Voici toutes les nouvelles fonctionnalités les plus excitantes de l’iPhone 13 annoncées par Apple

Fans d’Apple, l’attente est enfin terminée. Après plus d’un an de fuites et de rumeurs, Apple a dévoilé mardi sa nouvelle gamme de smartphones iPhone 13. L’iPhone 13 mini, l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont désormais tous enregistrés. L’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 sont également désormais officiels. Tout mystère qui restait a disparu, même s’il n’y avait plus beaucoup de mystère à ce stade. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les détails entourant la série iPhone 13 ont commencé à fuir il y a plus d’un an. Depuis lors, nous avons vu tellement de fonctionnalités différentes de l’iPhone 13 fuir encore et encore. Nous avions également vu la conception mise à jour de l’iPhone 13 d’Apple fuir plusieurs fois, comme prévu.

Bien sûr, il va sans dire que les fuites et les rumeurs ne brossent jamais un tableau complet. Le produit fini d’Apple est toujours beaucoup plus raffiné que les rendus que nous voyons à l’avance. En plus de cela, il y a généralement quelques grosses surprises en réserve qu’Apple parvient à garder secrètes. Était-ce le cas avec l’iPhone 13 qui vient d’être dévoilé lors de l’événement California Streaming d’Apple ? Pourrait-il rester des fonctionnalités secrètes de l’iPhone 13 que nous ne connaissions pas déjà ? Dans ce tour d’horizon, nous allons vous montrer toutes les nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes des modèles iPhone 13 et iPhone 13 Pro d’Apple.

Les meilleures nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 13 d’Apple

Source de l’image : Pomme

Nouveau design d’iPhone

Le design de l’iPhone 13 d’Apple est en grande partie le même, mais il existe deux différences clés. Tout d’abord, les objectifs des appareils photo de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini sont disposés en diagonale. Et deuxièmement, l’encoche sur le devant est plus petite.

De nouvelles couleurs

Les nouveaux iPhone 13 et iPhone 14 mini d’Apple sont disponibles en rose, bleu, minuit, lumière des étoiles et PRODUIT (ROUGE).

Batterie plus grosse

Apple n’a pas précisé la taille de la batterie, mais cela a confirmé que les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 mini ont des batteries plus grosses. L’iPhone 13 mini durera 1,5 heure de plus que le 12 mini par charge. Pendant ce temps, la batterie de l’iPhone 13 dure en moyenne 2,5 heures de plus que son prédécesseur.

Nouvel affichage

Les nouveaux modèles d’iPhone d’Apple ont un écran Super Retina XDR 28% plus lumineux.

SoC bionique A15

Le nouveau A15 Bionic dispose d’un processeur à 6 cœurs avec deux cœurs hautes performances et quatre cœurs haute efficacité. Apple affirme qu’il est jusqu’à 50 % plus rapide que la concurrence leader. Il existe également un processeur graphique à 4 cœurs avec des graphismes jusqu’à 30 % plus rapides que les principaux concurrents. Il y a aussi un nouveau moteur d’affichage, deux fois le cache système et un nouvel encodeur vidéo ainsi qu’un nouveau décodeur.

Nouvel appareil photo

Les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 mini d’Apple ont des caméras considérablement améliorées à l’arrière. En fait, le nouveau capteur principal est l’appareil photo le plus avancé d’Apple jamais inclus dans un iPhone de modèle de base. Il s’agit d’un nouveau capteur de 1,7 um avec une ouverture f/1,6 qui laisse entrer 47 % de lumière en plus, un objectif à 7 éléments et 100 % de pixels de mise au point en plus. Les iPhone 13 et 13 mini bénéficient également d’un OIS à déplacement de capteur.

Mode cinématique

Apple vient de mettre l’accent sur le rack sur l’iPhone ! Le nouveau mode cinématique de l’appareil photo offre des effets de zoom et de mise au point améliorés qui ne ressemblent à rien de ce que vous avez vu auparavant sur un smartphone. Les transitions de mise au point se produisent automatiquement, même lorsqu’un nouveau sujet entre dans le cadre. Ce n’est que la pointe de l’iceberg.

5G plus rapide

Apple ajoute davantage de partenaires opérateurs 5G et une technologie 5G plus rapide à l’iPhone 13 et à l’iPhone 13 mini.

Plus de stockage

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini d’Apple commencent désormais avec 128 Go de stockage aux mêmes prix. Le niveau intermédiaire est désormais de 256 Go et 512 Go de stockage sont disponibles pour la première fois.

Apprenez-en plus dans notre précédente couverture iPhone 13 et iPhone 13 mini.

Les nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes de l’iPhone 13 Pro

Source de l’image : Apple Inc.

En plus de toutes les nouvelles fonctionnalités énumérées ci-dessus pour l’iPhone 13 et 13 mini, la gamme iPhone 13 Pro d’Apple bénéficie d’encore plus de nouvelles fonctionnalités :

Nouveau design

Apple utilise désormais de l’acier inoxydable de qualité chirurgicale avec des finitions personnalisées spéciales sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Et l’encoche est 20% plus petite !

De nouvelles couleurs

Les iPhones Pro d’Apple sont désormais disponibles en graphite, argent, or et bleu Sierra.

SoC bionique A15

Les iPhone 13 Pro et Pro Max d’Apple sont livrés avec le même processeur mis à niveau que les iPhone 13 et 13 mini… en quelque sorte. Cependant, l’A15 Bionic des modèles Pro a des graphismes encore meilleurs. Il obtient un GPU à 5 cœurs avec des performances graphiques jusqu’à 50 % plus rapides par rapport à l’amélioration de 30 % sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini.

Promotion

Apple a finalement apporté ProMotion à l’écran Super Retina XDR sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. Il offre un taux de rafraîchissement qui s’ajuste dynamiquement de 10 Hz à 120 Hz en fonction des besoins du téléphone à un moment donné. En conséquence, vous obtenez une meilleure efficacité lors de la lecture de texte, et une meilleure fluidité lorsqu’il y a beaucoup de mouvement à l’écran. Il offre une entrée plus réactive, des graphismes plus fluides et un meilleur gameplay tout en jouant à des jeux vidéo.

Nouvel appareil photo

Les nouveaux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max d’Apple ont une nouvelle caméra arrière à triple objectif IN. SAIN. Lisez tout à ce sujet dans notre précédente couverture iPhone 13 Pro.

Vie de la batterie

L’iPhone 13 Pro bénéficie d’une autonomie supplémentaire de 1,5 heure par rapport au 12 Pro. Pendant ce temps, l’iPhone 13 Pro Max dure 2,5 heures supplémentaires par rapport à l’iPhone 12 Pro Max.

Plus de stockage

La nouvelle gamme iPhone 13 Pro obtient pour la première fois une option de stockage de 1 To. Ce sera un nouveau quatrième niveau de tarification qui s’ajoutera aux trois anciens niveaux de stockage.