Voici tout de la vitrine interactive de l’Annapurna ⋆ 10z viral

Annapurna Interactive n’est pas un grand fabricant de consoles, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas avoir sa propre présentation de type Direct. L’éditeur de petits jeux a organisé une vitrine le 29 juillet avec des tonnes de mises à jour sur ses jeux. Voici tout ce qui s’est passé dans la vitrine Annapurna Interactive du 29 juillet.

L’évasion artistique

L’évasion artistique est un voyage axé sur la musique de l’équipe australienne Beethoven et Dinosaur. Ce jeu précédemment annoncé a reçu une nouvelle bande-annonce, qui a révélé le casting. Il met en vedette des talents hollywoodiens comme Michael Johnston, Caroline Kinley, Mark Strong, Lena Heady, Carl Weathers et Jason Schwartzman. Il arrive sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam et sera également sur Game Pass le 9 septembre.

Blanc néon

Ce « FPS de speedrunning solo » précédemment annoncé appelé Blanc néon est conçu pour abandonner les armes afin d’accéder à plus de mouvements de parkour. Les joueurs incarnent un assassin mort alors qu’ils traversent les niveaux, tirent ou jettent des armes en cours de route. Ça vient de Ben Esposito, l’esprit derrière Comté de Donut.

Partenariat de boucle externe

L’âge du faucon développeur Outer Loop semble faire un jeu de skate sans nom avec Annapurna Interactif. Peu de choses ont été montrées sur le titre, mais il tentera de s’attaquer à “la culture immigrée qui grandit aux États-Unis”

Un bleu mémoire

Le nouveau jeu révélé pour Bleu Mémoire décrit le titre comme un « voyage dans les profondeurs de la mémoire ». Cette courte bande-annonce du studio taïwanais Cloisters montre un monde en 3D et 2D sur une mère et sa fille. Il arrive sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC via Steam et iOS à une date inconnue.

Partenariat Jessica Mak

Jessica Mak crée un nouveau jeu avec Annapurna Interactive et comme l’un de ses précédents jeux, Formes sonores, il s’articulera autour de la musique. Elle veut que ce soit une «expérience engageante, mais pas une expérience addictive».

Conteur

Conteur, comme son nom l’indique, permet aux joueurs de créer leur propre histoire en déplaçant les personnages. Les joueurs seront l’auteur de ce jeu 2D unique. Il arrive “bientôt” sur Nintendo Switch et PC via Steam. La démo est maintenant disponible sur Steam.

Cendre solaire

Cendre solaire, le titre PS4, PS5 et Epic Games Store précédemment révélé, vient de recevoir une bande-annonce rapide pour révéler sa date de sortie : le 26 octobre 2021.

Partenariat Ivy Road

Je suis ravi d’annoncer que @zusty, @C418 et moi avons lancé un nouveau studio de jeux vidéo appelé Ivy Road ! Nous travaillons avec @A_i sur un jeu non annoncé, et j’ai hâte de pouvoir enfin vous le montrer à tous. pic.twitter.com/N5j5BFv4rV – Davey Wreden (@HelloCakebread) 29 juillet 2021

Davey Wreden, qui a aidé à créer le bien-aimé Parabole de Stanley, et Karla Zimonja, co-créatrice de Rentrés chez eux et Tacoma, tous deux ont créé un studio appelé Ivy Road et travailleront avec Annapurna sur un “jeu non annoncé [they] je ne peux pas encore en parler. Daniel Rosenfeld, compositeur de Minecraft, fera également la musique.

Superficiel

Cette mise à jour du jeu de tir à la première personne unique Superficiel obtenu une nouvelle bande-annonce.

Le sans chemin

Titre de lancement PS5 de Giant Squid (qui était également sur Epic Games Store et PS4) Le sans chemin arrive maintenant sur Steam le 16 novembre.

Ce qu’il reste d’Edith Finch

Le titre narratif apprécié Ce qu’il reste d’Edith Finch est disponible sur iOS App Store le 16 août.

Je suis mort

Le jeu d’aventure puzzle bizarre Je suis mort sortira sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S le 9 août.

Mises à jour du Game Pass

Le jeu FMV de déduction bien reçu de Sam Barlow Dire des mensonges et casse-tête Gorogoa arrivent bientôt sur Game Pass.

Errer

Errer, le jeu de chat qui a été dévoilé lors de l’événement de révélation de la PS5 de Sony, a obtenu une présentation complète du gameplay. Les joueurs doivent utiliser l’environnement à leur avantage ainsi que les capacités du chat, eh bien, semblables à celles d’un chat. Le félin a également accès à un drone nommé B-12 (probablement du nom du studio BlueTwelve Studio) pour l’aider à communiquer avec les autres. Il y aura aussi des moments où le chat sera une proie ou un prédateur, selon les gadgets dont il dispose. Il arrivera sur PS4, PS5 et PC via Steam au début de 2022.

Partenariat sans code

Nous sommes très heureux de partir pour un voyage vraiment inattendu avec les gens adorables de @A_i !! Nous ne sommes pas encore tout à fait au stade de l’annonce du jeu, mais Jon ne ment pas – vous n’êtes pas prêts ! Vous pouvez regarder notre segment ci-dessous (mais toute la vitrine est pleine de génial!) https://t.co/RaR3ASXvGf — // 𝙽𝚘 𝙲𝚘𝚍𝚎 // (@_NoCode) 29 juillet 2021

Observation le développeur No Code travaille avec Annapurna sur son prochain titre sans nom. Le studio a doublé de taille pour créer ce jeu d’horreur.

Outer Wilds: Echos of the Eye

Le directeur créatif Alex Beachum a officiellement annoncé une nouvelle (et sa seule) extension pour Les Sauvages Extérieurs, qui a été divulgué en avril. Échos de l’oeil s’intégrera dans le monde et la narration du jeu sur PS4, Xbox One et PC le 28 septembre.