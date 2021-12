Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’iPad Pro 2022

Après de nombreuses rumeurs en 2021, Apple a dévoilé une nouvelle génération d’iPad Pro. Maintenant que l’année touche à sa fin, . rassemble tout ce que nous savons déjà sur le prochain iPad Pro 2022, qui pourrait être lancé le plus tôt possible.

Conception et affichage

Pour l’instant, il n’y a qu’un seul rapport indiquant que l’iPad Pro 2022 comportera une refonte. Selon Mark Gurman de Bloomberg en juin, ce prochain iPad Pro pourrait comporter un dos en verre pour permettre la recharge sans fil. Non seulement cela, mais Apple pourrait également tester la prise en charge du chargement sans fil pour permettre à l’iPad Pro de charger d’autres appareils.

Apple testerait un système de type MagSafe pour l’iPad Pro :

La charge sans fil remplace le câble d’alimentation habituel par un tapis inductif, ce qui permet aux utilisateurs de recharger plus facilement la batterie de leur appareil. C’est devenu une caractéristique courante des smartphones, mais c’est une rareté parmi les tablettes. Apple a ajouté le chargement sans fil aux iPhones en 2017 et l’a mis à jour l’année dernière avec un système MagSafe à aimant qui garantissait des vitesses de chargement plus cohérentes. La société teste un système MagSafe similaire pour l’iPad Pro. La charge sans fil sera probablement plus lente que de brancher directement un chargeur sur le port Thunderbolt de l’iPad, qui restera dans le cadre des prochains modèles.

Depuis décembre 2021, Gurman a doublé la possibilité d’un iPad Pro avec un dos en verre.

Concernant son écran, Apple devrait conserver deux tailles différentes : 11 pouces et 12,9 pouces. La mise à niveau ici serait plus visible pour le modèle 11 pouces, car l’analyste Apple Ming-Chi Kuo pense que la société remplacera l’écran LCD par un écran miniLED, comme elle l’a fait en 2021 avec l’iPad Pro 12,9 pouces.

Capacités de processeur et de stockage

Après qu’Apple ait surpris tout le monde avec l’ajout de la puce M1 sur l’iPad Pro, il est probable que la société ajoute une version améliorée de cette puce au prochain iPad Pro 2022. Naturellement, cet iPad serait doté de la puce M2, qui serait publiée avec un MacBook Air redessiné.

Une autre option serait qu’Apple ajoute les puces M1 Pro ou M1 Max à l’iPad Pro, bien qu’il n’y ait aucune rumeur concernant cette possibilité. Même si, il est moins probable que la société introduise une variante de puce «A15X/Z» pour cette tablette, car Apple commercialise sa puissance Mac.

Bien sûr, il est important de noter que les puces M1 sont des variantes de la série A de l’iPhone. Tout dépend de la façon dont l’équipe marketing préférera faire la publicité de l’iPad Pro 2022.

Pour ses capacités de stockage, il est probable qu’Apple conservera les mêmes options, car il n’y a aucune rumeur concernant plus de 2 To de stockage, ce qui signifie :

128 Go ; 256 Go ; 5120 Go ; 1 To ; 2 To.

Comme Apple s’est éloigné des modèles de 64 Go sur les iPhones et que tous les nouveaux Mac commencent à 256 Go, il serait logique que la société lance l’iPad Pro 2022 avec 256 Go de stockage au lieu de 128 Go.

5G, batterie et nouveaux accessoires

Bien qu’il n’y ait pas de rumeurs sur les capacités de l’iPad Pro 5G 2022 ou sur la façon dont la durée de vie de la batterie se comparera au modèle 2021, il est probable qu’Apple proposera davantage de bandes 5G pour le prochain iPad tout en faisant la promotion de la même « batterie toute la journée ».

Comme vous l’avez déjà lu dans ce résumé, Mark Gurman a déclaré en juin – et à nouveau en décembre 2021 – que ce nouvel iPad Pro pourrait proposer des capacités de charge sans fil. Avec cela, Apple devrait offrir une autonomie de batterie plus généreuse et ouvrir la voie à de nouveaux accessoires MagSafe, tels qu’un nouveau clavier magique, Smart Folio et même un chargeur MagSafe plus gros.

Quand l’iPad Pro 2022 sera-t-il lancé ?

Pour l’instant, il est encore très vague quand Apple lancera l’iPad Pro 2022. Alors que Gurman dit « en 2022 », l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo donne une chronologie « d’ici 2022 ».

Si l’entreprise suit la tendance 2021, ce sera probablement dans la première partie de 2022. Un événement en mars ou avril aurait du sens si l’entreprise envisageait également de mettre à jour le MacBook Air au cours de la même période, car les deux produits pourraient comporter le même processeur.

Combien coûtera l’iPad Pro 2022 ?

Comme l’iPad Pro 2021 de 12,9 pouces a obtenu une augmentation de prix de 100 $ avec l’ajout de l’écran miniLED, il serait logique que l’iPad Pro 2022 avec écran de 11 pouces commence également par une augmentation de prix de 100 $. Voici donc les prix du prochain iPad Pro :

128 Go : 899 $

256 Go : 999 $

512 Go : 1199 $

1 To : 1599 $

2 To : 1999 $

iPad Pro 12,9 pouces avec Wi-Fi

128 Go : 1099 $

256 Go : 1199 $

512 Go : 1399 $

1 To : 1799 $

2 To : 2199 $

Conclure

Jusqu’à présent, ce sont les rumeurs concernant l’iPad Pro 2022. Au fur et à mesure que nous en entendrons parler, nous veillerons à mettre à jour cette histoire.

