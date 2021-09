Voici toutes les meilleures valeurs d’échange d’Apple Watch après le lancement de la série 7

Au cas où vous l’auriez manqué, l’Apple Watch Series 7 est arrivée, et même si ce n’est peut-être pas la refonte que tout le monde attendait, c’est toujours une mise à niveau digne pour beaucoup ! Nous essayons toujours de vous tenir au courant de toutes les meilleures offres d’échange d’iPhone, d’iPad et de MacBook chaque mois, et voici ce que nous trouvons pour les valeurs d’échange pour Apple Watch Series 1 à 6 à la suite de l’annonce.

La mise à niveau de votre Apple Watch peut être un peu compliquée si vous devez abandonner un modèle plus ancien ! Il y a beaucoup de questions : Voulez-vous le vendre vous-même ? L’échanger avec un service tiers ? L’échanger avec Apple ? Nous vous aiderons à démystifier le processus. D’une part, vous pouvez consulter notre guide d’échange pour l’Apple Watch, qui présente toutes vos options de base pour la vente/l’échange de votre appareil et la mise à niveau.

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

Si, comme beaucoup, vous décidez que l’échange de votre appareil contre une carte-cadeau Apple ou de l’argent sera le meilleur mélange de commodité et de valeur, nous avons compilé ci-dessous certaines des meilleures valeurs d’échange que nous ayons trouvées sur le Web. . Ce sont tous des sites que nous utiliserions nous-mêmes, et vous pouvez cliquer sur l’un des liens ci-dessous pour en savoir plus sur les échanges en cours à chaque destination d’échange respective.

Offres spéciales et codes de réduction pour les lecteurs .

Pour un temps limité, obtenez 10 % supplémentaires via Decluttr (max 30 $) avec code 9TO5MAC (valable jusqu’au 31/12/21)

Pour un temps limité, obtenez 20 $ supplémentaires via MyPhones Unlimited avec code 9TO5MAC (valable jusqu’au 31/09/21)

Meilleures valeurs d’échange de l’Apple Watch Series 6

MyPhones via . : 130 $ cash (aluminium, 40mm, GPS, bon) MyPhones via . 150 $ cash (aluminium, 40mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 150 $ cash (aluminium, 44mm, GPS, bon) MyPhones via . 200 $ cash (aluminium, 44mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 160 $ cash (acier inoxydable, 40mm, GPS, bon) MyPhones via . 180 $ cash (inox, 40mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 180 $ cash (acier inoxydable, 44mm, GPS, bon) MyPhones via . 230 $ cash (acier inoxydable, 44mm, GPS + cellulaire, bon) 189 $ cash (tous les boîtiers GPS en aluminium, 40mm, bon) 202 $ espèces (tous les boîtiers en aluminium GPS + cellulaire, 40 mm, bon) 205 $ cash (tous les boîtiers en aluminium GPS, 44mm, bon) 215 $ espèces (tous les boîtiers en aluminium GPS + cellulaire, 44 mm, bon) 285 $ cash (tous les boîtiers GPS + cellulaires en acier inoxydable, 40 mm, bon) 315 $ espèces (tous les boîtiers GPS + cellulaires en acier inoxydable, 44 mm, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’Apple Watch Series 5

MyPhones via . : 70 $ cash (aluminium, 40mm, GPS, bon) MyPhones via . 90 $ cash (aluminium, 40mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 90 $ cash (aluminium, 44mm, GPS, bon) MyPhones via . 110 $ cash (aluminium, 44mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 90 $ cash (acier inoxydable, 40mm, GPS, bon) MyPhones via . 110 $ cash (inox, 40mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 110 $ cash (acier inoxydable, 44mm, GPS, bon) MyPhones via . 130 $ cash (acier inoxydable, 44 mm, GPS + cellulaire, bon) Apple Trade-In : Jusqu’à 185 $ Carte-cadeau Apple (tous les cas, bon) 165 $ caisse (GPS alu gris, 40mm, bon) 167 $ cash (GPS alu gris + cellulaire, 40mm, bon) 167 $ cash (GPS alu gris, 44mm, bon) 167 $ cash (GPS alu gris + cellulaire, 44mm, bon) 168 $ cash (tous les boîtiers en titane GPS + cellulaire, 40 mm, bon) 170 $ espèces (tous les boîtiers GPS + en titane cellulaire, 44 mm, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’Apple Watch Series 4

