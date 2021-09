Voici un aperçu de la série “The Last Of Us” de HBO

La série The Last Of Us de HBO est en production depuis un certain temps et nous avons finalement eu la chance de la voir dimanche. Plus précisément, à quoi ressembleront les acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey en tant que Joel et Ellie, respectivement.

Au cours de Last Of Us Day, un événement annuel où le développeur Naughty Dog reconnaît les fans de sa série de jeux vidéo à succès, une image de l’adaptation de HBO a fait surface. Pedro Pascal, star de la série, a partagé une photo de lui et de Bella Ramsey dans le personnage pour marquer l’occasion – et cela ressemble bien à The Last Of Us. Même s’il n’y a pas grand-chose à faire car les deux acteurs tournent le dos à la caméra. Mais reste!

Découvrez la photo par vous-même ci-dessous.

“Je t’ai eu, petite fille.” L’adaptation @HBO de #TheLastofUs est en production @PlayStation @Naughty_Dog #TLOUDay #HappyBirthdayJoel pic.twitter.com/hhRz8Yq345 – Pedro Pascal il/lui (@PedroPascal1) 27 septembre 2021

Les adaptations de jeux vidéo ont la mauvaise habitude de s’avérer, eh bien, assez affreuses. Cependant, la série The Last Of Us de HBO a plusieurs noms attachés pour s’assurer que cela se passe bien. À savoir Neil Druckman, coprésident, scénariste et directeur créatif de Naughty Dog sur The Last Of Us et The Last Of Us : Part II. Druckman est scénariste et producteur exécutif de la série HBO, avec le créateur de Tchernobyl Craig Mazin. Donc, si rien d’autre, il y a des tas de gens talentueux qui travaillent là-dessus !

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

