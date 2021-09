Voici un aperçu de tout le gameplay de Dead Space que nous avons vu jusqu’à présent

Plus tôt dans la semaine, nous avons eu un aperçu rapide d’une toute première version de EAest à venir Espace mort remake lors d’un livestream assez peu conventionnel. Grâce à la manière dont la présentation a été menée, nous n’avons pas vu beaucoup de gameplay en une seule fois.

Mais ne vous inquiétez pas. Si vous n’avez pas le temps de discuter du jeu et d’attendre que ces petits éclairs de gameplay se présentent à vous, il y a une meilleure option : vous pouvez regarder un supercut de tout le gameplay montré jusqu’à présent tricotés ensemble par le compte Youtube Punish.

Découvrez-le ci-dessous.

Vous pouvez voir sur la vidéo que le jeu ne sera pas un simple remake 1:1 de l’original. Au lieu de cela, les gens d’EA Motive modifient certains aspects pour être plus modernes. Motive a précédemment déclaré que le remake conserverait des similitudes avec l’original, mais qu’il «supprimerait» également les idées datées.

Lors de la présentation, il a été confirmé que Clarke parlerait dans Dead Space au lieu de rester silencieux comme dans l’original. Motive a déclaré qu’il ne parlera que lorsqu’on lui parlera, et également uniquement dans des situations où cela a du sens.

Il y a aussi quelques légers changements au combat : enlever les membres des ennemis avec le coupeur de plasma n’est pas nouveau et fonctionnera comme il l’a toujours fait (bien qu’avec plus de déformation impliquée) et les autres armes que vous pouvez utiliser affecteront les nécromorphes de différentes manières selon ce que vous utilisez pour les tenir à distance.

Dans une mise à jour assez cool, vous saurez combien de santé le Nécormorphe aura laissé par la quantité de viande laissée sur ses os une fois que vous aurez commencé à le pirater avec vos différentes défenses.

Le remake de Dead Space est développé exclusivement pour les consoles de nouvelle génération (c’est-à-dire PS5 et Xbox Series X/S) et PC, et promet des visuels mis à jour et modernes, une histoire et un son améliorés, des personnages mis à jour, des mécanismes de jeu et des commandes. Il est développé à l’aide du moteur Frostbite.