voici tout ce que vous devez savoir

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

Quiconque suit le monde des crypto-monnaies admettra que les monnaies numériques ne cessent d’augmenter de jour en jour. Garder une longueur d’avance sur chaque jeton numérique devient presque impossible. Pour cette raison, les critiques de jetons deviennent cruciales pour les passionnés qui recherchent continuellement de nouveaux actifs à ajouter à leurs portefeuilles de crypto-monnaie.

Cet article passe en revue l’un des acteurs relativement nouveaux sur la scène crypto; le jeton SZO. Lisez la suite pour savoir de quoi il s’agit, comment vous pouvez l’obtenir et quels projets il conduit, afin que vous disposiez d’informations précieuses pour vous aider à décider si vous souhaitez rejoindre le projet.

SZO est un jeton utilitaire ERC-20 natif de ShuttleOne.Network. Il est utilisé comme incitation et comme jeton de sécurité pour les détenteurs de jetons et les fournisseurs de liquidités sur le réseau. Le jeton est la devise de l’écosystème que les commerçants et les consommateurs utilisent pour payer les frais de plateforme s’ils utilisent un service ShuttleOne. Le système offre ces services à travers un réseau de partenaires dans les secteurs bancaire, comptable, fintech et du commerce transfrontalier.

Les détenteurs de jetons SZO peuvent profiter de taux d’intérêt plus élevés, grâce à des garanties d’actifs réelles. ShuttleOne prête des fonds de croissance et des fonds de roulement aux entreprises dans le besoin. En retour, les entreprises garantissent souvent leurs actifs mondiaux tangibles, qui peuvent être des matières premières, des bons de commande ou d’autres actifs, générant ainsi des rendements d’intérêt plus élevés.

Le jeton suit un mécanisme de gravure et de menthe. Par conséquent, chaque fois qu’une transaction de prêt est effectuée sur le réseau, les jetons SZO sont émis et brûlés.

La structure des fonctionnalités du jeton suit celle d’Ethereum et de Bitcoin. L’offre de jetons est plafonnée à 230 000 000 SZO, et actuellement, il y a 133 200 000 jetons non frappés. Cela représente 57,19% de l’offre totale, qui rejoindra les pièces en circulation chaque fois que les utilisateurs du réseau effectueront une transaction.

L’une des approches uniques du jeton est qu’il aligne le développement commercial avec les performances du jeton. Aucun nouveau jeton ne sera émis si l’entreprise ne se développe pas, maintenant ainsi la valeur du jeton.

Le jeton a un taux d’inflation annuel de 5%. Les détenteurs de jetons peuvent échanger la version emballée, $ WSZO sur PancakeSwap et le Dodo Exchange.

En plus de l’offre non frappée, il est essentiel de prendre note de la façon dont les jetons SZO sont distribués. Voici une ventilation détaillée :

Début du programme LP

Les premiers supporters du réseau qui fournissent des liquidités au protocole sont récompensés via le programme LP initial. Les récompenses sont 1,5 fois meilleures que le programme des fournisseurs LP décrit ci-dessous. L’allocation du programme est de 31 237 000 jetons SZO et n’est disponible que pour les utilisateurs bêta. Les fonds sont bloqués pendant neuf mois, et ceux non réclamés après cette période seront ouverts au programme d’incitation des fournisseurs de LP.

2. Incitation pour les fournisseurs de LP

Ce programme contient 14,31 % de l’offre de jetons, soit environ 34 310 660 jetons SZO. Les fournisseurs de liquidités reçoivent leurs récompenses de jetons SZO grâce à cette incitation, y compris 5,763 millions de SZO verrouillés dans les pools Uniswap et Balancer pour AMM.

3. Investisseurs en capital et équipement

La première série de semences du réseau a été approuvée par divers investisseurs, dont Andromeda Capital, CoinShares et d’autres investisseurs providentiels. 31 252 340 SZO ont été alloués à l’équipe et aux investisseurs en actions et il a été bloqué pendant deux ans.

Il convient de noter que le réseau organisera une vente symbolique en novembre, bien que les fondateurs n’aient mentionné aucune date précise. Le jeton sera également répertorié sur le réseau Tezos au cours du mois mentionné ci-dessus. Cependant, vous pouvez obtenir le jeton SZO des deux manières suivantes :

Apporter de la liquidité au réseau

Les amateurs de crypto-monnaie peuvent participer au réseau en pariant leurs pièces stables ; DAI, USDT et USDC. Les fournisseurs de liquidités reçoivent des jetons SZO comme récompenses pour leur participation au protocole.

Acheter sur les bourses cotées

Les jetons SZO sont répertoriés sur certaines bourses et vous pouvez en obtenir en les achetant. Actuellement, le jeton est disponible à la négociation sur les bourses PancakeSwap et Dodo. Le jeton SZo emballé est également disponible sur Binance Smart Chain (BSC).

Étant donné qu’il existe plusieurs crypto-monnaies disponibles, vous vous demandez probablement pourquoi vous devriez ajouter des jetons SZO à votre portefeuille.

Pour commencer, les détenteurs de jetons bénéficient de taux d’intérêt plus élevés, ce qui contribue à augmenter la valeur de leur portefeuille. De plus, étant donné que les actifs mondiaux tangibles soutiennent le jeton, les détenteurs de jetons ont accès à ces actifs de qualité de qualité bancaire auxquels ils n’auraient normalement pas accès. Les actifs comprennent des matières premières telles que le riz et les métaux.

ShuttleOne utilise l’IA et la blockchain pour proposer des solutions DeFi pour les plateformes B2c, B2B et G2B. Les plates-formes non blockchain peuvent notamment tirer parti de l’infrastructure réseau pour mettre en œuvre des solutions DeFi entièrement automatisées. En tant que tel, ShuttleOne rend la blockchain et DeFi accessibles à tous, y compris aux utilisateurs sans aucune connaissance de l’industrie et de la technologie, comblant le fossé entre le monde réel et les services financiers de la blockchain.

Le réseau abrite plusieurs écosystèmes, couvrant plus de 13 industries. Les solutions de réseau proposées aux consommateurs et aux entreprises comprennent un financement rapide, des cotes de crédit impartiales et des envois de fonds transfrontaliers.

Les transactions sur le réseau sont nécessaires pour que les jetons SZO soient frappés et brûlés. Ceux-ci se produisent chaque fois que le réseau traite des prêts aux entreprises. Le réseau a traité des actifs d’une valeur de 40 millions de dollars, avec des prêts approuvés d’une valeur de 15 millions de dollars. Le token est utilisé pour faciliter les paiements au sein du réseau.

Le réseau s’attend à ce que son volume de transactions augmente de façon exponentielle au cours des prochains mois, car il prévoit d’intégrer diverses plates-formes avec de grandes bases d’utilisateurs. L’une de ces plates-formes est Tezos, qui devrait répertorier ses jetons en novembre. Ceci, avec d’autres plates-formes embarquées, créera une excellente traction pour SZO et augmentera sa demande.

Comme c’est le cas pour tout projet sur la scène de la blockchain et de la crypto-monnaie, il est crucial de s’assurer qu’il est sûr d’investir. Peckshield a audité le code des contrats intelligents début avril 2020. De plus, ShuttleOne fonctionne actuellement sous l’exemption de l’Autorité monétaire de Singapour. licence en tant que fournisseur de services de paiement par jetons numériques. ShuttleOne est l’une des rares plateformes de trading à s’être toujours engagée à se conformer aux incitations réglementaires dès le premier jour.