Voici tout ce qui est nécessaire pour reconstruire les soins de santé en Inde

Pour comprendre les avancées technologiques de manière plus réaliste, FEHealthcare.com, une nouvelle initiative de The Financial Express, organise FE Healthcare Summit, un conclave de trois jours, où la technologie de la santé et les acteurs de l’industrie se réuniront.

De l’adversité vient l’opportunité. L’adversité appelée Covid-19 a donné l’occasion de renforcer l’infrastructure de santé indienne non seulement pour répondre aux besoins actuels, mais aussi pour se préparer pour l’avenir. La technologie est sur le point d’être à l’avant-garde des affaires médicales dans le pays. Qu’il s’agisse de l’automatisation des processus de fabrication de médicaments ou de la montée en puissance de l’infrastructure de télésanté, une configuration informatique robuste au niveau du backend est essentielle. COVID a changé la perspective, les problèmes et les solutions. La gestion des soins de santé à distance est devenue l’ordre du jour. L’oxymètre de pouls autrefois inconnu fait aujourd’hui partie du vocabulaire de chacun. Il existe un profilage glycémique ambulatoire et une surveillance à distance. Les gens parlent aujourd’hui d’insulines intelligentes. Ces versions plus intelligentes de l’insuline séculaire ne se déclenchent que lorsque la glycémie augmente. Ce n’est pas tout! Les organes artificiels et créés en laboratoire seront l’avenir – du pancréas artificiel aux membres égaux.

Les soins de santé indiens sont à l’afflux d’inventions et d’innovations. Il y a beaucoup de choses dont il a été témoin et il y en a beaucoup dont il a besoin. Pour comprendre les avancées technologiques de manière plus réaliste, FEHealthcare.com, une nouvelle initiative de The Financial Express, organise FE Healthcare Summit, un conclave de trois jours, où la technologie de la santé et les acteurs de l’industrie se réuniront pour ouvrir la voie à un post-Covid Advanced Healthcare System, tout en gardant à l’esprit la meilleure utilisation de l’infrastructure actuelle. L’événement devrait avoir lieu les 18, 19 et 20 août 2021. L’événement sera organisé virtuellement et assistera à plus de 15 sessions engageantes animées par plus de 50 conférenciers clés en présence de plus de 2000 délégués de l’industrie.

Cet événement virtuel sera divisé en trois grands thèmes. Le premier jour abordera des sujets autour de “Porter les soins de santé au prochain million » où les conférenciers débattront de sujets tels que le programme indien de vaccination contre le COVID-19, la création d’une équité en santé grâce aux données, la création de produits et de solutions centrés sur le patient, entre autres.De la maladie au bien-être”. Dès les investissements réalisés dans la santé à une politique favorable, de la transition du diagnostic à l’adoption de la télésanté, les discussions chercheront à préparer l’avenir de la santé en Inde. Le troisième et dernier jour de l’événement se déroulera regardez la voie à suivre avec le thème autour de “Vers un avenir sain ». Des sujets allant de la santé et de l’hygiène, le maintien d’un équilibre mental, la construction d’un système de santé glocal seront discutés entre autres. L’événement sera témoin d’un rassemblement d’experts de l’industrie, notamment :

* Décideurs du gouvernement central et des États, membres du groupe de travail

* Chirurgiens, médecins, ingénieurs médicaux, membres de l’équipe médicale de première ligne

* PDG, DSI, CTO Hôpitaux, sociétés de soins de santé, sociétés pharmaceutiques, fournisseurs de technologies de la santé, start-ups de soins de santé

* Experts en technologie de sociétés de dispositifs médicaux, de logiciels et d’analyse

* Chefs d’établissements universitaires, grandes associations médicales

* Responsables supply chain et achats hospitaliers

Donc, si vous faites partie du système de santé indien et que vous cherchez à réussir dans la transition, rejoignez le FE Healthcare Summit pour explorer les tendances, les défis et les opportunités, partagés par les principaux acteurs de l’industrie.