MyPhones via . : 60 $ cash (aluminium, 40mm, GPS, bon) MyPhones via . 80 $ cash (aluminium, 40mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 80 $ cash (aluminium, 44mm, GPS, bon) MyPhones via . 100 $ cash (aluminium, 44mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 80 $ cash (acier inoxydable, 40mm, GPS, bon) MyPhones via . 100 $ cash (inox, 40mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 100 $ cash (acier inoxydable, 44mm, GPS, bon) MyPhones via . 120 $ cash (acier inoxydable, 44 mm, GPS + cellulaire, bon) Apple Trade-In : Jusqu’à 110 $ Carte-cadeau Apple (tous les cas, bon) 101 $ cash (tous les boîtiers GPS en aluminium, 40mm, bon) 105 $ espèces (tous les boîtiers en aluminium GPS + cellulaire, 40 mm, bon) 105 $ cash (tous les boîtiers en aluminium GPS, 44mm, bon) 108 $ espèces (tous les boîtiers en aluminium GPS + cellulaire, 44 mm, bon) 103 $ cash (tous les boîtiers GPS en acier inoxydable, 40 mm, bon) 103 $ cash (tous les boîtiers GPS + cellulaires en acier inoxydable, 40 mm, bon) 105 $ cash (tous les boîtiers GPS en acier inoxydable, 44 mm, bon) 111 $ espèces (tous les boîtiers GPS + cellulaires en acier inoxydable, 44 mm, bon)

Meilleures valeurs d’échange d’Apple Watch Series 3

MyPhones via . : 30 $ cash (aluminium, 38mm, GPS, bon) MyPhones via . 40 $ cash (aluminium, 38mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 40 $ cash (aluminium, 42mm, GPS, bon) MyPhones via . 50 $ cash (aluminium, 42mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 50 $ cash (acier inoxydable, 38mm, GPS, bon) MyPhones via . 60 $ cash (inox, 38mm, GPS + cellulaire, bon) MyPhones via . : 60 $ cash (acier inoxydable, 42mm, GPS, bon) MyPhones via . 70 $ cash (acier inoxydable, 42 mm, GPS + cellulaire, bon) Apple Trade-In : Jusqu’à 70 $ Carte-cadeau Apple (tous les cas, bon) 63 $ cash (tous les boîtiers GPS en aluminium, 38mm, bon) 72 $ espèces (tous les boîtiers en aluminium GPS + cellulaire, 38 mm, bon) 65 $ cash (tous les boîtiers GPS en aluminium, 42mm, bon) 74 $ cash (tous les boîtiers en aluminium GPS + cellulaire, 42 mm, bon) 74 $ cash (tous les boîtiers GPS + cellulaires en acier inoxydable, 38 mm, bon) 75 $ espèces (tous les boîtiers GPS + cellulaires en acier inoxydable, 42 mm, bon)

Meilleures valeurs d’échange d’Apple Watch Series 2

MyPhones via . : 20 $ espèces (aluminium, 38 mm, bon) MyPhones via . 30 $ cash (aluminium, 42mm, bon) MyPhones via . : 30 $ cash (acier inoxydable, 38mm, bon) MyPhones via . 40 $ cash (acier inoxydable, 42 mm, bon) Apple Trade-In : Jusqu’à 25 $ Carte-cadeau Apple (tous les cas, bon) 38,25 $ cash (tous les boîtiers en aluminium, 38mm, bon) 46,80 $ cash (tous les boîtiers en aluminium, 42mm, bon) 38,25 $ cash (tous les boîtiers en acier inoxydable, 38 mm, bon) 46,80 $ cash (tous les boîtiers en acier inoxydable, 42 mm, bon) 33,50 $ cash (céramique, 38mm, bon) 46,80 $ cash (céramique, 42mm, bon)

Meilleures valeurs d’échange de l’Apple Watch Series 1

MyPhones via . : 15 $ espèces (aluminium, 38 mm, bon) MyPhones via . 20 $ en espèces (aluminium, 42 mm, bon) Apple Trade-In : Jusqu’à 10 $ Carte-cadeau Apple (tous les cas, bon) 19 $ cash (acier inoxydable argenté, 38mm, bon) 19 $ cash (acier inoxydable argenté, 42mm, bon) 19 $ cash (acier inoxydable noir, 38mm, bon) 19 $ cash (acier inoxydable noir, 42mm, bon)

Comment préparer votre appareil pour l’échange ?

Si vous vous interrogez sur le processus de préparation de votre Apple Watch pour l’échange ou la sauvegarde de vos données, etc., vous pouvez également consulter le guide d’Apple à ce sujet.

Échanger d’autres appareils comme l’iPhone et l’iPad ?

N’oubliez pas les autres appareils dont vous disposez et qui peuvent vous aider à payer le solde de ce nouveau téléphone ! Consultez nos guides pour iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook et même vos AirPod pour vous aider à payer votre nouveau téléphone !

Si vous avez un appareil plus ancien qui n’est pas un appareil Apple, vous pouvez également consulter notre récapitulatif des meilleures valeurs d’échange sur 9to5Google – vous y trouverez des valeurs d’échange pour les appareils Samsung Galaxy et Pixel que vous pourriez vouloir à vendre pour aider à payer votre Apple Watch Series 7.

En savoir plus sur la nouvelle Apple Watch Series 7 :

N’oubliez pas de consulter les guides suivants pour obtenir des informations plus détaillées sur les options d’échange de votre appareil :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :