Voici un aperçu de quelques séquences de gameplay de Forza Horizon 5

Par Dom Peppiatt

27 juillet 2021 11:07 GMT

Développeur Jeux d’aire de jeux a lancé de nouvelles images de son dernier jeu, Forza Horizon 5, montrant à quoi ressembleront les courses dans son nouveau cadre mexicain.

Si vous êtes curieux de connaître Forza Horizon 5 et ce que Playground Games nous prépare dans la nouvelle maison du jeu au Mexique, ne vous demandez plus : une nouvelle vidéo dédiée aux développeurs a été réalisée en direct, et elle montre quelques-uns des les biomes du jeu ainsi qu’une course complète (il y aura 11 biomes au total).

Dans le dernier épisode de l’émission YouTube de Forza, Let’s ¡Go !, vous pouvez voir certains des chemins de terre sur lesquels vous allez courir céder la place à une jungle riche et luxuriante, avec des reflets en temps réel de l’eau stagnante montrant vraiment comment impressionnant les graphiques nouvellement mis à niveau sont.

L’une des idées les plus intéressantes est de savoir comment le film Predator – qui a été tourné dans les jungles du Mexique – a inspiré la façon dont les développeurs ont assemblé certains des biomes. Assurez-vous simplement de ne pas trop vous concentrer sur les arbres lorsque vous conduisez, sinon vous serez dans un sacré accrochage.

Regardez la vidéo ci-dessous.

Regarder sur YouTube

La franchise Forza devrait connaître une année chargée. En plus de Forza Horizon 5, Forza 8 a désormais l’inscription ouverte pour le test bêta fermé. Nous avons également récemment entendu comment le dernier opus de la série Forza Horizon prévoit d’utiliser le lancer de rayons pour l’audio.

Forza Horizon 5 sortira le 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez mettre la main sur le jeu plus tôt, les éditions Deluxe et Premium offrent un accès anticipé sur 5 novembre 2021.

Ces éditions offrent aux fans ultimes de Forza 4 jours supplémentaires de plaisir avant les acheteurs standard.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.