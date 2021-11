Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le MacBook Air 2022

Après l’introduction des tout nouveaux MacBook Pro et iMac en 2021, Apple prévoit une version entièrement remaniée du MacBook Air pour 2022. La nouvelle machine pourrait présenter un nouveau design, un nouveau processeur M2 à l’intérieur. , et plus. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous rassemblons toutes les rumeurs que nous avons entendues sur le nouveau MacBook Air jusqu’à présent.

Concevoir

Tout comme le nouvel iMac 24 pouces et les nouveaux MacBook Pro, l’un des changements les plus importants avec le MacBook Air 2022 devrait être sa conception. Leaker Jon Prosser a déclaré que le nouveau MacBook Air présenterait un design à bords plats, ce qui signifierait notamment la fin du corps conique emblématique du MacBook Air.

Depuis son introduction par Steve Jobs, le MacBook Air présente un design effilé qui est plus mince à l’avant et plus épais vers l’arrière. Cela conduit à l’illusion que le MacBook Air est beaucoup plus fin qu’il ne l’est en réalité. Les rendus partagés par Prosser, prétendument créés sur la base d’images réelles, montrent un MacBook Air avec un design à bords plats qui ressemble à l’iPad Pro et à l’iPad Air.

Ming-Chi Kuo, analyste d’Apple Prosser et fiable, a tous deux signalé que le MacBook Air 2022 sera disponible dans des couleurs supplémentaires, similaires aux couleurs de l’iMac 24 pouces.

D’autres modifications de conception à espérer avec le nouveau MacBook Air comprendraient un clavier blanc pour la première fois, ainsi que des cadres blancs autour de l’écran. Encore une fois, cela serait similaire à l’iMac 24 pouces, qui comporte également des lunettes blanches.

Si tous ces changements annoncés se concrétisent, le nouveau design du MacBook Air risque de se polariser. Comme nous l’avons vu avec l’iMac 24 pouces, tout le monde n’est pas fan des différentes options de couleurs et des cadres blancs. Nous devrons attendre et voir si Apple apportera des modifications à la conception du MacBook Air pour répondre à ces préoccupations.

Processeur

Le nouveau MacBook Air devrait être le premier Mac alimenté par la puce M2 de nouvelle génération d’Apple. Conçue pour un équilibre parfait entre puissance et efficacité, la puce M2 sera le successeur direct du M1, mais pas aussi puissante dans le haut de gamme que le M1 Pro et le M1 Max.

Selon un rapport de Bloomberg plus tôt cette année, le processeur M2 aura le même nombre de cœurs de calcul que le M1 mais fonctionnera plus rapidement. De plus, il aura un nombre accru de cœurs graphiques, avec des options de configuration passant de sept ou huit à neuf ou 10.

Reste à savoir si la puce M2 résout certaines des limitations de la puce M1. Par exemple, la puce M1 se limite à fonctionner avec un seul écran externe et deux ports Thunderbolt. Idéalement, la puce M2 atténuera certaines de ces préoccupations, mais seul le temps nous le dira.

Affichage

Avec les nouveaux modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sortis en 2021, Apple a étendu pour la première fois son excellente technologie d’affichage Liquid Retina XDR – ou mini-LED – au Mac. Selon une poignée de rumeurs, le MacBook Air 2022 devrait également comporter ce panneau mini-LED.

Mais alors que le MacBook Air serait doté de la technologie mini-LED, ProMotion n’est pas dans les cartes. ProMotion est la technologie de taux de rafraîchissement variable d’Apple utilisée dans l’iPad Pro, l’iPhone 13 Pro et le MacBook Pro, permettant aux écrans de se rafraîchir jusqu’à 120 Hz.

Enfin, qu’en est-il de l’encoche ? Certains leakers ont affirmé que, tout comme le nouveau MacBook Pro, le MacBook Air 2022 comportera également une encoche. Cela permettrait à Apple de réduire la taille des lunettes autour de l’écran et de placer la caméra FaceTime à l’intérieur de l’encoche. Reste à savoir si Apple va de l’avant avec son projet d’ajouter une encoche au MacBook Air.

Ports

Alors que le nouveau MacBook Pro marquait le retour de ports tels que le connecteur HDMI et l’emplacement pour carte SD, le MacBook Air 2022 ne devrait pas bénéficier du même traitement. Au lieu de cela, le nouveau MacBook Air aurait deux ports Thunderbolt, un de chaque côté.

Du côté positif, le leaker Dylandkt, qui a prédit avec précision de nombreux détails sur les nouveaux modèles iMac et MacBook Pro, a rapporté que le nouveau MacBook Air comprendra MagSafe pour le chargement. Théoriquement, cela signifierait que le nouveau MacBook Air comprend deux ports Thunderbolt pour le chargement et d’autres besoins, ainsi que MagSafe uniquement pour le chargement.

Appellation

Enfin, Prosser et d’autres sources ont indiqué qu’il est possible, mais pas garanti, qu’Apple abandonne la marque « MacBook Air » l’année prochaine. Au lieu de cela, cette machine pourrait être appelée simplement le « MacBook ».

Reste à voir si cela se déroulera ou non. Il est important de garder à l’esprit que les plans marketing d’Apple restent généralement secrets jusqu’à la dernière minute. Notamment, Apple ne propose pas actuellement de MacBook sans adjectif, car il a abandonné le MacBook 12 pouces il y a plusieurs années.

Disponibilité et prix

Alors, quand pourrez-vous réellement acheter ce nouveau MacBook ? Selon plusieurs sources, le nouveau MacBook devrait sortir à la mi-2022. Cela pourrait signifier qu’Apple lui annonce un événement spécial en avril, ou qu’il le réserve pour la WWDC en juin.

En termes de prix, le nouveau MacBook Air serait « légèrement » plus cher que le MacBook Air actuel, qui commence à 999 $. Cela est probablement dû au coût supplémentaire de la technologie d’affichage mini-LED.

Que pensez-vous des rumeurs entourant le MacBook Air 2022 ? Prévoyez-vous de mettre à niveau? Pensez-vous qu’Apple l’appellera le « MacBook Air » ou simplement le « MacBook ? » Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.

