Voici tout ce qui est arrivé aux Kardashian-Jenners en 2021

Les Kardashian ont certainement fait leur juste part des gros titres en 2021.

Il y a eu des hauts pour la famille – comme la montée de Kravis et Kylie Jenner être enceinte du bébé n ° 2 – avec des creux impensables.

Maintenant, E! revient sur tout ça.

Avant d’entrer dans la nouvelle année, E! décompose tout ce qui concerne la famille Kardashian-Jenner en 2021, de Kim Kardashianest divisé avec vous, anciennement connu sous le nom Kanye ouest, au lancement de Kendall JennerLa nouvelle marque de tequila.

En chemin, nous raconterons Kourtney kardashian et Travis aboyeurla romance éclair de Kim, revenez sur les débuts de Kim en tant qu’animateur de Saturday Night Live – ainsi que sur la relation qui a pu ou non s’être formée à la suite de son passage dans l’émission – et riez à nouveau de Nord Ouest et Pénélope Disickest incroyable TikToks.

De plus, il n’y a pas d’oubli Rob kardashianl’apparition surprise de Kim sur les réseaux sociaux ou l’ensemble Met Gala de Kim.