Voici toutes les nouveautés de l’application Apple Music avec iOS 15

iOS 15 est là. Contrairement à d’autres années, Apple Music n’a pas reçu de refonte ou une poignée de nouveaux ajustements sur son application avec cette nouvelle version du système d’exploitation iPhone. Cependant, Apple crée une intégration plus large avec l’application Musique sur iOS 15. Voici les nouveautés.

Apple n’a pas attendu iOS 15 pour introduire Lossless et Dolby Atmos avec prise en charge Spatial Audio d’Apple Music. Au lieu de cela, ces fonctionnalités ont été lancées à tout le monde le même jour que la keynote de la WWDC 2021 avec iOS 14.6.

L’une des rares différences pour les utilisateurs d’iOS 15 est que les chansons non-Dolby Atmos reçoivent une nouvelle option appelée “Spatialize Stereo”, qui simule Spatial Audio. Il ne sera disponible que pour les utilisateurs d’AirPods Pro et d’AirPods Max, et vous devez choisir manuellement ce paramètre dans le Centre de contrôle, en appuyant longuement sur l’onglet audio AirPods, puis en sélectionnant “Spatialiser la stéréo”.

En dehors de cela, Apple Music est de plus en plus intégré au système iOS 15, y compris une intégration plus poussée avec Messages, les appels FaceTime et l’application Photos. Voici tout ce qui est nouveau :

Partagé avec vous: Dans l’onglet “Écouter maintenant” sur Apple Music, il y a une nouvelle section “Partagé avec vous”. C’est l’endroit où vous trouverez la musique partagée par des amis à partir de l’application Messages sur iOS 15. Cela fonctionnera également sur Safari, Podcasts et l’application Apple TV, par exemple.

Souvenirs en photos : Les abonnés Apple Music peuvent ajouter n’importe laquelle des 70 millions de chansons de la bibliothèque pour en profiter sur leurs appareils tout en créant de nouveaux souvenirs. Cette fonctionnalité de l’application Photo combine également des suggestions de chansons personnalisées avec votre musique goûtée et ce qu’il y a dans vos photos et vidéos. Les suggestions de chansons peuvent même recommander des chansons qui étaient populaires à l’époque et à l’emplacement du souvenir, des chansons que vous avez écoutées en voyageant ou une chanson de l’artiste que vous avez vue pour un souvenir de concert.

Partage Siri : Partagez des éléments à l’écran comme le contenu d’Apple Music. Dites simplement « Envoyez ceci à Vivek » et Siri l’enverra. Si l’élément ne peut pas être partagé, Siri proposera d’envoyer une capture d’écran à la place.

Spatial Audio avec suivi dynamique de la tête: Les auditeurs avec AirPods Pro et AirPods Max peuvent désormais vivre une expérience encore plus immersive de la musique Dolby Atmos avec le suivi dynamique de la tête d’Apple.

Découvrez notre couverture iOS 15 :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :