Voici tout ce que nous savons sur MrBeast et son jeu de calmar

YouTuber américain, MrBeast, a partagé des photos de son jeu Squid plus tôt cette semaine après s’être engagé à recréer la série de survie coréenne Netflix dans la vraie vie (sans les parties mourantes). MrBeast est sauvage, il est connu pour réaliser des jeux fous comme celui-ci. Récemment, il a créé un énorme jeu de tag et a offert au gagnant un prix de 500 000 $ – il n’est donc pas surprenant qu’il crée son propre jeu de calmar. De plus, selon MPRNC, MrBeast a une valeur nette de 15 millions de dollars, il peut donc certainement se le permettre.

Le mois dernier, MrBeast a publié un TikTok viral où il a dit à ses abonnés que si la vidéo atteignait plus de 10 millions de likes, il irait de l’avant avec son projet de créer un jeu Squid réel. Deux jours plus tard, il a publié une mise à jour sur TikTok confirmant que sa vidéo originale avait dépassé la cible et qu’il sélectionnerait 456 abonnés aléatoires de son TikTok pour participer à l’événement. Sa vidéo originale a atteint 76,9 millions de vues et 17,5 millions de likes.

@mrbeastC’est entre vos mains tik tok♬ Squid Game – Carrot

Plus tôt cette semaine sur Twitter, MrBeast a publié des photos de son jeu Squid Game disant que les choses « se mettaient en place » et « souhaitaient bonne chance aux 456 participants la semaine prochaine ».

Voici comment jouer à la version MrBeast de Squid Game :

Bon, MrBeast a sorti une bande-annonce très chaotique expliquant les règles de sa version de Squid Game. Ainsi, dans le premier jeu, tout comme l’émission Netflix, les 456 joueurs participeront tous à un jeu de feu rouge, feu vert et quiconque se fera prendre en train de bouger sera éliminé.

Le deuxième jeu verra les participants restants se répartir dans des équipes aléatoires. Chaque équipe se verra attribuer une couleur qui correspondra à une forme que l’équipe devra recréer. La dernière équipe à créer sa forme sera éliminée de la compétition.

Pour le troisième jeu, tous les joueurs restants joueront au tir à la corde. Deux équipes se tiendront dans une rangée et chacune doit éviter d’être renversée de la plate-forme. L’équipe avec le dernier joueur debout gagne et tous les joueurs de cette équipe (même s’ils ont été éliminés de la plate-forme) peuvent passer au quatrième tour.

Ainsi, le quatrième jeu verra les joueurs se mettre en paires. Chaque joueur recevra 10 laines chacun et ils peuvent jouer le jeu qu’ils veulent contre leur partenaire et celui qui gagne garde la laine.

Le cinquième jeu montrera deux rangées de verre, une à gauche et une à droite. Un panneau peut sauter en toute sécurité et l’autre se brise lorsqu’il est touché. Chaque joueur doit franchir le pont sans marcher sur un morceau de verre qui se brise.

Ensuite, le jeu final est Squid Game. Mais dans sa bande-annonce, MrBeast dit qu’il n’a aucune idée de comment jouer, alors ils font un genre de « combat jusqu’à la mort ». Vous pouvez regarder la bande-annonce de MrBeast’s Squid Game ci-dessous :

