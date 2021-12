Voici tout ce qu’il faut attendre d’Apple en 2022

Apple a connu une année 2021 remarquablement chargée, annonçant sa dernière série de nouveaux Mac au milieu de la transition Apple Silicon, le nouvel iPhone 13, le suivi d’articles AirTag tant attendu, et bien plus encore. À l’horizon 2022, il y a encore plus de nouveaux appareils en route dans toutes les principales catégories de produits d’Apple.

Macbook Air

L’un des nouveaux produits les plus attendus d’Apple est un MacBook Air entièrement repensé. On dit que le nouveau MacBook Air présente un design à bords plats, abandonnant le design effilé emblématique qui est plus mince à l’avant et plus épais vers l’arrière.

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a également annoncé que le MacBook Air 2022 sera disponible dans des couleurs supplémentaires, similaires aux couleurs de l’iMac 24 pouces. Également similaire à l’iMac, le nouveau MacBook Air serait doté de cadres blancs et d’un clavier blanc. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le MacBook Air pourrait comporter une encoche similaire au nouveau MacBook Pro, mais on ne sait pas si cela se concrétisera.

Enfin, en termes de puissance de processeur, le nouveau MacBook Air serait le premier Mac alimenté par la puce M2 de nouvelle génération. Bloomberg a signalé que le processeur M2 aura le même nombre de cœurs de calcul que le M1 mais fonctionnera plus rapidement.

Le nouveau MacBook Air (ou potentiellement simplement « MacBook ») devrait sortir à la mi-2022. Il serait « légèrement » plus cher que le MacBook Air actuel, qui commence à 999 $.

Mac mini et Mac Pro

Sans surprise, la transition d’Apple Silicon se poursuivra également en 2022 – et pourrait être l’année où la transition est terminée. Selon Bloomberg, Apple envisage un nouveau Mac Pro alimenté par Apple Silicon. Cette machine pourrait être environ la moitié de la taille du Mac Pro actuel en termes de design.

Selon les rumeurs, le nouveau Mac Pro serait proposé dans des configurations de 20 ou 40 cœurs de calcul, composées de 16 ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs à haute efficacité. Les options GPU incluraient des options 64 cœurs et 128 cœurs.

Pendant ce temps, Apple aurait également prévu un nouveau « Mac mini Pro » avec une nouvelle génération de design industriel. Jon Prosser a annoncé que le nouveau Mac mini comportera un nouveau châssis externe avec une surface réfléchissante « semblable à du plexiglas » sur le dessus, dans un boîtier autrement en aluminium.

Nouvel iMac

Alors qu’Apple a présenté le tout nouvel iMac 24 pouces en avril 2021, les fans du plus grand iMac 27 pouces attendent toujours. En fait, l’iMac 27 pouces est l’une des rares machines à processeur Intel encore disponibles dans la gamme Mac d’Apple aujourd’hui.

En tant que tel, Apple devrait lancer un nouvel iMac 27 pouces alimenté par Apple Silicon en 2022. Le nouvel iMac comportera probablement une puce Apple Silicon haut de gamme à l’intérieur, tandis que les rumeurs indiquent également que l’affichage miniLED et la technologie ProMotion seront venir à l’iMac pour la première fois.

Les rumeurs ont indiqué que l’iMac comportera une configuration de modèle de base de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD, tout comme le nouveau MacBook Pro. Les ports du nouvel iMac comprendraient un port HDMI, un emplacement pour carte SD et plusieurs connexions USB-C/Thunderbolt.

iPad Pro

L’iPad Pro a reçu une mise à jour notable en 2021 avec une transition vers la puce M1 pour l’alimentation ainsi qu’un écran mini-LED dans le 12,9 pouces. Peu de temps après l’annonce de l’iPad Pro 2021, des rumeurs ont commencé à circuler sur ce à quoi s’attendre du modèle de nouvelle génération.

Bloomberg a rapporté qu’Apple développait un iPad Pro redessiné avec un dos en verre. Ce changement permettrait à l’iPad Pro de prendre en charge la charge sans fil pour la première fois, ainsi que la charge sans fil inversée. La charge sans fil inversée vous permettrait de placer un appareil compatible avec la charge sans fil, tel qu’un iPhone ou des AirPod, à l’arrière de l’iPad Pro pour recharger cet appareil. L’alimentation serait partagée de l’iPad Pro vers l’autre appareil.

Un autre changement à venir avec l’iPad Pro 2022 est une extension de la technologie d’affichage mini-LED à l’iPad Pro 11 pouces pour la première fois. Il s’agit de la technologie d’affichage qui est apparue pour la première fois sur l’iPad Pro 12,9 pouces en 2021.

