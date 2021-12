Voici tout ce que nous savons sur * cette * femme chat qui allaite TikTok

Ainsi, la dernière vidéo virale à honorer notre FYP sur TikTok est la femme chat allaitante absolument bizarre. Ouais, vraiment. C’est depuis devenu viral sur Twitter et les gens perdent complètement la tête pour savoir si c’est réel ou non.

Le clip en quatre parties montre une femme se disputant avec d’autres passagers sur un vol au sujet de son « bébé », qu’ils prétendent être un chat. Au début, on dirait simplement qu’elle allaite un bébé sous une couverture. Cependant, une passagère particulièrement énervée continue d’insister sur le fait que son bébé est en fait un chat. Le clip se termine lorsque l’hôte aérien retire la couverture pour révéler un faux chat en peluche. Vraiment bizarre.

J’ai regardé ce TikTok de cette femme allaitant un chat en peluche sur un vol encore et encore et je jappe de rire et d’incrédulité à chaque fois – Nessa Pungs. (@vpungs) 21 décembre 2021

D’où vient la vidéo ?

La vidéo virale en quatre parties a été publiée par l’utilisateur de TikTok @alessiavaesenn et a depuis accumulé plus de 61 millions de vues.

Cependant, après que les utilisateurs de Twitter aient fait quelques recherches, il s’avère que la vidéo a en fait été publiée sur une page Facebook appelée « The Gooch » le 18 décembre. The Gooch est un créateur de contenu avec plus de 98 000 abonnés sur Facebook et un ancien clown de cirque Ringling Brothers qui publie « des drames scénarisés, des satires, des parodies, des tours de magie, des vidéos préenregistrées et d’autres formes de divertissement » sur sa page.

Mentalement, je suis là. pic.twitter.com/9RkTcoKz70 – Wanna (@WannasWorld) 21 décembre 2021

De nombreuses vidéos sur la page de Gooch se déroulent dans un avion, y compris une vidéo publiée le 16 décembre intitulée « Une femme grossière dans l’avion obtient un karma instantané » sur une femme se plaignant d’être assise à côté d’un bébé (qui semble être couverte de la même couverture comme le chat dans la vidéo d’allaitement).

Sooooo, c’est faux ?

Eh bien malheureusement (ou heureusement… votre appel) il semble que oui.

Si vous regardez la vidéo de la femme qui allaite le chat dans l’avion et que vous ne pouvez pas vous rendre compte que c’est une mise en scène, vous devez retourner à Internet School. Et comme, l’école Internet de la maternelle. Des trucs de type Day One – KFC (@KFCBarstool) 21 décembre 2021

Il semble que la femme qui allaite soit Taylor Watson, artiste, auteur-compositeur et créatrice de contenu – avec plus de 100 000 abonnés sur TikTok.

Watson n’a pas publié la vidéo d’allaitement du chat sur sa page Facebook, mais elle a publié une autre vidéo clairement mise en scène il y a une semaine, tournée dans un avion qui ressemble à celui de la vidéo de Gooch. Dans cette vidéo, elle a une altercation avec un passager masculin, qui est joué par le même acteur dans la vidéo d’allaitement du chat. Elle porte également le même manteau blanc duveteux.

Bien qu’il semble que cette vidéo soit fausse, il y a des raisons de croire qu’elle pourrait être basée sur un événement réel, qui s’est produit plus tôt ce mois-ci – lorsqu’une femme sur un vol de Syracuse, NY, à Atlanta, GA, a été surprise en train de l’allaiter sans poils. chat sur un vol Delta.

Je viens de découvrir que l’allaitement d’un chat dans un avion tiktok est basé sur quelque chose qui s’est réellement passé et je suis prêt à replonger dans les jeux vidéo et à ignorer la réalité – Alysa Obertas (@AstroAlysa) 21 décembre 2021

Quoi qu’il en soit – faux ou non – les gens deviennent fous pour cette vidéo sur Twitter et ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. Voici le fil complet, uniquement pour votre plaisir:

2/4 « Elle allaite tout ce qui se trouve sous la couverture. » pic.twitter.com/FSiZlBvPZt – Marshall Allman (@MarshallAllman) 21 décembre 2021

4/4 « s’il vous plaît, je vous demande simplement de me montrer que vous avez un bébé. » pic.twitter.com/1CnHQEOKwD – Marshall Allman (@MarshallAllman) 21 décembre 2021

Vraiment iconique.

