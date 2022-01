Voici tout ce que nous savons sur l’iPhone SE 3 5G à bas prix à venir en 2022

Il y a des rumeurs sur un nouvel iPhone SE pour la première moitié de 2022. Dans sa troisième génération, les analystes s’attendent également à ce qu’il s’agisse du téléphone 5G le plus abordable d’Apple, qui pourrait transformer un milliard d’utilisateurs d’Android en commutateurs. Continuez à lire pendant que nous rassemblons tout ce que nous savons sur le prochain iPhone SE 3.

Conception

Jusqu’à présent, à peu près toutes les rumeurs disent que le nouvel iPhone SE 3 présente le même design que l’iPhone SE actuel. Le blog japonais d’Apple Macotakara ainsi que les analystes Ming-Chi Kuo et Ross Young de DSCC pensent que l’iPhone le plus abordable d’Apple comportera le même écran LCD de 4,7 pouces avec un design semblable à celui de l’iPhone 8.

Cela signifie que le prochain iPhone SE n’aura pas de changements de conception importants, conservera Touch ID sur le bouton d’accueil et comportera probablement une variante des couleurs Starlight et Midnight. Des changements plus substantiels, tels que la conception par perforation, seraient laissés de côté pour le modèle 2023, selon Ross Young.

Il y avait des rumeurs à un moment donné que le prochain iPhone SE obtiendrait un écran plus grand de 5,5 pouces et un bouton latéral Touch ID. Par exemple, Kuo a lancé l’idée d’un «iPhone SE Plus» l’année dernière.

Enfin, un rapport sommaire de MyDrivers en octobre 2021 indiquait que l’iPhone SE 3 ne serait pas basé sur l’iPhone 8 mais sur l’iPhone XR. La publication disait :

Cependant, il a été dit plus tôt que l’iPhone SE 3 est toujours le modèle de l’iPhone 8, c’est-à-dire un écran de 4,7 pouces, Touch ID avant , mais la dernière rumeur veut qu’il soit basé sur l’iPhone XR, équipé d’empreintes digitales latérales, de bien sûr, n’exclut pas le Face ID avant.

Même s’il est peu probable que cela se produise, il y a toujours une chance.

Processeur et options de stockage

L’iPhone SE actuel utilise l’A13 Bionic. Selon Macotakara et Ming-Chi Kuo, la prochaine génération verra une amélioration des spécifications, car elle devrait comporter la puce A15 Bionic, la même que la gamme iPhone 13.

Depuis qu’Apple a présenté l’iPhone SE, il comportait toujours le même processeur que l’iPhone principal de la génération actuelle, il est donc naturel que la même chose se produise en 2022.

Les rumeurs ne parlent pas non plus de capacités de stockage pour le moment. Le modèle actuel est disponible en options 64 Go et 128 Go. Étant donné qu’Apple vient de déplacer la gamme iPhone 13 pour commencer à 128 Go, l’entreprise pourrait peut-être suivre la même tendance avec l’iPhone SE 3.

Caméra

Pour l’instant, il n’y a pas de rumeurs concernant l’appareil photo de l’iPhone SE 3. Cependant, comme il est susceptible d’avoir le même design que l’iPhone 8, il ne comportera probablement qu’un seul capteur principal.

Si Apple suit la tendance, l’iPhone SE 3 aura probablement un appareil photo proche de l’iPhone 12, car le modèle SE n’a pas le même capteur que l’iPhone de génération principale actuelle.

Étant donné que le téléphone SE actuel ne comporte qu’un appareil photo frontal de 7 MP, ce serait formidable si l’entreprise y mettait un capteur de 12 MP. Le mode nuit, le mode cinématique et les styles photographiques seraient également des ajouts impressionnants.

5G, 5G et 5G

L’une des choses sur lesquelles toutes les rumeurs s’accordent est la prise en charge de la connectivité 5G. En juin 2021, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo disait déjà que l’iPhone SE 3 serait doté de deux grosses mises à niveau : la 5G et un meilleur processeur. En octobre, le blog japonais Macotakara et l’analyste Ross Young ont également confirmé la prédiction de Kuo d’un iPhone SE 5G.

Quand l’iPhone SE 3 sera-t-il lancé ?

Fin novembre 2021, un rapport TrendForce indiquait qu’Apple annoncerait l’iPhone SE 3 au premier trimestre 2022, ce qui suggère que la société pourrait organiser un autre événement spécial vers mars.

Apple maintient le plan de sortie de son iPhone SE de troisième génération au 1T22 et de quatre modèles sous une nouvelle série au 2H22. L’iPhone SE de troisième génération devrait être un instrument majeur pour aider Apple à établir une présence sur le segment de marché des smartphones 5G de milieu de gamme. Son volume de production pour 2022 devrait atteindre 25 à 30 millions d’unités.

Cette histoire corrobore un rapport Kuo de juin où l’analyste dit que le nouvel iPhone SE arriverait au premier semestre 2022.

Ces rapports sont alignés sur le calendrier habituel d’Apple pour l’iPhone SE, puisque le modèle original a fait ses débuts en mars 2016 et la version de deuxième génération est arrivée en avril 2020.

Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg en janvier 2022, Apple organisera un événement en mars ou avril pour annoncer l’iPhone SE 3 :

Apple se prépare pour son premier événement virtuel de 2022. Le premier événement virtuel d’Apple en 2022 aura lieu dans quelques mois à peine et devrait avoir lieu en mars ou en avril, m’a-t-on dit. A quoi doit-on s’attendre ? Probablement un nouvel iPhone SE, au moins. C’est au début de la pandémie de Covid-19 en avril 2020 qu’Apple a inauguré l’actuel iPhone SE.

Combien coûtera l’iPhone SE 3 ?

Pour l’instant, il n’y a aucune rumeur concernant le prix du nouvel iPhone SE 3. Puisqu’il s’agit de l’iPhone le plus abordable, il devrait rester à un prix de 399 $. Si Apple double l’option de stockage tout en ajoutant la 5G, ce serait un endroit vraiment idéal pour ce téléphone, même s’il lui manquerait un changement de conception.

Si cela s’avère être le cas, il est important de se rappeler l’analyse de JP Morgan de décembre selon laquelle cet iPhone pourrait transformer un milliard d’utilisateurs d’Android en commutateurs :

« Le programme de reprise d’Apple pour les non-iPhone n’est certes pas aussi attractif que les valeurs de reprise de l’iPhone, il pourrait néanmoins conduire à une fourchette de prix de départ moyen de 269 $ à 399 $ pour l’iPhone SE 5G, qui reste très compétitif », L’analyste Samik Chatterjee, classé cinq étoiles sur Refinitiv Eikon pour la précision de ses estimations, a déclaré. Dans une note distincte, JP Morgan a déclaré que la demande des consommateurs pour des mises à niveau majeures comme les modèles 5G devrait rester forte et également une priorité pour l’approvisionnement, même si elle diminue pour la plupart des produits matériels, notamment les smartphones, les téléviseurs et les PC.

Conclure

Jusqu’à présent, ce sont les rumeurs concernant l’iPhone SE 3. Au fur et à mesure que nous en entendrons parler, nous veillerons à mettre à jour cette histoire.

