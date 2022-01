Voici toutes les nouvelles émissions et films DC qui sortiront en 2022

2021 a été une année calme pour DC Extended Universe. Alors que Marvel produisait une tonne de films et d’émissions, DC n’a sorti qu’un seul nouveau film. The Suicide Squad de James Gunn était le seul film de DC Films à sortir en salles en 2021. À part cela, Warner Bros. a finalement sorti Justice League de Zack Snyder sur HBO Max, tandis qu’un certain nombre d’actions en direct et d’émissions animées de DC ont poursuivi leur diffusion. 2021 est maintenant terminé, mais DC a de nombreuses nouvelles émissions et films en réserve pour 2022.

Nouveaux films DC à venir en 2022

Le Batman | 4 mars 2022

Une fois de plus, un nouvel acteur entre dans le batsuit pour jouer à Batman en 2022. Robert Pattinson prend la place de Ben Affleck cette fois-ci dans Matt Reeves Le Batman, qui sortira en salles le 4 mars.

C’est un autre redémarrage, alors ne vous attendez pas à ce que l’histoire suive ce qui s’est passé dans les films DC de Zack Snyder. Le film explorera plutôt une période antérieure de la vie de Batman dans la lutte contre le crime, avec le Riddler (Paul Dano) et le Pingouin (Colin Farrell) prêts à affronter Bruce Wayne. Selon IMDb, The Batman est en fait le film le plus attendu de 2022, battant l’ardoise de Marvel.

DC Ligue des Super-Animaux de compagnie | 22 mai 2022

Qui sauve la Justice League quand elle a des ennuis ? Un tas d’animaux de compagnie surpuissants, évidemment. Rencontrez la DC League of Super-Pets. Après que Lex Luthor ait capturé son propriétaire, le chien de compagnie de Superman, Krypto (Dwayne Johnson) forme une équipe avec un groupe d’animaux de compagnie surpuissants. Le casting comprend également Kevin Hart, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, John Krasinski et Marc Maron.

Adam noir | 29 juillet 2022

Dwayne Johnson double dans le DCEU cette année, car il jouera également le rôle de Black Adam en juillet. Nous ne savons toujours pas grand-chose de ce film, mais Black Adam deviendra l’ennemi juré de Shazam. Les deux s’affronteront inévitablement dans un futur film, mais cela servira d’histoire d’origine à Adam.

L’éclair | 4 novembre 2022

Le Snyderverse est peut-être mort, mais sa Justice League bat toujours son plein. Ezra Miller reprend son rôle de Barry Allen (alias The Flash) dans ce film solo de 2022. Dans The Flash, Barry va voyager dans le temps pour arrêter le meurtre de sa mère. En chemin, il rencontrera le Batman de Michael Keaton des films de Tim Burton. Ben Affleck reviendra également pour ce qui pourrait être sa dernière fois dans le rôle.

Aquaman et le royaume perdu | 16 décembre 2022

En parlant de Justice League, Aquaman (Jason Momoa) revient bientôt également dans une suite cet hiver. Aquaman et le royaume perdu est une suite du film de 2018, et sera à nouveau réalisé par James Wan. Dolph Lundgren, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman et Yahya Abdul-Mateen II reprennent également tous leurs rôles. Les nouveaux arrivants incluent Vincent Regan dans le rôle d’Atlan, Jani Zhao dans le rôle de Stingray et Indya Moore dans le rôle de Karshon. Ce sera le dernier film DCEU de 2022.

De nouvelles émissions DC sortiront en 2022

pacificateur | 13 janvier 2022

L’année dernière, James Gunn a redémarré avec succès Suicide Squad dans The Suicide Squad.

En janvier, son redémarrage a des retombées sur HBO Max alors que John Cena revêt à nouveau le casque de Peacemaker. La série devrait explorer les origines de Peacemaker et nous expliquer ce qui s’est passé après la fin de The Suicide Squad.

Les spectacles de DC reviennent en 2022

Batwoman (saison 2) | La CW | 11 janvier 2022

Légendes de demain (saison 7) | 11 janvier 2022

Superman et Lois (saison 2) | La CW | 11 janvier 2022

Le Flash (saison 8) | La CW | 9 mars 2022

DC Super Hero Girls (saison 2) | Réseau de dessins animés | À déterminer 2022

Doom Patrol (saison 4) | HBO Max | À déterminer 2022

Harley Quinn (saison 3) | HBO Max | À déterminer 2022

Pennyworth (saison 3) | HBO Max | À déterminer 2022

Stargirl (saison 3) | La CW | À déterminer 2022

Teen Titans Go! (saison 7) | Réseau de dessins animés | À déterminer 2022

Titans (saison 4) | HBO Max | À déterminer 2022

Jeune justice (saison 4) | HBO Max | À déterminer 2022

Les fans de DC ont clairement de quoi s’attendre en 2022. Aussi calme qu’ait été 2021, cette année, les projets seront l’un des plus occupés que l’univers étendu de DC ait jamais vu.