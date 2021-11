Voici tout ce que vous devez savoir sur les finales 2021 Next Gen ATP

11/09/2021 à 21:51 CET

Milan est devenue la capitale du tennis cette semaine avec la célébration de la NextGen Finals ATP. Ou ce qui revient au même, le tournoi qui réunit les huit meilleures raquettes des moins de 21 ans de la saison, dont le Murcien Carlos Alcaraz.

La quatrième édition d’un tournoi qui a vu le Sud-Coréen couronné Hyeon Chung, le grec Stefanos Tsitsipas et italien Jannik pécheur et qu’un nouveau roi attend dans cette édition 2021. Un tournoi avec plusieurs différences par rapport au reste des compétitions ATP et qui a retenu l’attention du public avec le spectacle des éditions précédentes.

Les huit jeunes participants sont encadrés en deux poules de quatre dont, seuls les deux premiers classés iront en demi-finale et les deux meilleurs ne pourront s’affronter qu’en finale. En cas d’égalité dans ce tour, le duel direct entre les deux sera pris en compte. Un autre fait différentiel est que, bien que les matchs se jouent en cinq tours, bien que chaque set ne soit joué qu’en quatre matchs, avec un « tie break » s’il atteint 3-3. Il n’y aura pas non plus d’avantages si ce n’est que le point Il sera décidé avec un point d’or lorsque le 40-40 sera atteint. Des règles qui rendent le jeu plus agile et offriront sûrement plus de spectacle, en plus d’éviter des duels sans fin. Les échauffements sont également raccourcis, qui ne durent que quatre minutes.

Concernant les services médicaux, une seule visite par joueur est autorisée et les visites aux toilettes ne peuvent durer plus de trois minutes (+ jusqu’à 2 par vêtements de rechange). Le public pourra circuler librement dans les tribunes et il y aura un appel en direct par ligne électronique.

Dans cette édition, présentant la ‘Next Gen’, une série d’innovations ont été introduites, telles que les capteurs que les joueurs de tennis transporteront et avec lesquels toutes sortes de données sur leur jeu seront collectées. De plus, certaines actions peuvent être revues par vidéo.

En revanche, et contrairement aux tournois ATP, les entraîneurs peuvent parler et donner des conseils à leurs joueurs à certains moments du match, sans aller sur le terrain, bien sûr,