Voici tout sur Monero. En quoi est-il différent du Bitcoin et des autres crypto-monnaies?

Monero est une monnaie privée et protégée, et c’est une monnaie numérique open source envoyée en avril 2014 et qui en peu de temps a généré un intérêt extraordinaire parmi la région et les amateurs de crypto. L’avancement de cette crypto-monnaie est basé sur des cadeaux et est basé sur des mesures locales.

À la lumière des excellents systèmes de sécurité, Monero a créé une position quelque peu répugnante: elle a été liée à des tâches criminelles partout sur la planète. Bien que ce soit une excellente possibilité pour les échanges illégaux sans nom, la protection innée de Monero est également utile pour les dissidents des systèmes abusifs du monde entier. En janvier 2021, Monero avait une capitalisation boursière de 2,8 milliards de dollars et une valeur symbolique de 158,37 dollars chacun.

Comprendre la crypto-monnaie Monero

Monero (XMR) est une monnaie numérique de sécurité et open source qui a été expédiée en 2014. Elle est fabriquée et travaille sur l’idée. Ces blockchains, qui structurent l’innovation fondamentale derrière les normes monétaires avancées, sont des archives publiques des exercices des membres qui montrent chacun des échanges au sein de l’organisation.

La blockchain Monero est volontairement agencée pour être sombre. Il rend les subtilités de l’échange, similaires à la personnalité des expéditeurs et des bénéficiaires, et la mesure de chaque échange, inconnues en masquant les adresses utilisées par les membres.

Outre le secret, le cycle de fouille de Monero repose sur une idée populiste. C’est la règle selon laquelle tous les individus se rapprochent et méritent des libertés équivalentes. Leurs ingénieurs n’ont épargné aucune participation lorsqu’ils ont envoyé à Monero, cependant, ils ont parié sur les engagements et le soutien de la région pour accumuler de l’argent virtuel.

En quoi Monero est-il différent du Bitcoin et des autres crypto-monnaies?

Bitcoin est la monnaie numérique la plus connue disponible. Supprime une convention qui s’efforce de protéger le caractère du membre en utilisant des adresses de pseudonyme. Ces pseudo noms sont créés de manière aléatoire.

Cependant, cette méthodologie offre une protection limitée car les emplacements et les échanges Bitcoin sont inclus dans la blockchain, ce qui les ouvre à la communauté. En fait, même les adresses pseudonymes ne sont pas entièrement privées. Quelques entreprises menées par un membre après un certain temps peuvent se connecter à un emplacement similaire, permettant à d’autres de réaliser les modèles et l’identité du propriétaire de l’emplacement.

Un autre avantage de Monero par rapport au bitcoin est la fongibilité. Cela implique que deux unités de monnaie peuvent être généralement substituées sans distinction entre elles. Bien que deux billets de 1 $ soient équivalents en estimation, ils ne sont pas fongibles, car chacun porte un numéro chronique particulier. Fait intéressant, deux lingots d’or d’une once d’évaluation similaire sont consommables, car les deux sont de valeur comparable et ne véhiculent aucun aspect distinctif. En utilisant cette relation, un bitcoin est le dollar de 1 $, tandis qu’un Monero est cette pièce d’or.

Monero a une histoire commerciale indétectable, offrant à ses membres une organisation beaucoup plus sûre, où ils ne risquent pas que leurs unités soient détenues, refusées ou boycottées par d’autres.