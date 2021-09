Voici tout ce que vous devez savoir sur la troisième dose de vaccination – si vous en recevez une, son efficacité et plus encore

Les données montrent que bien que la protection contre l’infection ait diminué (en particulier en Israël et aux États-Unis), la protection contre l’hospitalisation due au COVID reste toujours élevée (Photo .)

Les données récentes montrent que l’efficacité des vaccins contre le covid-19 est en baisse. Pour faire simple, l’efficacité du vaccin contre le covid-19 est en déclin et le débat mondial sur les injections de rappel prend de l’ampleur. Plusieurs scientifiques et experts de la santé accordent toujours la priorité à la nécessité d’inoculer aux gens au moins le premier vaccin contre le covid.

Moins de 15% des adultes indiens ont été vaccinés avec les deux doses de vaccins contre le covid-19. Cela signifie qu’il y a encore de nombreuses personnes, plus vulnérables à l’infection, qui n’ont pas reçu les deux doses, a déclaré l’immunologue Satyajit Rath à l’agence de presse PTI.

Je pense qu’il est trop tôt pour penser à une troisième dose de vaccin pour une catégorie de personnes chanceuses à ce stade, a-t-il ajouté. Alors que les États-Unis ont approuvé un troisième vaccin pour une catégorie sélectionnée de personnes, dans cet article, nous vous expliquons les raisons possibles pour lesquelles l’efficacité du vaccin peut décliner et si vous devriez envisager de recevoir une troisième dose de vaccin.

Les données montrent que bien que la protection contre l’infection ait diminué (en particulier en Israël et aux États-Unis), la protection contre l’hospitalisation du COVID reste toujours élevée. Les personnes vaccinées plus tôt cette année en Israël sont plus sensibles à l’infection que celles qui ont été vaccinées plus tard.

Faut-il s’inquiéter ?

Eh bien, il vaut mieux que non ! Parce que les vaccins nous protègent toujours contre l’hospitalisation covid. Un programme public de vaccination, c’est protéger sa population contre l’infection, la transmission et l’hospitalisation. Même si la protection contre l’infection, par hasard, voit décliner, la protection qu’elle procure contre l’hospitalisation serait tout de même bénéfique.

La troisième dose protégera-t-elle ?

L’avantage supplémentaire qui viendra de la troisième dose est une efficacité améliorée contre l’infection. Le schéma à deux doses est toujours très protecteur contre les risques d’hospitalisation covid. Nous avons actuellement très peu de données qui montrent une amélioration des niveaux d’anticorps et de l’efficacité après avoir reçu une troisième dose.

