attributions d’actions : 21,96 millions de dollars Rémunération au titre du régime d’intéressement autre qu’en actions : 4 millions de dollars Toutes les autres rémunérations : 18 883 $

Avocate générale, Kate Adams : 26,97 millions de dollars au total

Salaire : 1 million de dollars Attributions d’actions : 21,96 millions de dollars Rémunération au titre du régime d’intéressement autre qu’en actions : 4 millions de dollars Toutes les autres rémunérations : 14 533 $

Vice-présidente principale du commerce de détail et du personnel, Deirdre O’Brian : 27 millions de dollars au total

Salaire : 1 million de dollars Attributions d’actions : 21,96 millions de dollars Rémunération du régime d’intéressement autre qu’en actions : 4 millions de dollars Toutes les autres rémunérations : 61 191 $

COO, Jeff Williams : 26,97 millions de dollars au total

Salaire : 1 million de dollars Attributions d’actions : 21,96 millions de dollars Rémunération au titre du régime d’intéressement autre qu’en actions : 4 millions de dollars Toutes les autres rémunérations : 17 437 $

En ce qui concerne la rémunération de Tim Cook en particulier, Apple note dans le formulaire de procuration que 2021 marquait le 10e anniversaire du mandat de Cook en tant que PDG. Au cours de l’année, il a reçu pour la première fois un prix en actions :

En 2021, nous avons célébré le 10e anniversaire du leadership de Tim Cook en tant que PDG. Cela a été une décennie remarquable pour Apple et en 2021, M. Cook a reçu un prix d’équité pour la première fois depuis qu’il a été promu PDG en août 2011. La structure de ce prix est mieux alignée sur les RSU basées sur la performance et le temps. décerné à nos autres membres de la haute direction visés, tandis que le montant reconnaît son leadership exceptionnel et est proportionnel à la taille, au rendement et à la rentabilité qu’Apple a obtenus au cours de son mandat.

Pour le contexte, la rémunération totale de Tim Cook était de 14,77 millions de dollars en 2020, 11,55 millions de dollars en 2019,

Comme toujours, rappelez-vous que Tim Cook a déjà dit qu’il donnerait la grande majorité de sa fortune – et a déjà commencé à le faire.

Frais de sécurité et de déplacement de Tim Cook

D’autres détails que les gens semblent aimer chaque année sont combien Apple dépense pour assurer la sécurité de Tim Cook et combien Apple dépense pour son utilisation d’un jet privé pour voyager. Comme toujours, il est important de se rappeler que le conseil d’administration d’Apple a mis en place une politique en 2017 qui oblige Cook à utiliser des avions privés pour tous ses voyages d’affaires et personnels pour des « raisons de sécurité et d’efficacité ».

En 2021, Apple a dépensé 712 488 $ pour le voyage en avion privé de Tim Cook. Ce nombre comprend les frais de vol horaires et d’autres coûts variables encourus par Apple pour une telle utilisation, y compris les frais de carburant variables, les frais de départ et les frais d’atterrissage. Apple a également dépensé un total de 630 630 $ en dépenses de sécurité pour Cook.

Ratio de rémunération du PDG

Apparemment à cause de la toute première attribution d’actions de Tim Cook, Apple a ajusté la façon dont il a calculé son ratio de rémunération de PDG en 2021. La société dit qu’elle a déterminé son employé rémunéré en utilisant le salaire de base, les primes, les commissions et la juste valeur à la date d’attribution des attributions d’actions. accordés aux salariés en 2021.

En tant que tel, la rémunération totale de l’employé rémunéré médian d’Apple était de 68 254 $, contre 98 734 394 $ pour la rémunération totale de Tim Cook. Cela donne un ratio de rémunération du PDG de 1 447 pour 1.

Document complet

Vous pouvez trouver la déclaration de procuration complète d’Apple pour 2021 ci-dessous.

