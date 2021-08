Voici tout ce que vous pouvez vous attendre à voir à Virtual Crunchyroll Expo ce week-end ⋆ .

Virtual Crunchyroll Expo revient sur un appareil de visualisation numérique près de chez vous, avec une liste complète d’événements que les fans d’anime attendent avec impatience. Du 5 au 7 août, les fans auront droit à des panels, des premières d’anime, des rencontres virtuelles avec des invités, du cosplay, des performances et tout ce que vous vous attendez à voir lors de la convention locale (ou pas si locale) de votre choix.

Crunchyroll a tellement de choses prévues que les panneaux seront visibles pendant 24 heures jusqu’à 22 h 00 PT le 9 août dans la section Vidéo à la demande de l’événement. Cela signifie qu’au lieu d’avoir à choisir entre des panneaux qui, inévitablement, fonctionnent à des heures contradictoires, vous pouvez les regarder plus tard.

Il ne vous reste plus qu’à décider lesquels regarder en premier.

Les invités comprennent un large éventail de talents des États-Unis et du Japon. J’en ai déjà couvert quelques-uns, mais depuis lors, la gamme s’est beaucoup élargie. Personnellement, je suis ravi de l’ajout de Junichi Suwabe (Sukuna de Jujutsu Kaisen, Aizawa de My Hero Academia et bien trop d’autres favoris), alias “Je connais cette voix de quelque part, oh, bien sûr, c’est Junichi Suwabe!” Chaque profil d’invité contient des informations sur le jour (ou les jours) auquel il participera à l’événement ainsi que le panel (ou les panels) auquel il participera.

Comme on pouvait s’y attendre, l’exposition a un mélange de panneaux d’invités et de panneaux de fans. Cela comprend également des performances musicales, un quartier commerçant virtuel (alias : allée des artistes et une salle des vendeurs), un quartier des théâtres qui offrira plus de 100 heures de contenu en streaming et un concours de cosplay avec 41 finalistes de 8 pays différents.

L’exposition accueillera également des premiers aperçus exclusifs de quelques séries animées à venir de Crunchyroll :

Fena : princesse pirate

Fena Houtman se souvient peu de son enfance. Orpheline et élevée comme servante dans un bordel, sa vie bascule lorsqu’elle s’échappe sur une île de pirates où elle découvre la vérité derrière sa famille. Avec Fena étant la seule capable de percer les secrets de sa famille et un formidable équipage de femmes pirates à ses trousses, elle doit prendre sa place en tant que capitaine de son équipage de samouraï pour une aventure en haute mer !

ORIENT

L’histoire se déroule pendant la période Sengoku au Japon. Soudain, les dieux démons arrivent et changent le Japon pour toujours. Les célèbres seigneurs féodaux de l’époque ont été tués et le monde est devenu un endroit où les démons régnaient sur les humains. Dans ce monde où les démons sont vénérés comme des dieux, il existe un groupe appelé les Bushidan qui se bat pour la liberté. Deux garçons qui admirent le Bushidan se lèvent pour reconquérir le monde des humains ! Leur rêve est de devenir le Bushidan le plus fort !

La nuit au-delà de la fenêtre tricorne

Le libraire timide Kosuke Mikado a la capacité de voir les fantômes et les esprits, une capacité qu’il souhaite ne pas avoir, car ce qu’il voit le terrifie généralement. Rihito Hiyakawa, un exorciste dont les pouvoirs surnaturels sont aussi forts que ses grâces sociales sont faibles, ne semble craindre rien, mortel ou autre. Lorsque ce couple étrange se réunit pour résoudre les cas bizarres qui se présentent, leurs méthodes de travail peuvent ne pas être entièrement sûres pour le travail !

Au pays de Leadale

De nouveaux départs en terres familières. Après qu’un horrible accident l’ait mise sous assistance respiratoire, le dernier vestige de liberté de Keina Kagami était dans le VRMMORPG World of Leadale. Quand elle se réveille dans le corps de son avatar de jeu, Keina – maintenant Cayna – découvre que les soucis de son ancienne vie semblent appartenir au passé, mais d’une manière ou d’une autre, ce nouveau pays ne semble pas être tout à fait le Leadale. elle se souviens.

Épice gardienne élevée

Je suis tellement excité pour vendredi !! Assurez-vous de consulter le panel de l’industrie à @crunchyrollexpo vendredi à 12h pour des nouvelles de #HighGuardianSpice !! Plus d’infos sur le lien ci-dessous !! A bientôt 💖💖https://t.co/u4Ujt9SbyH pic.twitter.com/MHLstGiwAC – ⭐️Raye Rodriguez🌙 (@dinoraye) 2 août 2021

Avec ces premiers regards vient la première mondiale de la série suivante :

SAKUGAN

Dans un futur lointain, l’humanité vit au coude à coude dans une « colonie » exiguë divisée par le substrat rocheux. À l’extérieur de la colonie s’étend une zone dangereuse non développée connue sous le nom de « Labyrinthe ». Ceux qui risquent leur vie pour explorer le Labyrinthe et marquer des zones non développées sont connus sous le nom de « Marqueurs ». Memempu est une jeune fille qui veut devenir un marqueur, et Gagumber est un homme qui a cessé d’être un marqueur. Cette équipe hétéroclite père et fille est sur le point d’affronter le Labyrinthe ! « S’il n’y a pas de chemin, creusez-en un ! »

Restaurant vers un autre monde 2

Il y a un certain restaurant au premier sous-sol d’un immeuble à locataires multiples dans un coin d’une rue commerçante près du quartier des bureaux. Le restaurant historique, marqué par une pancarte avec une image d’un chat, s’appelle “Western Cuisine Nekoya”. Ce restaurant a l’air tout à fait normal tout au long de la semaine, mais le samedi, il s’ouvre en secret exclusivement à des invités très uniques. Pendant ces heures, les portes de divers domaines d’un monde parallèle s’ouvrent pour permettre aux clients de nombreuses races et cultures différentes d’entrer dans le restaurant.

TONIKAWA : Sur la Lune pour vous ~SNS~ !

Lorsque la Nasa est soudainement appelée au travail, Tsukasa fait face à sa première nuit seule depuis leur mariage. Frappée de solitude, elle s’empare du smartphone que la Nasa lui a offert. Même séparés, ils restent connectés au cœur.

Êtes-vous enthousiasmé par Virtual Crunchyroll Expo ? Y a-t-il quelque chose, en particulier, que vous prévoyez de vérifier ? Espérez-vous que nous obtenions plus de détails au cours du week-end (comme Platinum End, la prochaine série de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, l’équipe derrière Death Note) ?

N’oubliez pas de consulter le site Web Virtual Crunchyroll Expo pour vous inscrire à l’événement (c’est gratuit) et découvrez tout ce qui se passera ce week-end !

