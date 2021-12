Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’Apple Watch Series 8

L’Apple Watch Series 7 n’a peut-être pas été la refonte radicale que beaucoup de gens espéraient, mais la bonne nouvelle est qu’Apple a une autre nouvelle Apple Watch prévue pour 2022. La soi-disant Apple Watch Series 8 sera probablement annoncée. en septembre 2022. Dirigez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Rumeurs sur l’Apple Watch Series 8

L’Apple Watch Series 7 était une modeste mise à jour par rapport à la Series 6, apportant un écran plus grand avec de nouveaux facteurs de forme de 41 mm et 45 mm. Alors que des rumeurs avaient suggéré que l’Apple Watch Series 7 présenterait un nouveau design à bords plats, cela ne s’est finalement pas concrétisé.

Il est possible qu’Apple ait simplement rencontré des problèmes de production et ait été contraint de retarder (ou d’annuler complètement) sa refonte prévue. Il se peut qu’Apple ait déplacé ses plans de refonte de l’Apple Watch vers l’Apple Watch Series 8 en 2022, mais malheureusement, les rumeurs n’ont pas encore donné une idée de ce à quoi s’attendre en 2022.

Mais comme nous le savons tous, l’un des principaux arguments de vente de l’Apple Watch est son éventail de capacités de suivi de la santé. Alors que l’Apple Watch Series 7 n’a fait aucun progrès dans ce domaine, l’Apple Watch Series 8 pourrait changer cela.

Bloomberg et Ming-Chi Kuo ont tous deux signalé qu’Apple développait une nouvelle technologie de capteur de température corporelle pour l’Apple Watch. Cette technologie pourrait faire ses débuts dès l’Apple Watch Series 8, et elle permettrait aux utilisateurs de vérifier leur température corporelle en utilisant uniquement leur montre.

Pendant ce temps, le Wall Street Journal a rapporté qu’Apple prévoyait une technologie de surveillance de la pression artérielle, un suivi avancé du sommeil, une technologie de glycémie, etc. Reste à savoir si ces fonctionnalités de santé sont prêtes à temps pour l’Apple Watch Series 8.

Les autres améliorations que nous avons pu voir avec l’Apple Watch Series 8 incluent un processeur plus rapide, des améliorations générales des performances et de la précision, etc. Nous nous attendons à ce que d’autres rumeurs émergent au cours des prochains mois.

D’autres modèles d’Apple Watch attendus en 2022

Mais l’Apple Watch Series 8 n’est pas le seul nouveau modèle d’Apple Watch qu’Apple devrait annoncer en 2022. Bloomberg et Ming-Chi Kuo ont tous deux annoncé qu’Apple publierait également une version mise à jour de l’Apple Watch SE, plus abordable. comme une toute nouvelle version robuste pour les athlètes de sports extrêmes.

On ne sait pas à quoi s’attendre de la nouvelle Apple Watch SE, mais il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un rafraîchissement modeste avec un nouveau processeur à l’intérieur et peut-être quelques nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé. Pour le contexte, l’Apple Watch SE actuelle est alimentée par la puce S5 qui a été utilisée pour la première fois dans l’Apple Watch Series 5. L’Apple Watch SE actuelle manque également de certaines des fonctionnalités les plus récentes du portable, notamment l’affichage permanent, les capacités ECG et capteur d’oxygène dans le sang.

Pendant ce temps, il y a des rumeurs d’une nouvelle version robuste de l’Apple Watch destinée aux athlètes. Cela a été signalé pour la première fois par Bloomberg, qui a expliqué que le boîtier de cette montre présenterait un design robuste avec une résistance aux chocs et un extérieur protecteur, similaire à une montre Casio G-Shock.

Plus récemment, Bloomberg et Ming-Chi Kuo ont annoncé qu’Apple prévoyait de lancer la nouvelle Apple Watch robuste dans le courant de 2022. On ne sait pas si elle sortira aux côtés de l’Apple Watch Series 8 à l’automne, ou si cela pourrait se produire en milieu d’année. mettre à jour à la place.

