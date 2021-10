Voici toutes les façons dont watchOS 8 et Series 7 indiquent une plus grande indépendance de l’iPhone … et ce qui manque encore

Alors que watchOS 8 semble être une légère mise à jour en surface, cela indique en fait des changements beaucoup plus importants qui sont probablement à venir. Une chose qui est devenue de plus en plus évidente, c’est qu’Apple se prépare à une plus grande indépendance vis-à-vis de l’iPhone. Ils apportent plusieurs modifications à la fois à watchOS 8 et à Apple Watch Series 7 qui rendent l’utilisation d’une Apple Watch indépendante meilleure que jamais.

Saisie de texte et affichages plus grands

Le premier et le plus évident changement est le nouveau clavier qu’Apple introduit sur la série 7. Ce n’est pas la première fois que vous pourrez taper sur une Apple Watch, Apple a déjà autorisé les développeurs tiers à créer leur propre clavier. applications. Malheureusement, ils n’ont pas été autorisés à apparaître dans d’autres applications, ce qui a conduit à des solutions de contournement dans des applications comme FlickType.

L’application évidente d’un clavier QWERTY complet sur la montre est la saisie de mots de passe, la rédaction de messages et d’e-mails plus longs et la réalisation de requêtes de recherche plus complexes. La montre ayant été un accessoire iPhone, il n’a jamais été vraiment nécessaire d’avoir un clavier complet. La dictée et le gribouillage ont fait le travail à la volée. Mais pour qu’Apple Watch devienne un appareil indépendant, il faut un clavier pour un assistant de configuration et des applications plus puissantes, qu’elles proviennent d’Apple ou d’autres développeurs.

Les écrans plus grands qui permettent un clavier QWERTY vraiment précis permettront sûrement de nombreuses autres choses qui peuvent aider à rendre la montre plus indépendante.

Apple a également amélioré la saisie de texte pour d’autres montres. Ils ont ajouté la possibilité de modifier le texte plus précisément, d’ajouter des caractères et des symboles au texte existant. En général, ils ont juste amélioré la saisie de texte à tous les niveaux.

Paramètres

Dans watchOS 8, Apple a peaufiné une tonne de ses propres applications de manière très subtile mais importante. L’application de paramètres, par exemple, a acquis la capacité de gérer un identifiant Apple. Vous pouvez désormais modifier vos informations de contact Apple ID, changer votre mot de passe, mettre à jour la connexion avec Apple, gérer les abonnements, gérer les appareils, etc. Pourquoi quelqu’un voudrait-il faire l’une de ces choses sur un petit écran, je ne sais pas. Ce que je sais, c’est qu’il s’agit d’ajouts nécessaires pour permettre à la Watch de vivre indépendamment de l’iPhone.

Photos & musique

Les applications de services telles que Photos et Musique ont reçu des mises à jour majeures dans la dernière version de watchOS. Photos a non seulement un tout nouveau design, mais il ressemble plus que jamais à l’application sur iPhone. Ce n’est plus seulement un médaillon pour les photos précieuses que vous voudrez peut-être plus sur votre poignet. C’est un client de photos à part entière.

L’application dispose de nouveaux modes d’affichage comme la grille en mosaïque qui a été popularisée sur iPhone. Les photos peuvent également faire apparaître des souvenirs et des faits saillants. L’indication la plus claire d’indépendance est peut-être que vous pouvez désormais partager des photos directement depuis l’application de la montre.

Comme les photos, la musique est désormais effectivement un client à part entière du service. Vous pouvez même partager des chansons, des listes de lecture, des albums et plus encore depuis votre montre par courrier et messages.

AccueilKit

Home a également reçu une mise à jour assez substantielle cette année. Avec watchOS 8, l’application Home fonctionne plus comme sur un iPhone. Au lancement, vous pouvez voir un aperçu des mises à jour de statut de divers appareils HomeKit dans toute votre maison. Il existe également un contrôle plus fin des pièces individuelles, des caméras et d’autres choses.

Il est plus facile de basculer entre différentes scènes et l’application peut même suggérer des actions pour différents appareils HomeKit en fonction de votre utilisation des autres.

Contacts

Une nouvelle application dans watchOS 8 est les contacts. Les contacts ont maintenant été libérés à partir de l’application Téléphone. Imaginez que votre montre ne soit plus couplée à un iPhone à l’avenir, où doivent aller les contacts ? Eh bien, il est fort probable que c’est la raison pour laquelle l’application Contacts existe.

Trouver mon

Find My a été divisé en une série d’applications différentes qui servent à des fins spécifiques. Il existe désormais des applications dédiées pour trouver vos appareils, trouver des choses et trouver mes amis. Vous pouvez désormais voir n’importe quoi et n’importe qui qui s’intègre au réseau Find My amélioré sur votre poignet.

Des astuces

Tips n’est en aucun cas une application bien-aimée. La plupart des gens le suppriment probablement de leurs appareils. Mais lorsque vous le considérez dans le contexte de l’indépendance de l’iPhone, cela a beaucoup de sens. Afin d’apprendre aux nouveaux propriétaires d’Apple Watch à utiliser leur appareil, Apple utilise généralement des astuces sur l’iPhone couplé. Désormais, avec watchOS 8, Apple vous permet d’en savoir plus sur votre montre directement sur la montre elle-même.

Applications iMessage

Bien qu’il n’y ait actuellement que 5 applications iMessage sur l’Apple Watch avec watchOS 8, il existe désormais une infrastructure permettant aux développeurs d’intégrer leurs applications dans l’application Messages. L’une des principales nouvelles fonctionnalités de Messages dans watchOS 8 est l’ajout de l’application GIFs iMessage qui vous permet de rechercher et d’envoyer des GIF de réaction. Apple a également inclus des applications iMessage dédiées pour Apple Pay Cash, des enregistrements vocaux, une touche numérique et Memoji.

Jumelage

Quelque chose qui n’est pas nécessairement confirmé mais qui semble être le cas, c’est que les montres peuvent plus facilement passer d’un iPhone connecté à l’autre. Comme j’ai entendu des histoires sur des amis qui installaient de nouveaux iPhones, ils ont dit qu’il était impeccablement facile de faire fonctionner leur montre sur leurs nouveaux téléphones. En fait, ils n’avaient presque rien à faire. Avec le transfert d’appareil à appareil, cela a juste fonctionné. Si la montre peut désormais passer d’un appareil connecté à l’autre de manière sécurisée et efficace, elle peut probablement le faire entre n’importe quel appareil connecté à un identifiant Apple particulier. Une Apple Watch indépendante peut vouloir se connecter à votre Mac ou iPad. S’il pouvait passer d’un appareil à l’autre, ce ne serait plus un accessoire pour iPhone et cela ouvrirait la porte aux utilisateurs d’Android.

Qu’est-ce qui manque ?

Maintenant, il manque encore quelques éléments importants qui, je parie, pourraient apparaître dans watchOS 9, au moins pour la série 7 et ses écrans plus grands. La première chose qui manque, c’est Safari. Ouais je sais, qui veut naviguer sur son poignet ? Eh bien, si vous voulez rendre la montre indépendante, elle a besoin d’un navigateur Web complet. Pas un qui passe toujours par défaut à la vue lecteur lorsque vous appuyez sur un lien dans Messages. L’interface utilisateur a déjà été conçue, elle a juste besoin d’une application autonome. Une autre chose est un bon gestionnaire de mots de passe. Le trousseau iCloud est absent de la montre, donc si les applications doivent permettre aux utilisateurs de se connecter à des applications sur la montre elle-même, cela doit être ajouté.

