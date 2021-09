in

Après des années de spéculation – et les anticipations des investisseurs ne manquent pas – Universal Music Group (UMG) devrait commencer à négocier sur Euronext Amsterdam dans moins de 24 heures. Voici tout ce que vous devez savoir sur les actions d’Universal Music Group.

Universal Music Group, filiale du conglomérat français Vivendi, devrait arriver sur Euronext Amsterdam demain 21 septembre. Vers le début de 2021, les dirigeants de Vivendi ont présenté leur intention de procéder à l’introduction en bourse (ou vente partielle) d’Universal Music Group, dont la rumeur court depuis longtemps, et la date proposée de l’offre a été repoussée à plusieurs reprises avant que l’entité dont le siège est à Paris ne s’installe fin septembre. sortir.

L’Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten) a officiellement approuvé la semaine dernière la négociation des actions d’Universal Music Group. (En sélectionnant la bourse des Pays-Bas pour la cotation, les dirigeants de Vivendi ont déclaré que la nation « a été l’un des foyers historiques d’UMG. »)

Vivendi a alors indiqué qu’il distribuerait l’essentiel du capital de la cotation à ses actionnaires, et apparemment en raison de cette aubaine imminente, l’action Vivendi (VIV sur Euronext Paris) se négocie actuellement à 36,84 $ (31,40 €) pièce – proche des 52 – du titre. plus haut de la semaine, ce qui représente une hausse importante depuis le début de 2021.

Action Universal Music Group : à combien s’échangeront les actions UMG ?

Il y a sept jours, Vivendi a annoncé qu’il dévoilerait le « cours de référence technique de l’action UMG » après la clôture d’Euronext Amsterdam aujourd’hui 20 septembre. Mais la société n’avait pas encore identifié ledit prix de référence au moment de la rédaction – vers 19h30 aux Pays-Bas et en France – et ce message sera mis à jour pour refléter les informations (et tout autre détail pertinent) une fois qu’elles seront disponibles.

En ce qui concerne le prix potentiel de l’introduction en bourse, il ne faut pas oublier que les bénéfices d’Universal Music Group ont augmenté de 38% en glissement annuel au cours du premier semestre 2021, contre 27% de croissance en glissement annuel pour l’ensemble de l’industrie américaine de la musique enregistrée au cours de la même période.

De plus, Warner Music Group (NASDAQ : WMG), qui est revenu en bourse en 2020, a discrètement atteint un prix record de 41,59 $ par action la semaine dernière. Malgré une petite baisse dans la fourchette de 40 $ dans l’intervalle, les actions de WMG ont augmenté en valeur d’environ 43 % à ce jour.

Combien les actionnaires de Vivendi tireront-ils des actions d’Universal Music Group ?

Comme mentionné, Vivendi s’apprête à réaliser une “distribution en nature”, constituée d’un dividende exceptionnel ainsi que d’un acompte sur dividende, en une seule opération le jeudi 23 septembre. Les actionnaires ont massivement voté en faveur du plan en juin, et la distribution devrait être égale à une action Universal Music par action Vivendi détenue le mercredi 22 septembre.

Vivendi distribuera ainsi jusqu’à 60 % du capital et des droits de vote d’UMG, car le conglomérat chinois Tencent détient 20 % d’Universal Music Group, Pershing Square de William Ackman 10 % et Vivendi entend conserver le reste 10 pour cent environ pendant au moins deux ans.

Après la distribution, Pershing possédera 181,32 millions d’actions UMG, contre deux fois ce montant pour Tencent (et sa participation de 20 % mentionnée ci-dessus), environ 183,58 millions d’actions pour Vivendi (10,12 %), 326,51 millions d’actions (18,01 %) pour les entités associé à Bolloré, et 59,56 millions d’actions (3,28 %) pour la banque d’investissement parisienne Société Générale.

Le remarquable d’Universal Music Group a devancé l’introduction en bourse

Depuis le début de 2020, Universal Music Group a pris toutes sortes de mesures de grande envergure qui semblent conçues pour élargir sa présence sur le marché et diversifier ses sources de revenus avant l’introduction en bourse très attendue.

À ce stade, en 2021, par exemple, le label Big Three a conclu un partenariat exclusif avec Moonbug Entertainment, finalisé une « alliance stratégique mondiale » avec Aerosmith, en partenariat avec l’agence BTS, lancé un label avec Tomorrowland, lancé un label axé sur l’indie. Imperial Music, a dévoilé une expansion ambitieuse en Chine et a lancé Universal Arabic Music.

2020, pour sa part, a vu UMG entrer dans l’espace des studios de contenu, établir 0207 Def Jam au Royaume-Uni et s’associer à Lego, pour ne citer que quelques développements notables.