En ce qui concerne la date de sortie, Apple est entré dans une cadence de sortie de nouveaux modèles d’iPad Pro au cours du premier semestre de l’année, généralement au printemps.

iPhone SE3

Passant à l’iPhone, le premier nouvel iPhone que nous attendons d’Apple en 2022 est un nouvel iPhone SE de troisième génération. Cet iPhone SE 3 devrait être similaire à l’iPhone SE actuel, mais avec l’ajout d’une puce A15 sur le côté et d’une connectivité 5G.

En fait, un analyste pense même que l’iPhone SE 3 avec 5G pourrait transformer un milliard d’utilisateurs d’Android en commutateurs.

Bien que des rumeurs aient suggéré qu’Apple travaille également sur une sorte d’iPhone SE Plus avec un écran plus grand, il n’est pas clair s’il sortira en 2022. L’iPhone SE 3, cependant, devrait arriver au cours du premier semestre de l’année. .

iPhone 14

Et, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l’iPhone 14. On dit que l’iPhone 14 est une refonte majeure de la gamme d’iPhone, l’analyste Ming-Chi Kuo prédisant que la gamme se composera de deux modèles de 6,1 pouces et de deux modèles de 6,7 pouces. modèles en pouces.

La gamme d’iPhone 2022 pourrait ressembler à ceci en termes de noms marketing : iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Kuo dit que l’iPhone 14 Max représentera le prix le plus bas jamais enregistré pour un grand iPhone de 6,7 pouces, potentiellement à environ 900 $.

Leaker Jon Prosser a également corroboré ces changements et a indiqué que l’iPhone 14 présentera un design similaire à celui de l’iPhone 4.

Pendant ce temps, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max devraient présenter un nouveau design de perforation. Si la conception perforée vous semble familière, c’est parce qu’elle est actuellement utilisée sur de nombreux produits phares Android haut de gamme. Il est logique qu’Apple adopte ce design avec l’iPhone 14, avec le « trou de perforation » abritant l’appareil photo actuellement situé dans l’encoche.

L’iPhone 14 inclura également des améliorations spectaculaires de la caméra frontale, selon Kuo. En ce qui concerne la caméra arrière, Kuo dit que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront mis à niveau vers 48 mégapixels, une augmentation par rapport au capteur de 12 mégapixels de l’iPhone 12.

La gamme iPhone 14 devrait être annoncée et publiée en septembre 2022.

Apple Watch série 8

La gamme Apple Watch devrait également être remaniée en 2022. Kuo a annoncé qu’Apple lancerait trois nouveaux modèles Apple Watch à l’automne 2022, dont une nouvelle Apple Watch série 8 haut de gamme, une nouvelle Apple Watch SE et le version sportive robuste dont on avait déjà parlé.

En termes de technologies de santé, l’Apple Watch Series 8 devrait ajouter un capteur de température corporelle, permettant un suivi supplémentaire de la santé et de la condition physique.

Malheureusement, nous attendons toujours plus de détails sur ce à quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 8 et des autres modèles à venir en 2022.

AirPods Pro 2

Last but not least, Apple prévoit également la sortie de nouveaux AirPods Pro de deuxième génération en 2022. Ces AirPods Pro 2 devraient mettre l’accent sur les technologies de suivi de la santé et de fitness, ainsi qu’un tout nouveau design. Le vice-président d’Apple, Kevin Lynch, a même évoqué la possibilité d’utiliser des AirPod pour « générer différentes données » pour la surveillance de la santé dans une interview en juin.

Bloomberg a signalé que les AirPods Pro de deuxième génération présenteront un design «plus compact» qui supprime la tige qui dépasse du bas des AirPods Pro. Cela pourrait être similaire aux boutons Amazon Echo, qui présentent un design sans tige qui est complètement rond et repose à l’intérieur de l’oreille de l’utilisateur.

Ces changements, cependant, ne sont pas garantis. Apple aurait rencontré des difficultés pour supprimer la tige AirPods Pro tout en incluant des fonctionnalités telles que le mode transparence, la puce H1 et les annulations de bruit. En tant que tel, Apple pourrait se contenter d’une refonte moins ambitieuse des AirPods Pro.

Autres possibilités

Ce ne sont là que les principaux nouveaux produits que nous attendons d’Apple en 2022. Il existe de nombreuses autres possibilités sur la table, notamment des mises à jour itératives des derniers MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, de nouveaux accessoires et bien plus encore.

Qu’avez-vous le plus hâte de voir d’Apple en 2022 ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

