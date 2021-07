Voici trois ventes Dell XPS 13 qui font d’excellentes affaires sur les ordinateurs portables pour la rentrée

Nous avons trouvé trois machines Dell XPS 13 absolument stellaires en vente ce week-end sur le site officiel de Dell qui sont parfaites si vous recherchez une offre d’ordinateur portable de retour à l’école.

À partir de 749,99 $ et 849,99 $ pour le modèle 2019 mis à jour, vous trouverez une belle petite économie supplémentaire en utilisant le code 50off499 à la caisse. Bien que ces deux-là soient dotés du châssis légèrement plus ancien, ils restent de superbes pièces de kit et proposent au choix un processeur Intel Core i5 ou i7 de 11e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Si vous recherchez le tout dernier modèle, vous en trouverez également un en vente pour seulement 899 $ (au lieu de 1 169,99 $) après avoir utilisé le code 100off999 à la caisse. Cette machine particulière est dotée du même Intel Core i5 de 11e génération, de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD que le modèle de base déjà présenté, mais a une conception améliorée avec un écran sans lunette absolument époustouflant.

Nous recommandons le Dell XPS 13 à tous ceux qui recherchent des offres d’ordinateurs portables pendant la période des soldes de rentrée, notamment parce qu’ils sont non seulement puissants, beaux, mais aussi très bien construits et très légers. Étant un ultrabook de 13,3 pouces, ils sont parfaits pour aller en classe ou pour travailler de manière fiable dans un café, mais suffisamment petits pour être jetés à l’arrière de votre sac à dos lorsque vous devez vous déplacer (remarque, ne jetez pas réellement votre portable).

Bien sûr, ce sont des machines à prix assez élevé, mais vous en avez vraiment pour votre argent ici et nous les avons toujours très bien notés dans notre meilleur guide d’achat d’ordinateurs portables. Si vous souhaitez voir des options moins chères, nous vous recommandons de consulter notre page des meilleures offres d’ordinateurs portables bon marché. En dehors des États-Unis? Consultez les meilleures offres Dell XPS 13 dans votre région ci-dessous.

Offres Dell XPS 13 ce week-end

Dell XPS 13 : 949,99 $ 749,99 $ chez Dell

Utilisez le code : 50off499 à la caisse pour faire baisser encore plus le prix de cet excellent modèle de base Dell XPS 13. Nous disons de base, mais ce modèle dispose toujours d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération, de 8 Go de RAM et de 256 Go de SSD pour l’aider à passer à travers des applications intensives pendant quelques années. Si vous recherchez un ultrabook Windows à faible coût, celui-ci est une bonne option.Voir l’offre

Dell XPS 13 : 1 099,99 $ 849,99 $ chez Dell

Utilisez le code : 50off499 à la caisse, obtenez la même réduction de prix effrontée sur ce Dell XPS 13 mis à niveau déjà à prix réduit. Bien que celui-ci présente toujours cet ancien design (celui avec les lunettes), c’est de loin la machine la plus puissante de notre liste. Pour cet argent supplémentaire, vous obtiendrez un Intel Core i7 de 11e génération sous le capot de celui-ci avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, ce qui en fait le meilleur choix si vous êtes vraiment un utilisateur expérimenté tous les jours.Voir l’offre

Dell XPS 13 (2021) : 1 169,99 $ 899,99 $ chez Dell

Utilisez le code : 100off999 à la caisse pour réduire de 100 $ le prix de vente de ce superbe dernier modèle Dell XPS 13 cette semaine dans la boutique officielle Dell. Avec un processeur Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, ce n’est pas la machine la plus puissante de notre liste d’offres d’ordinateurs portables, mais elle présente le dernier design – un qui a un bord sans lunette absolument magnifique – écran à bord.Voir l’offre

